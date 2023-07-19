王敏慈 香港小姐2023

香港小姐2023｜王敏慈面試至今屢次被質疑整容 IG公開童年照力證由細靚到大

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《2023香港小姐競選》決賽將於下月27日舉行，16位候選佳麗之中人氣最強勁的絕對非17號王敏慈（Lovelle）莫屬，不但由首輪面試起在網上已有極高的曝光率，更在TVB官網的「你最Like的心水佳麗」投票活動中遙遙領先成為第一名。不過，由於樣貌實在太過標緻的關係，再加上王敏慈面試時妝容極濃而多次被外界質疑整容，即使其好友在網上上載她的中學照片依然無法說服到網民！

王敏慈 香港小姐2023 香港小姐2023 王敏慈現已晉身《2023香港小姐競選》18強。
王敏慈是《2023香港小姐競選》的大熱佳麗之一。（圖片來源：TVB官方圖片）
王敏慈 香港小姐2023 17號王敏慈Lovelle）
17號王敏慈（Lovelle）的泳裝照。（圖片來源：TVB）

首輪面試太濃妝

上月10日，TVB展開港姐首輪面試時，王敏慈以一身白色上衣加牛仔褲的輕便look現身電視城，當時她一登場已經驚為天人成為傳媒爭相採訪的對象，更被傳媒封作「翻版范冰冰」、「翻版Angelababy」。然而，由於王敏慈當日的妝容非常濃，再加上她過去的私照被極速翻出，被不少網民覺得她昔日與現時的樣貌甚有差異，質疑她可能有整過容！

王敏慈 香港小姐2023 首輪面試的王敏慈一登場便驚為天人。
首輪面試的王敏慈一登場便驚為天人。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
王敏慈 香港小姐2023 不過被批評太濃妝。
不過被批評太濃妝。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
王敏慈 香港小姐2023 港姐 因為五官太精緻，曾惹來整容疑雲。
因為五官太精緻，曾惹來整容疑雲。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 香港小姐2023 5年前的王敏慈。
5年前的王敏慈。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 香港小姐2023 有網民覺得王敏慈以前與現在不同樣。
有網民覺得王敏慈以前與現在不同樣。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 香港小姐2023 以前鼻子沒有現時高挺。
以前鼻子沒有現時高挺。（圖片來源：[email protected]

淡妝示人

由於被批評太濃妝，王敏慈之後公開露面時均以淡妝示人，展示出其真正美貌，但她依然未能消除網民的疑惑。她的好友其後在網上公開她中學時期的照片，從合照中可見王敏慈當時已經眼圓圓瓜子臉是一個美人胚子。對於屢被網民質疑樣貌有加工，王敏慈其後在《2023香港小姐競選》「終極面試」中，解釋自己平時的照片都有P圖，包括遞交給TVB的相片：「修圖，這是肯定的，很正常！」

王敏慈 香港小姐2023 港姐2023 「翻版范冰冰」王敏慈中）與另外兩位佳麗Lynn及Lea一同現身。
「翻版范冰冰」王敏慈（中）第二輪面試仍然好好濃妝。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
王敏慈 香港小姐2023 香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍 港姐 終極面試 港姐2023 港姐 讀北京中央戲劇學院的王敏慈多才多藝。
王敏慈於第3輪面試以淡妝上陣。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
王敏慈 香港小姐2023 不過王敏慈閨蜜就即刻上傳兩人中學合照，力證好友冇整容。
不過王敏慈好友就即刻上傳兩人中學合照，力證好友純天然。（圖片來源：小紅書圖片）
王敏慈 香港小姐2023 細個已經係靚女。
細個已經係靚女。（圖片來源：小紅書圖片）
王敏慈 香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍 陳嘉容讚佢激靚
陳嘉容讚王敏慈激靚！（圖片來源：TVB影片截圖）
王敏慈 香港小姐2023 她在節目中承認這張照片有P圖。
她在節目中承認這張照片有P圖。（圖片來源：[email protected]

再公開童年照反擊「整容說」

王敏慈上星期再於社交網站公開多張童年照反擊，雖然照片像素極低，但依然見到小時候的她已經好靚女，五官相當精緻，眼大大鼻高高，只是她當時皮膚比較黑，未有現在般白皙。

王敏慈 香港小姐2023 王敏慈小時候皮膚較黑。
王敏慈小時候皮膚較黑。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 香港小姐2023 長得很像洋娃娃。
長得很像洋娃娃。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 香港小姐2023 雖然照片像素極低，但依然見到小時候的她已經好靚女。
雖然照片像素極低，但依然見到小時候的她已經好靚女。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 香港小姐2023 現時的王敏慈。
現時的王敏慈。（圖片來源：[email protected]

現年21歲的王敏慈於香港出世、新加坡長大，現時就讀於北京中央戲劇學院表演系，是章子及鞏俐等國際紅星的師妹。她曾參加過內地的網上選秀節目《全明星偶像學院》，去年更成為北京中央戲劇學院表演系偶像劇表演與設計專業的港澳台僑全國第一名。她曾透露面試時表演古箏，事實上她也十分多才多藝，由6歲開始學古箏，擁有古箏10級水平，曾在新加坡舉辦的「全國華樂比賽」上獲得古箏獨奏第3名，早前她在青年戲劇節上演出舞台劇《海的女兒》，更獲得多幕劇單元的「優秀作品獎」。

王敏慈 香港小姐2023 香港小姐2023 參加「全國華樂比賽」時的王敏慈年約14歲。
參加「全國華樂比賽」時的王敏慈年約14歲，已化濃妝上台表演，顯得過份成熟。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 香港小姐2023 香港小姐2023 2017年王敏慈年約15歲，已眼大大五官十分標緻，可說由細靚到大。
2017年王敏慈年約15歲，轉淡妝即突顯出眼大大五官十分標緻，可說由細靚到大。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 香港小姐2023 香港小姐2023 正就讀北京中央戲劇學院的王敏慈，早前參加戲劇演出，成功獲獎。
正就讀北京中央戲劇學院的王敏慈，早前參加戲劇演出，成功獲獎。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 香港小姐2023 香港小姐2023 王敏慈參選港姐以來，都被指是范冰冰及Angelababy的翻版，但亦有網民指她的樣貌激似Janice Man文詠珊。
王敏慈參選港姐以來，都被指是范冰冰及Angelababy的翻版，但亦有網民指她的樣貌激似Janice Man文詠珊。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 香港小姐2023 香港小姐2023 王敏慈身高169cm、體重49kg，身形不俗。
王敏慈身高169cm、體重49kg，身形不俗。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 香港小姐2023 香港小姐2023 王敏慈自2021年入讀北京中央戲劇學院。
王敏慈是章子怡師妹。（圖片來源：[email protected]

香港小姐2023｜17號. 王敏慈 Lovelle Wang | 21歲/169cm/48.4kg/學生

王敏慈 香港小姐2023 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
王敏慈 香港小姐2023 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
王敏慈 香港小姐2023 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB官方圖片、TVB娛樂新聞台

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