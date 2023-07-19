香港小姐2023｜王敏慈面試至今屢次被質疑整容 IG公開童年照力證由細靚到大

《2023香港小姐競選》決賽將於下月27日舉行，16位候選佳麗之中人氣最強勁的絕對非17號王敏慈（Lovelle）莫屬，不但由首輪面試起在網上已有極高的曝光率，更在TVB官網的「你最Like的心水佳麗」投票活動中遙遙領先成為第一名。不過，由於樣貌實在太過標緻的關係，再加上王敏慈面試時妝容極濃而多次被外界質疑整容，即使其好友在網上上載她的中學照片依然無法說服到網民！