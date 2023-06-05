王晶 一舞傾城

王晶為《一舞傾城》發文還擊 狠批李婉華「過氣四線」兼「屎戲之王」

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劇集《一舞傾城》話題多多，因尺度極大成為網上熱話，李婉華更越洋隔空怒轟「教壞細路」！作為主創人物，王晶終於在社交媒體發文還擊，不但留言嘲笑李婉華是「過氣四線」女星，更指林子博是「十八線奀星」，更爆出與李婉華合作的經驗⋯⋯

王晶 一舞傾城 王晶在社交媒體發文還擊，留言嘲笑李婉華是「過氣四線」女星！
王晶在社交媒體發文還擊，留言嘲笑李婉華是「過氣四線」女星！（圖片來源：TVB）

王晶為《一舞傾城》辯解 直指「Richard」聘打手

王晶發文指並指李婉華「戲屎」，又說曾跟對方合作都嚇到親，「需要剪走大量戲份」。王晶留言全文如下︰

「我一向很少為自己作品的被評論辯解，但這兩天看到V竟找了一個過氣四線，一個走路黃絲十八線來批評，我激到笑！搵五毛都出多少少錢吖！Richard！咁孤寒！李婉華响TVB都屎戲之王，我電影用過一次嚇到剪左大半，响度扮識，識就唔駛冇得撈死埋响加拿大啦！仲有個乜嘢博，去英國都冇得博㗎啦，去執垃圾啦！想响網上欺凌阿叔？因住你D仔女比鬼仔欺凌好過啦，都懵盛盛！」

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李婉華、杜廷豪和林子博開直播，提及近來無綫話題劇《一舞傾城》。（圖片來源：YT＠李婉華截圖）
王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 王晶的發文直指 自己「激到笑」。
王晶的發文直指 自己「激到笑」。（圖片來源：王晶微博）

李婉華回應：我哋對事不對人！

對於王晶的批評，林子博與李婉華於網台節目上亦有回應。李婉華表示自己係移民唔係「敗走溫哥華」，又說自己唔止演過王晶一部電影，對今次糾紛她強調係評論其劇集，而不是評論王晶個人：

「我不知幾尊重佢，晶哥對香港電影咁有貢獻，拍過無數電影係事實，大家鍾唔鍾意睇就見仁見智啦！」

對王晶的人身攻擊自己戲屎，李婉華認為王晶並不理性，又說自己只係針對劇情作評論，發表評論時並不知道王晶在劇集中的角色，李婉華說自己作為家長，看到「賣處 」講十幾分鐘的劇情，就覺得要發表意見作出批評。她引用自己經歷，話個女睇完電視就用半鹹半淡中文問「媽咪，咩叫『賣處』呀？點解要喊住賣處呀？」令其感到難以解釋。

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李婉華表示自己支持素海霖，仲有叫大家買碟支持，但有關「賣處」劇情擺電視台播放，就太影響普羅觀眾，對劇中反覆強調陳星妤「賣初夜」，批評教懷細路。（圖片來源：TVB《一舞傾城》截圖）

李婉華曾演出王晶電影

對於有網民翻出「做戲廿幾年」的李婉華都有不少「教壞細路」的作品，其實這指控又難相提並論，李婉華的性感演出主要來自電影作品，例如在1993年王晶導演的《至尊三十六計之偷天換日》，她以性感勾引梁家輝演出，相信在不少人心目中仍然是歷歷在目，另外的情色還包括1993年《蜜桃成熟時2之同居關係》！原來當年李婉華主演《卡拉屋企》之後，因為不肯續約而被無綫雪藏長達半年，到1994年她離巢無綫，並在翌年轉投亞視。

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色誘梁家耀非常經典。（圖片來源：《至尊三十六計之偷天換日》截圖）

曾因合約糾紛 開鏡前被飛出王晶劇組

李婉華轉投亞視之後，遇上王晶與亞視合作重本投資開拍長劇《影城大亨》，劇集於1999年開拍，李婉華初時曾被安排參與演出「程波」一角，不過由於李婉華並非王晶公司的合約藝人，開鏡前被飛出劇組，換由陳芷青頂上，事件曾一度成為娛樂新聞，不過雙方好快又和解，李婉華在一年後又再參演王晶監製的電影，劇情仲好有爭議⋯⋯

