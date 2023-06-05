王晶為《一舞傾城》發文還擊 狠批李婉華「過氣四線」兼「屎戲之王」
王晶為《一舞傾城》辯解 直指「Richard」聘打手
王晶發文指並指李婉華「戲屎」，又說曾跟對方合作都嚇到親，「需要剪走大量戲份」。王晶留言全文如下︰
「我一向很少為自己作品的被評論辯解，但這兩天看到V竟找了一個過氣四線，一個走路黃絲十八線來批評，我激到笑！搵五毛都出多少少錢吖！Richard！咁孤寒！李婉華响TVB都屎戲之王，我電影用過一次嚇到剪左大半，响度扮識，識就唔駛冇得撈死埋响加拿大啦！仲有個乜嘢博，去英國都冇得博㗎啦，去執垃圾啦！想响網上欺凌阿叔？因住你D仔女比鬼仔欺凌好過啦，都懵盛盛！」
李婉華回應：我哋對事不對人！
對於王晶的批評，林子博與李婉華於網台節目上亦有回應。李婉華表示自己係移民唔係「敗走溫哥華」，又說自己唔止演過王晶一部電影，對今次糾紛她強調係評論其劇集，而不是評論王晶個人：
「我不知幾尊重佢，晶哥對香港電影咁有貢獻，拍過無數電影係事實，大家鍾唔鍾意睇就見仁見智啦！」
對王晶的人身攻擊自己戲屎，李婉華認為王晶並不理性，又說自己只係針對劇情作評論，發表評論時並不知道王晶在劇集中的角色，李婉華說自己作為家長，看到「賣處 」講十幾分鐘的劇情，就覺得要發表意見作出批評。她引用自己經歷，話個女睇完電視就用半鹹半淡中文問「媽咪，咩叫『賣處』呀？點解要喊住賣處呀？」令其感到難以解釋。
李婉華曾演出王晶電影
對於有網民翻出「做戲廿幾年」的李婉華都有不少「教壞細路」的作品，其實這指控又難相提並論，李婉華的性感演出主要來自電影作品，例如在1993年王晶導演的《至尊三十六計之偷天換日》，她以性感勾引梁家輝演出，相信在不少人心目中仍然是歷歷在目，另外的情色還包括1993年《蜜桃成熟時2之同居關係》！原來當年李婉華主演《卡拉屋企》之後，因為不肯續約而被無綫雪藏長達半年，到1994年她離巢無綫，並在翌年轉投亞視。
曾因合約糾紛 開鏡前被飛出王晶劇組
李婉華轉投亞視之後，遇上王晶與亞視合作重本投資開拍長劇《影城大亨》，劇集於1999年開拍，李婉華初時曾被安排參與演出「程波」一角，不過由於李婉華並非王晶公司的合約藝人，開鏡前被飛出劇組，換由陳芷青頂上，事件曾一度成為娛樂新聞，不過雙方好快又和解，李婉華在一年後又再參演王晶監製的電影，劇情仲好有爭議⋯⋯
李婉華最後一部電影 又係王晶監製作品
而重點是她2000年曾經參演過由鄧衍成執導、李兆基監製的情色電影《制服誘惑2地下法庭》，現時「myTV SUPER」都有收費播放，雖說是朱茵經典《制服誘惑》之後續作，但卻劣評如潮，劇情是講到李婉華、黎姿、林熙蕾、張文慈等組成了「地下法庭」﹐自行執法﹐受僱為受害的姐妹復仇，被評為「劇本簡單粗糙﹐有的只是施暴和復仇的框架﹐至於幾位女性復仇的布局妙計﹐卻是草率得很﹐並無特別之處外﹐還顯得兒戲。」當時有傳李婉華與何家勁分手後求事業突破所以豁出去性感演出。
李婉華 當年憑《卡拉屋企》走紅
