32歲王敏奕大方騷「優質股」勁吸睛 網民激讚靚過吳千語引熱議

TVB劇集《婚後事》現正熱播，劇中的一眾女主角亦引起了不少的討論，特別係被封為「最美小三」的王敏奕（Venus），更因索爆的身材以及靚樣人氣急升。早前王敏奕就在商場出席劇集的宣傳活動，事後有觀眾在社交平台分享咗一段王敏奕索爆的影片，隨即引起網民激讚……