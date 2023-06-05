王晶為《一舞傾城》發文還擊 狠批李婉華「過氣四線」兼「屎戲之王」

劇集《一舞傾城》話題多多，因尺度極大成為網上熱話，李婉華更越洋隔空怒轟「教壞細路」！作為主創人物，王晶終於在社交媒體發文還擊，不但留言嘲笑李婉華是「過氣四線」女星，更指林子博是「十八線奀星」，更爆出與李婉華合作的經驗⋯⋯