王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 李婉華 間接創出梁家輝經典對白：「上上、下下、左左、右右、前前、後後」
間接創出梁家輝經典對白：「上上、下下、左左、右右、前前、後後」（圖片來源：《至尊三十六計之偷天換日》截圖）

李婉華最後一部電影 又係王晶監製作品

而重點是她2000年曾經參演過由鄧衍成執導、李兆基監製的情色電影《制服誘惑2地下法庭》，現時「myTV SUPER」都有收費播放，雖說是朱茵經典《制服誘惑》之後續作，但卻劣評如潮，劇情是講到李婉華、黎姿、林熙蕾、張文慈等組成了「地下法庭」﹐自行執法﹐受僱為受害的姐妹復仇，被評為「劇本簡單粗糙﹐有的只是施暴和復仇的框架﹐至於幾位女性復仇的布局妙計﹐卻是草率得很﹐並無特別之處外﹐還顯得兒戲。」當時有傳李婉華與何家勁分手後求事業突破所以豁出去性感演出。

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網民翻舊帳。（圖片來源：Facebook截圖）
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劇情被轟草率。（圖片來源：《制服誘惑2地下法庭》截圖）
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myTV SUPER竟然有得睇！！！（圖片來源：myTV SUPER截圖）

李婉華 當年憑《卡拉屋企》走紅

現年54歲的李婉華1988年加入無綫，憑主演《卡拉屋企》、《公私三文治》等處境劇走紅，到1994年她拒絕續約無綫離巢，並在翌年轉投亞視，至2003年與李守正結婚後淡出娛圈，並移居加拿大溫哥華，先後誕下一女兩子，2018年又再復出幕前，客串無綫劇《再創世紀》，及開設YouTube頻道「移加李婉華」。

王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 當年與男友吳鎮宇及老友鄭敬基合作演出的無綫處境劇《卡拉屋企》，可說是李婉華的代表作。
當年與男友吳鎮宇及老友鄭敬基合作演出的無綫處境劇《卡拉屋企》，可說是李婉華的代表作。（圖片來源：TVB）

李婉華大呻無綫出手低入不敷支

2021年李婉華因要處理私人事務而返港，更接受商台節目《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問，講到當年在無綫工作時的辛酸史，她即大呻無綫出手好低，令她入不敷支，直至她離開TVB後經濟情況才得以改善。李婉華大呻：

「（喺TVB）人工好低，其實我之前點解會離開？係因為佢加我好少、好少錢，我記得嗰時嗰位經理話加我人工時，我直情流眼淚，你加我咁少錢，就想簽多我10年定5年，我話我點生活啊？我仲要阿媽幫補吓我喎。」

王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 李婉華 當年的男友吳鎮宇及老友鄭敬基合作的《卡拉屋企》可說是她的代表作。
《卡拉屋企》前年曾在無綫翡翠台深宵時段重播，有唔少網民大讚翻看依然好笑對白冇過時。（圖片來源：TVB）

李婉華又指自己當年拍完《卡拉屋企》之後，就因為不肯續約而被無綫雪藏長達半年，她說︰

「（當時）完全冇工作，跟住就等，除咗公司basic salary，你知啦係好少，又冇爆show啦，捱咗一段時間。」

被梁泰來問到嬲唔嬲？李婉華回答：「當年我哋走得嘅人都冇一個開心，其實個個都唔係咁開心咁離開，個個都想繼續做，但係真係生活唔到，即係嗰時啊，我唔知依家。」李婉華又說：「我只係ask for多少少，點解會咁對我呢？你可以人道啲對我，但係佢哋真係，你唔簽啊？咁我就雪你啦！我覺得係好殘忍㗎呢行都。」

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李婉華日前接受梁泰來訪問時，大講當年在無綫工作的辛酸史。（圖片來源：李婉華IG）
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李婉華解釋自己其實好捱得︰「但（當年收入）真係太少，好辛苦！」（圖片來源：李婉華IG）

