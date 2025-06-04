王晶再拍《四大探長》選角惹質疑 網民不滿：仲要翻炒幾多次？
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「四大探長」這個傳奇故事已多次被改編成電影，講述呂樂、藍剛、韓森和顏雄四位華人探長的貪汙歷史。導演王晶最近再次開拍16集的網劇版本，並與演員們一齊舉行切燒豬拜神的開鏡儀式，同時公開了演員名單，引起網民熱烈的討論。
王晶搵「御用惡人」黃子揚演「呂樂」
呂樂是「四大探長」之首，也被稱為「lak哥」或「樂哥」。在過去，這個角色曾由曾江、劉德華、梁家輝、吳鎮宇、郭富城等著名演員飾演。這次，王晶選擇了黃子揚來扮演「呂樂」。
黃子揚曾出演過《逃學威龍》、《98古惑仔之龍爭虎鬥》和《賭俠1999》等經典港產片，並以其反派角色聞名，因此被稱為「御用惡人」。
網民質疑：十幾年前都用梁家輝
網民紛紛質疑王晶這次選角：「王晶十幾年前到金錢帝國都用梁家輝啦，有乜理由而家用東星何勇」、「搵到佢做呂樂，票房唔知有冇20萬呢」、「『射龍門達人』竟然變『呂樂』？認真奇情！」
網民狠批題材「翻兜又翻兜」
還有不少網民認為「四大探長」這個題材已被多次重拍，劇情翻炒又翻炒，留言指：「仲要翻炒四大探長幾多次？？」、「仲有人課金先至奇」、「王晶是翻兜又翻兜。賭戲來來去去都是來自千王之王（謝賢）的橋段。」、「呂樂的題材拍了九萬幾次，讓一些創意可以嗎」、「呢個題材佢要炒幾多次冷飯」、「又來，沒其他題材？怕連任達華李修賢都超越不了」等。
有人撐王晶「起碼唔會走數先」
儘管如此，也有網民認為王晶至少能夠為演藝圈提供工作機會，不會像《反黑2》一樣拖欠薪水：「晶哥起碼有工開，又唔會走數先啦」、「好多人冇工開起碼有嘢做先啦！只想人人有工開」、「你唔好理，佢又真係搲到錢，唔使賣慘又出足糧」等等。
撰文：東方新地圖片來源：微博@葉項明、《金錢帝國》、《風再起時》、《98古惑仔之龍爭虎鬥》、FB@吳岱融 Hugo Ng資料或影片來源：原文刊於新假期