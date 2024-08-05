王晶再爆與周星馳決裂內幕 《千王之王2000》設陷阱當面鬧爆星爺！
王晶大爆周星馳「要錢唔要朋友」傾分賬多次反口
在第二集中，王晶續談周星馳決裂內幕。王晶透露當初他希望周星馳齊齊搵錢，並向嘉禾電影的蔡永昌提出拍攝《少年李小龍》，開始合作都不錯，但指周星馳因為太崇拜李小龍要求越來越高，但依然合作順利，並商定了800萬的片酬分賬，周星馳六，王晶四。結果過了一星期後，周星馳希望改為73分，王晶起初都覺得無所謂，便答應。再過了2、3星期後，最終周星馳要求將分賬調整至八二分，這讓王晶感到無法接受，便問周星馳如果不接受八二分賬是否不開拍電影，周星馳竟表示是。王晶為了合作只得妥協，但表示只遷就一次，下不為例，更指「呢部我當送嘅」，因為王晶坦言好想拍這部電影，但八二就個比例只限這次，再合作的話要再談談分賬，當時周星馳亦答應。然而，周星馳後來再次反口，竟向蔡永昌提出800萬可以再拍其他電影，導致《少年李小龍》計劃被取消。王晶形容周星馳「淨係要嚿錢咋嘛」結果就拍了《武狀元蘇乞兒》。王晶因為這事後不想再與周星馳在錢上有任何瓜葛。
王晶因「睇通」周星馳所以只能做「點頭朋友」
王晶進一步透露，周星馳將金錢與友情嚴格分開，他以吳孟達為例子，指2人曾於天津做過一個傳呼機生意，結果蝕了，其後周星馳怪責吳孟達，往後2人感情也變差。王晶指周星馳將金錢看得比朋友重很多「普通朋友就還普通朋友，講到錢就冇朋友做都無所謂，所以你見佢都唔多朋友」即使與谷德昭關係良好，但也是因為沒有利益衝突。王子涵反問王晶會否撇開利益與周星馳做朋友，王晶笑言「我咁多朋友，冇必要吖」大家做「點頭朋友」算。王子涵問王晶覺得周星馳有否當他為朋友，王晶就認為只是普通朋友，但王子涵就大爆周星馳會與他談心事，怎算普通朋友？王晶表示2人關係是逐漸疏離，因為自己「睇通」周星馳。
《千王之王2000》真正決裂 片場當眾落周星馳面
王晶回顧到周星馳1993年時，指雖然《唐伯虎點秋香》的想法是自己，但算是周星馳第一次執導的電影，而且也非常成功，也表示非常欣賞他，但強調做朋友真是要三思。王晶講到真正決裂是在電影《千王之王2000》，遇到了嚴重的合作問題，與張家輝各有各做戲，無法忍受周星馳不合作態度，真真正正令他們產生裂痕，結束朋友的關係。王晶強調到這刻才決裂是因為他一直忍讓周星馳，而當時真的忍無可忍他的態度。最終，王晶當時設下陷阱，故意安排在七天內完成周星馳的所有戲份，第七天的拍攝變得非必要。然後等到周星馳來到片場後，王晶大爆發，在眾人面前鬧周星馳「周生，我哋都算好朋友，你點解要咁呢？嗱，我話畀你聽我已經拍晒，六日我就拍晒你啲戲，今日呢場唔要唔緊要，你唔鍾意做唔緊要，你而家即刻同我走，我唔使你拍！以後都唔好合作！」最後周星馳面無表情地轉身離開。王晶表示自己沒有後悔自己的決定，也一直很欣賞他，周星馳在他心目中一直是最佳演員頭5名的位置，最後更笑言呼籲大家不要再期望周星馳會再做演員。
網民理解周星馳《千王之王》擺態度？狠批王晶經常消費星爺？
網民分析當時周星馳《千王之王》的故事不夠令他投入，但又放棄不了賺錢的合約，加上知道用自己捧紅張家輝而導致睇戲時有「態度」：「咁係你想用星爺襯托張家輝 如果我係星爺 會咁順灘比你利用咩」「證明周星馳對電影要求幾高」不過都有網民表示王晶已經不是第一次爆周星馳的事，太過消費星爺：「又講 悶唔悶 次次都話反面 每一兩個月就出黎消費佢一次」「星爺從來都無講過人壞話 都算厚道」
也有網民非常期待王晶再爆多點藝人的幕後爆料！「好期待晶哥爆多啲娛樂公司同藝人的事」「唔知點解，好鬼鐘意聽晶哥講嘢，好舒服」「支持王晶導演」「晶哥同星爺嘅故事確令人心酸」