現年54歲的李婉華1988年加入無綫，憑主演《卡拉屋企》、《公私三文治》等處境劇走紅，到1994年她拒絕續約無綫離巢，並在翌年轉投亞視，至2003年與李守正結婚後淡出娛圈，並移居加拿大溫哥華，先後誕下一女兩子，2018年又再復出幕前，客串無綫劇《再創世紀》，及開設YouTube頻道「移加李婉華」。
李婉華大呻無綫出手低入不敷支
2021年李婉華因要處理私人事務而返港，更接受商台節目《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問，講到當年在無綫工作時的辛酸史，她即大呻無綫出手好低，令她入不敷支，直至她離開TVB後經濟情況才得以改善。李婉華大呻：
「（喺TVB）人工好低，其實我之前點解會離開？係因為佢加我好少、好少錢，我記得嗰時嗰位經理話加我人工時，我直情流眼淚，你加我咁少錢，就想簽多我10年定5年，我話我點生活啊？我仲要阿媽幫補吓我喎。」
李婉華又指自己當年拍完《卡拉屋企》之後，就因為不肯續約而被無綫雪藏長達半年，她說︰
「（當時）完全冇工作，跟住就等，除咗公司basic salary，你知啦係好少，又冇爆show啦，捱咗一段時間。」
被梁泰來問到嬲唔嬲？李婉華回答：「當年我哋走得嘅人都冇一個開心，其實個個都唔係咁開心咁離開，個個都想繼續做，但係真係生活唔到，即係嗰時啊，我唔知依家。」李婉華又說：「我只係ask for多少少，點解會咁對我呢？你可以人道啲對我，但係佢哋真係，你唔簽啊？咁我就雪你啦！我覺得係好殘忍㗎呢行都。」
李婉華再爆娛樂圈「潛規則」
李婉華（Anita）早前邀請網台主持雲海，在自家YouTube頻道「李婉華 Anita Lee」直播聊天，二人由靈異故事講到娛樂圈「潛規則」，李婉華更自爆曾在公司安排下去過一次飯局。Anita指當時自己初初入行做藝員，公司指有一班外地貴賓到港，要求她出席飯局，片中Anita一再強調「公司叫咁咪去囉」。點知去到原來有一大班她認識的女生一齊被安排出席，Anita當時覺得好奇怪，因為女生們要「隔住坐」，反而要同不認識的貴賓一齊坐。李婉華續說︰「我記得食完餐飯，你可以選擇離開，定係選擇繼續有下文，去飲嘢啊。但係我就梗係食完就快啲走。」至於被問到會否有錢收，她就表示︰「有㗎，好少嘅但係，嗰時可能得一百幾十咁樣。我哋唔知係咩嚟㗎，總之係公司嘅order、係job、公司嘅嘢。當時食嘅時候覺得係一個禮貌，一個飯局咁，譬如我哋做演員，會唔會係啲外國片商，可能嚟到想見吓我哋，了解吓我哋嘅情況，但係我哋都唔知係乜，咁食完我就走咗啦。冇乜嘢，唔識佢哋嘅，同佢哋傾吓偈，好客氣。」但李婉華亦透露：「相信有部分嘅人係有留低嘅」，不過她已離開現場，不知道留低的女生往後發生咩事了。
前度男友都係性格巨星
此外李婉華又提及當年曾跟吳鎮宇和何家勁相戀，她直指其前度都是「性格巨星」，分手主要因為聚少離多，溝通出現問題，她說：「（當年）大家都仲係年輕，各自有各自嘅性格。其實當時拍拖真係好認真，我係一個好長情嘅人嚟！」
李婉華已成三子之母 年過半百依然火辣
李婉華已是三子女之母，但外形keep得好，年過半百都唔多覺，18年曾出山客串無綫重頭劇《再創世紀》，與細十六年的鍾嘉欣拍埋，完全冇違和感。
李婉華初出道舊相大晒冷！女神味濃魅力十足
李婉華一出道已驚為天人，是圈中天使魔鬼混合體的美魔女。她是無綫當年力捧的「銀河十星」之一，拍劇古今角色佳宜。
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