王晶爆曾遭三分之二同行針對 主動同「敵人」解恩怨 揭霸氣原因：不恨我才怪
70歲導演王晶近日在個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》中，罕有地透露自己當年在電影圈的辛酸經歷，坦承曾經遭到業內三分之二同行的集體針對。這位執導過《精裝追女仔》系列、《賭俠》系列、《逃學威龍》等經典作品的資深導演，以霸氣姿態回應當年被針對風波！
王晶自爆遭三分之二同行針對
在最新一集的YouTube節目中，王晶毫不避諱地談及當年在電影圈的艱難時期。他直言當時被業內三分之二的同行針對，原因竟然是因為工作量過多。王晶解釋：「因為全行2/3的工作都在我手上，那不恨我一個人才怪。」面對如此龐大的敵意，這位資深導演卻展現出驚人的自信和霸氣。當被問及如何熬過那段艱難歲月時，王晶的回應更是展現了他的強硬態度。
霸氣回應質疑聲音：為我比他們強
對於當年同行的各種攻擊和質疑，王晶展現出毫不在乎的態度。他霸氣直言：「沒有，因為我比他們強就完了嘛，就每天說我屎尿屁啊，每天都說我這個印盜版的，什麼的話都有，但都是編出來的，有什麼隨便隨便講。」王晶對自己能力的絕對自信，對外界批評不屑一顧。他又認為那些針對他的言論都是無中生有，完全不值得認真對待。
演藝圈背叛經歷感慨良多
在多年的演藝圈打滾經歷中，王晶坦承遇過太多「背叛」事件。他感慨地表示：「你把他當朋友，他未必把你當最好朋友。你是最優秀的，但他沒你優秀，他總想超越你吧。有時他也偶爾想錯了，傷害了你一下，如果他真的是你朋友，他都會向你道歉，那我馬上接受。」
10多年前開始與昔日敵人和解
隨著年齡增長，王晶的心態也有所轉變。他透露10多年前已經開始逐漸與一些人和解，採取主動出擊的方式化解恩怨。王晶表示：「我會找一些共同朋友，讓他跟對方說，實在我們之間沒有太多矛盾、也沒有仇，我們可以不做朋友，可是也不一定要做敵人。大家年齡都大了，還在那裡你一句我一句，難看，給後輩一個不好的例子。」他強調現在應該沒什麼敵人了，因為願意先伸出手去和解。
