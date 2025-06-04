王晶再拍《四大探長》選角惹質疑 網民不滿：仲要翻炒幾多次？

「四大探長」這個傳奇故事已多次被改編成電影，講述呂樂、藍剛、韓森和顏雄四位華人探長的貪汙歷史。導演王晶最近再次開拍16集的網劇版本，並與演員們一齊舉行切燒豬拜神的開鏡儀式，同時公開了演員名單，引起網民熱烈的討論。