李婉華再爆娛樂圈「潛規則」

李婉華（Anita）早前邀請網台主持雲海，在自家YouTube頻道「李婉華 Anita Lee」直播聊天，二人由靈異故事講到娛樂圈「潛規則」，李婉華更自爆曾在公司安排下去過一次飯局。Anita指當時自己初初入行做藝員，公司指有一班外地貴賓到港，要求她出席飯局，片中Anita一再強調「公司叫咁咪去囉」。點知去到原來有一大班她認識的女生一齊被安排出席，Anita當時覺得好奇怪，因為女生們要「隔住坐」，反而要同不認識的貴賓一齊坐。李婉華續說︰「我記得食完餐飯，你可以選擇離開，定係選擇繼續有下文，去飲嘢啊。但係我就梗係食完就快啲走。」至於被問到會否有錢收，她就表示︰「有㗎，好少嘅但係，嗰時可能得一百幾十咁樣。我哋唔知係咩嚟㗎，總之係公司嘅order、係job、公司嘅嘢。當時食嘅時候覺得係一個禮貌，一個飯局咁，譬如我哋做演員，會唔會係啲外國片商，可能嚟到想見吓我哋，了解吓我哋嘅情況，但係我哋都唔知係乜，咁食完我就走咗啦。冇乜嘢，唔識佢哋嘅，同佢哋傾吓偈，好客氣。」但李婉華亦透露：「相信有部分嘅人係有留低嘅」，不過她已離開現場，不知道留低的女生往後發生咩事了。

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李婉華邀請網台主持雲海，在自家YouTube頻道「李婉華 Anita Lee」直播聊天。（圖片來源：[email protected]李婉華 Anita Lee截圖）

前度男友都係性格巨星

此外李婉華又提及當年曾跟吳鎮宇和何家勁相戀，她直指其前度都是「性格巨星」，分手主要因為聚少離多，溝通出現問題，她說：「（當年）大家都仲係年輕，各自有各自嘅性格。其實當時拍拖真係好認真，我係一個好長情嘅人嚟！」

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李婉華指同吳鎮宇識於微時，不過兩人都性格剛烈，經常頂撞、鬧交，所以才會分手收場。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

李婉華已成三子之母 年過半百依然火辣

李婉華已是三子女之母，但外形keep得好，年過半百都唔多覺，18年曾出山客串無綫重頭劇《再創世紀》，與細十六年的鍾嘉欣拍埋，完全冇違和感。

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李婉華2003年與李守正結婚後淡出娛圈，並移居加拿大溫哥華。（圖片來源：李婉華微博）
王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 03年與加拿大籍金融才俊李守正秘密結婚，李婉華從此引退，十七年來家庭放第一位，一家五口生活幸福美滿。
03年與加拿大籍金融才俊李守正秘密結婚，李婉華從此引退，十七年來家庭放第一位，一家五口生活幸福美滿。（圖片來源：李婉華微博）
王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 李婉華的大女Natalie已18歲大，早前剛高中畢業入讀大學。
李婉華的大女Natalie已成大成人。（圖片來源：李婉華IG）
王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 李婉華是有料之人，生完大女及一對孖仔後依然得天獨厚，早前與囡囡外遊一齊著三點式，可見美好身材盡遺傳。
李婉華是有料之人，生完大女及一對孖仔後依然得天獨厚，早前與囡囡外遊一齊著三點式，可見美好身材盡遺傳給囡囡。（圖片來源：李婉華微博）
王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 18年李婉華曾出山客串無綫重頭劇《再創世紀》，與鍾嘉欣有不少對手戲。
18年李婉華曾出山客串無綫重頭劇《再創世紀》，與鍾嘉欣有不少對手戲。（圖片來源：TVB）

