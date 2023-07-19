香港小姐2023｜王敏慈面試至今屢次被質疑整容 IG公開童年照力證由細靚到大
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《2023香港小姐競選》決賽將於下月27日舉行，16位候選佳麗之中人氣最強勁的絕對非17號王敏慈（Lovelle）莫屬，不但由首輪面試起在網上已有極高的曝光率，更在TVB官網的「你最Like的心水佳麗」投票活動中遙遙領先成為第一名。不過，由於樣貌實在太過標緻的關係，再加上王敏慈面試時妝容極濃而多次被外界質疑整容，即使其好友在網上上載她的中學照片依然無法說服到網民！
首輪面試太濃妝
上月10日，TVB展開港姐首輪面試時，王敏慈以一身白色上衣加牛仔褲的輕便look現身電視城，當時她一登場已經驚為天人成為傳媒爭相採訪的對象，更被傳媒封作「翻版范冰冰」、「翻版Angelababy」。然而，由於王敏慈當日的妝容非常濃，再加上她過去的私照被極速翻出，被不少網民覺得她昔日與現時的樣貌甚有差異，質疑她可能有整過容！
淡妝示人
由於被批評太濃妝，王敏慈之後公開露面時均以淡妝示人，展示出其真正美貌，但她依然未能消除網民的疑惑。她的好友其後在網上公開她中學時期的照片，從合照中可見王敏慈當時已經眼圓圓瓜子臉是一個美人胚子。對於屢被網民質疑樣貌有加工，王敏慈其後在《2023香港小姐競選》「終極面試」中，解釋自己平時的照片都有P圖，包括遞交給TVB的相片：「修圖，這是肯定的，很正常！」
再公開童年照反擊「整容說」
王敏慈上星期再於社交網站公開多張童年照反擊，雖然照片像素極低，但依然見到小時候的她已經好靚女，五官相當精緻，眼大大鼻高高，只是她當時皮膚比較黑，未有現在般白皙。
現年21歲的王敏慈於香港出世、新加坡長大，現時就讀於北京中央戲劇學院表演系，是章子及鞏俐等國際紅星的師妹。她曾參加過內地的網上選秀節目《全明星偶像學院》，去年更成為北京中央戲劇學院表演系偶像劇表演與設計專業的港澳台僑全國第一名。她曾透露面試時表演古箏，事實上她也十分多才多藝，由6歲開始學古箏，擁有古箏10級水平，曾在新加坡舉辦的「全國華樂比賽」上獲得古箏獨奏第3名，早前她在青年戲劇節上演出舞台劇《海的女兒》，更獲得多幕劇單元的「優秀作品獎」。
香港小姐2023｜17號. 王敏慈 Lovelle Wang | 21歲/169cm/48.4kg/學生
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB官方圖片、TVB娛樂新聞台