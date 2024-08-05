王晶再爆與周星馳決裂內幕 《千王之王2000》設陷阱當面鬧爆星爺！

導演王晶最近在YouTube開設了頻道「王晶笑看江湖」，並與女兒王子涵合作，大談自己50年的電視電影生涯。而頻道的首部影片就已經大爆周星馳（星爺）的私事，當中更包括佢「執過個樣」嘅經歷。王晶更回憶起與周星馳合作《鹿鼎記II神龍教》期間，兩人的友誼開始出現裂痕，而最新一集，王晶仲越講越多，爆出決裂內幕！

