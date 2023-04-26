王晶為愛女開戲利誘內地男網紅 令王子涵抖音一夜增20萬粉絲

67歲的導演王晶拍過無數經典港產片及劇集，點石成金捧紅過不少藝人，卻未能令33歲的愛女王子涵走紅。王子涵因父之名曾加入無綫拍劇，不過距離一線花旦仍有好大段距離，近年跟王晶北上發展，始終知名度都係弱，日前王子涵亮相內地網紅的直播帶貨，王晶又孖住上，為了谷愛女抖音粉絲，更以開戲做男一利誘男網紅，結果令王子涵一夜之間增粉20萬。