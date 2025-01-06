內地男演員王星赴泰國試戲後失聯 疑被「賣豬仔」過程曝光 家屬緊急回應

內地男演員王星因其精湛演技而聞名，曾參與《狐妖小紅孃》等多部影視作品。不料，他最近前往泰國參加試鏡後，突然與外界失去聯繫。5日晚，自稱是王星女友「嘉嘉」在社交媒體上發布求助信息，許多演藝界人士紛紛轉發以示支持。過去也有演員在網上揭露過類似的騙局，提醒大家保持警覺。

