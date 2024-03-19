32歲王敏奕大方騷「優質股」勁吸睛 網民激讚靚過吳千語引熱議
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TVB劇集《婚後事》現正熱播，劇中的一眾女主角亦引起了不少的討論，特別係被封為「最美小三」的王敏奕（Venus），更因索爆的身材以及靚樣人氣急升。早前王敏奕就在商場出席劇集的宣傳活動，事後有觀眾在社交平台分享咗一段王敏奕索爆的影片，隨即引起網民激讚……
王敏奕宣傳騷「優質股」超吸睛
王敏奕早前以一身深藍貼身長裙出席劇集的宣傳活動，影片開頭王敏奕側身入鏡，意外大騷超堅挺「優質股」，畫面十分養眼！王敏奕索到爆的身材更獲網民激讚：「她是真的美的，臉部身體都很豐滿富太相，不是那種扁平瘦」、「天啦！！！肚子一点肉都没有 屁股这么有肉！！！羡慕了」、「身材好好，這個屁股看起來是真的不像穿了假的」、「這個真好，相貌甜美誘惑，身材飽滿性感」
網民激讚王敏奕靚過吳千語
雖然王敏奕的「優質股」引起網民的熱議，但是就有人表示王敏奕同吳千語有幾分相似：「我覺得佢同吳千語有幾分相似，無論樣貌、舉止、穿著……有自己嘅style」不過留言就引起不少網民反駁：「家嫂靚過吳千語很多，吳瘦到好乾癟」、「（家嫂）一個甜相（福相），吳有點苦瓜相。」、「一點都不像好嗎？家嫂美太多了。」、「家嫂靚好X多」
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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@姽婳、TVB、IG@wongmanyik、IG@karena_ngs