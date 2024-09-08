王晶自爆風流史曾捲入感情瓜葛 兩女星爭寵演變掌摑事件拒調停

香港知名喜劇導演王晶，在其YouTube頻道《王晶笑看江湖》的最新一集中，再次邀請了昔日「晶女郎」關秀媚（Suki）作為嘉賓，一同回顧他們之間的合作經歷。王晶在節目中提及，雖然他與許多女演員合作愉快，但曾因一次兩女星由爭寵演變「掌摑」事件，而令到他非常尷尬，甚至拒絕從中調停！