李婉華初出道舊相大晒冷！女神味濃魅力十足

李婉華一出道已驚為天人，是圈中天使魔鬼混合體的美魔女。她是無綫當年力捧的「銀河十星」之一，拍劇古今角色佳宜。

王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 無綫87年力捧「銀河十星」郭富城、崔嘉寶、林穎嫻、邱淑貞、邵仲衡、吳詠虹、李婉華、李中寧、胡越山、李耀敬，年尾官方刊物作介紹，瞓喺婉華隔籬嘅係87年《 銀河十星接力賽 》冠軍邵仲衡。
無綫87年力捧「銀河十星」郭富城、崔嘉寶、林穎嫻、邱淑貞、邵仲衡、吳詠虹、李婉華、李中寧、胡越山、李耀敬，年尾官方刊物作介紹，瞓喺婉華隔籬嘅係87年《 銀河十星接力賽 》冠軍邵仲衡。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 88年20歲嘅李婉華樣貌清純標青帶點混血味道，出道半年就有偶像雜誌刊登佢嘅大彩頁，相中衣著老成完全唔切合佢雙十年華，但就展現出成熟美。
88年20歲嘅李婉華樣貌清純標青帶點混血味道，出道半年就有偶像雜誌刊登佢嘅大彩頁，相中衣著老成完全唔切合佢雙十年華，但就展現出成熟美。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 21歲的李婉華89年拍劇《公私三文治》 時同吳鎮宇擦出愛火花，從此展開長達八年嘅愛情長跑，但識於微時嘅二人因性格剛烈而經常嗌交，摩擦頻生下分手收場。
21歲的李婉華89年拍劇《公私三文治》 時同吳鎮宇擦出愛火花，從此展開長達八年嘅愛情長跑，但識於微時嘅二人因性格剛烈而經常嗌交，摩擦頻生下分手收場。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 演藝學院畢業嘅李婉華90年首次演古裝同武打劇，喺《 蜀山奇俠 》演「紫青雙劍」中嘅青劍周青雲，同演紫劍嘅楊寶玲 共侍一夫關禮傑。
演藝學院畢業嘅李婉華90年首次演古裝同武打劇，喺《 蜀山奇俠 》演「紫青雙劍」中嘅青劍周青雲，同演紫劍嘅楊寶玲 共侍一夫關禮傑。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 呢張92年頭影嘅相李婉華金耳環金錶 行頭勁，最吸睛都係展現喺胸膛嘅粗金鏈 連吊墜，名副其實係金玉滿堂。
呢張92年頭影嘅相李婉華金耳環金錶 行頭勁，最吸睛都係展現喺胸膛嘅粗金鏈 連吊墜，名副其實係金玉滿堂。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 擁有驕人身材嘅李婉華，93年成為某娛樂 周刊嘅封面人物，相中誘惑眼神低胸裝大晒兩 吋半乳溝，係男人嘅魂魄都畀佢勾。
擁有驕人身材嘅李婉華，93年成為某娛樂 周刊嘅封面人物，相中誘惑眼神低胸裝大晒兩吋半乳溝，係男人嘅魂魄都畀佢勾。（圖片來源： 新傳媒圖片庫）
王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 李婉華喺夏韶聲穿針引線下推出處女大碟《藍》同埋喺英法拍攝嘅同名寫真集，可惜一推出，唱片公司居然執笠，搞到女神驚愕又失望，而佢喺英國拍寫真時代公司碌卡支付很多費用冇得 claim 番，惨豬豬。
李婉華喺夏韶聲穿針引線下推出處女大碟《藍》同埋喺英法拍攝嘅同名寫真集，可惜一推出，唱片公司居然執笠，搞到女神驚愕又失望。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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李婉華話當年佢喺英國拍寫真時，曾經代公司碌卡支付過很多費用，但都冇得claim番，惨豬豬（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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當年李婉華嘗試過唔少形象。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 李婉華替某電視周刊影靚相，34C豐滿上圍喺純白色露臍裝映照下寧舍激凸澎湃，睇 到宅男流晒鼻血咁滯。
李婉華94年替某電視周刊影靚相，34C豐滿上圍喺純白色露臍裝映照下寧舍激凸澎湃，睇 到宅男流晒鼻血咁滯。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 96年李婉華的留海新髮型配佢一身銀藍色閃令令上衫同珠片褲，再加型格靴，簡直係 艷光放閃，狂野魅力盡現！
96年李婉華的留海新髮型配佢一身銀藍色閃令令上衫同珠片褲，再加型格靴，簡直係 艷光放閃，狂野魅力盡現！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
王晶 一舞傾城 一舞傾城 王晶 李婉華 一舞傾城 李婉華96年跳槽亞視，98年同何家勁合作《馬永貞之爭霸上海》同《 馬永貞之英雄血 》時撻著，但婉華恨有家庭，男方又經常返內地工作，長期分隔兩地令感情變淡，戀情維持三年最終分手。
李婉華96年跳槽亞視，98年同何家勁合作《馬永貞之爭霸上海》同《馬永貞之英雄血》時撻著，但婉華恨有家庭，男方又經常返內地工作，長期分隔兩地令感情變淡，戀情維持三年最終分手。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？

《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹

TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB, 王晶微博

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