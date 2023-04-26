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王晶為愛女開戲利誘內地男網紅 令王子涵抖音一夜增20萬粉絲

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67歲的導演王晶拍過無數經典港產片及劇集，點石成金捧紅過不少藝人，卻未能令33歲的愛女王子涵走紅。王子涵因父之名曾加入無綫拍劇，不過距離一線花旦仍有好大段距離，近年跟王晶北上發展，始終知名度都係弱，日前王子涵亮相內地網紅的直播帶貨，王晶又孖住上，為了谷愛女抖音粉絲，更以開戲做男一利誘男網紅，結果令王子涵一夜之間增粉20萬。

王晶 王晶視33歲的王子涵為掌上明珠，早年為她鋪路入行，不過阿女一直紅唔起。
王晶視33歲的王子涵為掌上明珠，早年為她鋪路入行，不過阿女一直紅唔起。（圖片來源：[email protected]

王子涵敗走香港轉攻內地

王晶愛女王子涵被指因父之名於15年加入無綫，至今8年星途黯淡，近年跟隨王晶北上，由零開始更加難撈，日前王子涵上內地網紅小楊的直播帶貨，一出場就誇讚其父王晶與很多香港巨星如周潤發、梁朝偉及劉德華等都非常相熟，之後王晶突然現身，仲扮鬼扮馬稱自己擅長螳螂拳，又親自試食小龍蝦等產品，非常配合。

王晶 王子涵一開始就提阿爸王晶有幾勁。
王子涵一開始就提阿爸王晶有幾勁。（圖片來源：微博影片截圖）
王子涵 王晶 又話阿爸同周潤發好熟。
又話阿爸同周潤發好熟。（圖片來源：微博影片截圖）

王晶hard sell愛女 開戲畀網紅換粉絲人數

王晶知道該網民非常受歡迎，號召力亦甚強，所以開出盤口表示若對方能令王子涵的抖音帳號有5萬人追蹤，便會開戲讓他做二號男主角，若粉絲到十萬人的話，更會讓他當男一，並加碼表示「女主角任你挑」，內地網紅即非常興奮，跟對住鏡頭表示終於有機會做演員，叫網民幫幫手，還諗定片名叫《猛男小楊之龍蝦拳》，真係估唔到網紅真係好有power，一夜之間便令王子涵的抖音帳號隨即多了廿多萬粉絲，王晶立即恭喜對方，網紅亦叫工作人員盡快準備合同，未知王晶是否會兌現承諾開戲呢？

王子涵 王晶 成個直播開住美顏濾鏡，王晶塊面白到呢！佢仲搞笑話自己識耍螳螂拳。
成個直播開住美顏濾鏡，王晶塊面白到呢！佢仲搞笑話自己識耍螳螂拳。（圖片來源：微博影片截圖）
王子涵 王晶 王晶又試食麻辣小龍蝦。
王晶又試食麻辣小龍蝦。（圖片來源：微博影片截圖）

王子涵抖音得一個po

王晶不惜借助網紅的人氣來谷愛女王子涵，今次即使成功令王子涵的抖音粉絲增至28萬，但其抖音內只有一條與該網紅一起錄製的無聊片，阿爸幫佢開咗個頭，都要阿女好好經營先得囉！

王晶 王子涵的抖音一夜之間多了20萬粉絲，真係好誇張。
王子涵的抖音一夜之間多了20萬粉絲，真係好誇張。（圖片來源：抖音@子涵小辣椒）
王晶 有28萬粉絲又如何？王子涵的抖音內得一個無聊po。
有28萬粉絲又如何？王子涵的抖音內得一個無聊po。（圖片來源：抖音@子涵小辣椒）

入《愛‧回家之開心速遞》做女秘書 網民勁唔buy

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》除了熊家、龍家的台柱角色外，不少角色都相當入屋，可惜20年王子涵在《愛回家》飾演由英國回流返港的秘書蔡玉皎(王子涵飾)，網民反應麻麻，面對狠批，王子涵仲喺IG寸嘴回應⋯⋯不過去年王子涵已被調離《愛回家》。

王晶細女王子涵在無綫拍過不少劇集。
有指是王晶安排王子涵入無綫拍劇。（圖片來源：[email protected]

王子涵空降《愛回家》 寸嘴回應網民狠批

王子涵飾演的蔡玉皎一出，娘爆的造型、說話高八度的演繹都頗不討喜，更有網民發起罷睇《愛回家》，估唔到王小姐竟然寸嘴回應：

你校細聲啲個電視咪得囉

王晶 王子涵ig愛回家
王子涵自己在IG表示「自從有花名『辣椒仔』之後冇脫離過食物名」。（圖片來源：[email protected]
王晶 王子涵空降《愛回家》
網民話唔識佢，「辣椒仔」王子涵叫網民活用Google Search⋯⋯（圖片來源：[email protected]
王晶 王子涵空降《愛回家》
網民問佢可唔可以講嘢細聲少少，佢話「你校細聲啲個電視咪得囉」（圖片來源：[email protected]

王子涵愛晒水著

王晶 開拍《愛回家》前，王子涵不時出海晒水著，相當悠閒。
開拍《愛回家》前，王子涵不時出海晒水著，相當悠閒。（圖片來源：[email protected]
王晶 王子涵的IG內有不少三點式相。
王子涵的IG內有不少三點式相。（圖片來源：[email protected]
王晶 王子涵最愛出海，不過仍保住雪白肌膚。
王子涵最愛出海，不過仍保住雪白肌膚。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：微博影片截圖、[email protected][email protected]陳偉健

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