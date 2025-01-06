內地男演員王星赴泰國試戲後失聯 疑被「賣豬仔」過程曝光 家屬緊急回應
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內地男演員王星因其精湛演技而聞名，曾參與《狐妖小紅孃》等多部影視作品。不料，他最近前往泰國參加試鏡後，突然與外界失去聯繫。5日晚，自稱是王星女友「嘉嘉」在社交媒體上發布求助信息，許多演藝界人士紛紛轉發以示支持。過去也有演員在網上揭露過類似的騙局，提醒大家保持警覺。
內地男演員王星赴泰疑被「賣豬仔」 家屬：上海警方已正式立案
發帖者「嘉嘉」在微博爆料，王星在接到一則試鏡邀請後，於3日凌晨從上海飛往泰國。他抵達後乘坐由演員統籌安排的車輛前往試鏡地點，期間一直與嘉嘉保持聯繫。然而，當地時間3日上午10點10分後，王星突然失聯，手機最後定位顯示在泰國和緬甸邊境的湄索縣。嘉嘉隨後向相關機構求助，並計劃前往泰國進一步尋找王星。
根據家屬回應傳媒指，上海警方已正式立案，並聯絡中國駐泰國大使館以及中國駐清邁總領事館。發帖者表示已經飛抵曼谷，並前往中國使館尋求協助。
演藝圈關注與警示
此事件引起了內地演藝圈的廣泛關注。男星龔俊表示：「曾和他還演過對手戲，很棒且敬業的男生，望平安。」女星舒淇也表達了她的關注，希望王星能夠平安無事。此外，一名曾經遭遇類似經歷的演員徐大久警告，這類試鏡邀約多為騙局，受害者一旦被帶到湄索，後果不堪設想。
圖片來源：微博圖片、失眠爹地@微博、徐大久@微博