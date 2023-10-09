港姐季軍王敏慈激罕公開素顏 棄濃妝變清純亮眼過冠軍莊子璇

現年22歲的應屆港姐季軍王敏慈（Lovelle），自從當選後即回到北京中央戲劇學院繼續學業，間中有活動才香港、北京兩邊走，以履行她港姐的職務。雖然她暫時未回香港出席公開活動，但身在北京的她依然非常活躍更新其社交網站，曾被指妝容太濃兼捲整容疑雲的她，更激罕公開素顏，超清純的模樣比起冠軍的莊子璇亮眼得多……