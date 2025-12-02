王晶爆曾遭三分之二同行針對 主動同「敵人」解恩怨 揭霸氣原因：不恨我才怪

70歲導演王晶近日在個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》中，罕有地透露自己當年在電影圈的辛酸經歷，坦承曾經遭到業內三分之二同行的集體針對。這位執導過《精裝追女仔》系列、《賭俠》系列、《逃學威龍》等經典作品的資深導演，以霸氣姿態回應當年被針對風波！