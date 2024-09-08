王晶自爆風流史曾捲入感情瓜葛 兩女星爭寵演變掌摑事件拒調停
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香港知名喜劇導演王晶，在其YouTube頻道《王晶笑看江湖》的最新一集中，再次邀請了昔日「晶女郎」關秀媚（Suki）作為嘉賓，一同回顧他們之間的合作經歷。王晶在節目中提及，雖然他與許多女演員合作愉快，但曾因一次兩女星由爭寵演變「掌摑」事件，而令到他非常尷尬，甚至拒絕從中調停！
王晶自爆風流史 搵「有過交往」女星拍亞視劇
王晶回憶與眾多女演員的合作經驗，他指出自己無論是作為導演還是與女主角們的相處，大多數時候都能保持和諧。他以《武俠七公主》為例，提到儘管許多人預料會有衝突，但實際上「當年有楊紫瓊、鄭裕玲、張曼玉、張敏、吳君如、陳嘉玲與關詠荷，但一點事情都沒有發生、好到不得了！」
然而，王晶也坦承在其近五十年的影視生涯中，有一次演員間的爭執讓他感到尤為棘手。「最令我難處理又有啲尷尬嘅，反而係一部戲香港拍嘅劇，係2000年前。」他提到一宗「掌摑」事件，王晶就只提到是亞視劇集，但未透露具體劇集名稱。「其中有兩個女演員，其中一個就係本身有啲挫折，我就特登搵佢返嚟演一個幾重要嘅角色，諗住幫吓佢。其實我之前就同佢有少少交往，咁佢就覺得我搵佢返嚟做，係想同佢好，其實我唔係咁諗。」
兩女星片場爭寵 演變掌摑事件拒調停
王晶透露，該位女演員因誤會而在拍攝期間掌摑了另一位女主角。「她就覺得我偏愛另外一個女主角，居然有一日發脾氣，走去打咗人一巴！」當時現場有記者在場，王晶得知後選擇退避三舍，避免事件擴大。「有人打俾我問我點算，我問有冇記者係到，佢哋話有。我就話咁我唔入嚟喇，你哋盡量解決曬所有嘢，成個拍攝我都唔會處理。我如果入去就死梗嘅！就真係好大新聞！結果俾我避過咗，冇大新聞。」他強調自己與兩位女演員之間沒有任何不當想法，只是想幫助其中一位，卻不幸引發了誤會。
網民齊齊估兩大嫌疑人：一定係XXX
其實在片中嘉賓關秀媚已經不停食花生，想問出王晶掌摑事件的涉事女星是誰，不過王晶堅持不透露涉事女演員的具體身份。不少網民都紛紛在影片底下留言，推測「掌摑」事件可能涉及陳法蓉與李麗珍：「絕對在講李麗珍」「係咪美麗傳說打陳法蓉」「ATV美麗傳說..李麗珍不和陳法蓉..不是什麼秘密..之後晶哥沒再用李麗珍」「晶哥首次承認同摑人嗰位「李xx」有交往過」等。
圖片來源：YouTube@王晶笑看江湖、《美麗傳說》劇照