王晶為愛女開戲利誘內地男網紅 令王子涵抖音一夜增20萬粉絲
王子涵敗走香港轉攻內地
王晶愛女王子涵被指因父之名於15年加入無綫，至今8年星途黯淡，近年跟隨王晶北上，由零開始更加難撈，日前王子涵上內地網紅小楊的直播帶貨，一出場就誇讚其父王晶與很多香港巨星如周潤發、梁朝偉及劉德華等都非常相熟，之後王晶突然現身，仲扮鬼扮馬稱自己擅長螳螂拳，又親自試食小龍蝦等產品，非常配合。
王晶hard sell愛女 開戲畀網紅換粉絲人數
王晶知道該網民非常受歡迎，號召力亦甚強，所以開出盤口表示若對方能令王子涵的抖音帳號有5萬人追蹤，便會開戲讓他做二號男主角，若粉絲到十萬人的話，更會讓他當男一，並加碼表示「女主角任你挑」，內地網紅即非常興奮，跟對住鏡頭表示終於有機會做演員，叫網民幫幫手，還諗定片名叫《猛男小楊之龍蝦拳》，真係估唔到網紅真係好有power，一夜之間便令王子涵的抖音帳號隨即多了廿多萬粉絲，王晶立即恭喜對方，網紅亦叫工作人員盡快準備合同，未知王晶是否會兌現承諾開戲呢？
王子涵抖音得一個po
王晶不惜借助網紅的人氣來谷愛女王子涵，今次即使成功令王子涵的抖音粉絲增至28萬，但其抖音內只有一條與該網紅一起錄製的無聊片，阿爸幫佢開咗個頭，都要阿女好好經營先得囉！
入《愛‧回家之開心速遞》做女秘書 網民勁唔buy
無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》除了熊家、龍家的台柱角色外，不少角色都相當入屋，可惜20年王子涵在《愛回家》飾演由英國回流返港的秘書蔡玉皎(王子涵飾)，網民反應麻麻，面對狠批，王子涵仲喺IG寸嘴回應⋯⋯不過去年王子涵已被調離《愛回家》。
王子涵空降《愛回家》 寸嘴回應網民狠批
王子涵飾演的蔡玉皎一出，娘爆的造型、說話高八度的演繹都頗不討喜，更有網民發起罷睇《愛回家》，估唔到王小姐竟然寸嘴回應：
你校細聲啲個電視咪得囉
王子涵愛晒水著
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