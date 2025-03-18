王晶大爆陳百祥在澳洲被圍毆事件 親揭1個原因得罪有勢力人士
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近日，導演王晶又在其網台節目《王晶笑看江湖》中大爆演藝圈黑暗面。今次就提到老友陳百祥曾經在澳洲被圍毆事件，有指係因為一件事得罪有勢力人士…
陳百祥在澳洲慘被圍毆
在90年代，陳百祥在亞洲地區好有名氣，然而他在澳洲的一次公開活動卻意外地成為了暴力事件的目標。根據王晶的描述，當時陳百祥與譚詠麟一同前往澳洲參加演唱會。在演唱會結束後的晚宴上，一群不明身份的人突然闖入貴賓廳，對陳百祥發起了攻擊：「有幾個人跑到去貴賓廳攻擊他，被三四個人圍著打，然後有人想去幫忙但被按住，外面有幾個手按在（心口），知道可能有槍。」王晶透露，這些攻擊者的目的並非要置陳百祥於死地，而是出於某種「教訓」的目的。
王晶大爆陳百祥被打原因
王晶在節目中進一步分析了這次攻擊背後可能的原因。他提到，陳百祥在香港的影響力雖然巨大，但在澳洲，他卻可能觸動了某些人的利益：「有一部戲找他，他就不想拍，可能錢給得少，態度又不好，他就推了。那個人在香港沒有太大的實力，就沒動他（叻哥）。可是他在澳洲有很多關係，有一次陳百祥跟譚詠麟他們去澳洲登台，突然就在吃飯的時候，有幾個人跑到去貴賓廳攻擊他。」
圖片來源：抖音@王晶、小紅書@陳百祥資料或影片來源：原文刊於新假期