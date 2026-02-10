有片！王晶罕談「藍潔瑛事件」 3大原因力證曾志偉紳士善良 網民反應兩極
質疑水軍刻意抹黑 直斥「大龜婆」不停造謠
王晶喺節目中透露,過去6至7年間,特別喺內地,不斷有各種針對曾志偉嘅傳言流傳,佢懷疑背後有仇人刻意聘用「水軍」,定期炒作一啲死無對證嘅事嚟抹黑對方。王晶更加不客氣咁指出:「尤其有一個老女人,其實都係嗰啲『大龜婆』,不斷喺度講呢啲嘢,成日講佢,尤其最鍾意講藍潔瑛乜乜乜。」佢認為呢啲網絡謠言有組織、有計劃咁針對曾志偉,目的係要搞臭對方名聲,令外界對佢產生負面印象。
三大原因力證曾志偉唔會「夾硬嚟」
面對外界質疑,王晶明確表態支持曾志偉,更拋出三大論據去證明好友清白。第一,佢強調自己同曾志偉相識超過40年,對佢嘅為人同底線有深入了解,絕不相信佢會做出呢啲咁不堪嘅事。第二,王晶指出曾志偉係一個虔誠信佛嘅人,反問:「一個咁信佛嘅人,點會咁做遮?無可能。」佢認為有宗教信仰嘅人會有道德約束,唔會做出違背良心嘅行為。第三,王晶坦言曾志偉當年雖然風流,但強調對方「都係紳士嚟,唔會做出啲出格嘅事」,佢以朋友身份作保證:「我夠膽真係保證。你講到佢咁不堪呢,我又絕對會企喺佢嗰邊,話俾你聽,我唔信,就係咁!」
澄清詐騙園區老闆合照爭議 揭公開場合無奈
王晶亦為曾志偉澄清另一個爭議,就係有人質疑佢同詐騙園區老闆合照一事。佢解釋喺公開場合同200人影相時,根本無法避開所有人:「你無得走開,啲人夾硬嚟嘅,你都唔知佢係邊個,當中起碼有150幾人你係唔識嘅,佢一首抓住你,搭住膊頭就自拍了,大把啲咁嘅人,所以你話邊個同邊個壞了影咗嗰張相,喺內地真係無法子。」佢認為唔可以單憑一張合照就去判斷一個人嘅品格,好多時明星身不由己,無法拒絕所有人嘅合照要求,呢個係公眾人物必須面對嘅無奈處境。
感激曾志偉低潮時義氣相挺 讚佢善良負責任
王晶更加透露自己過去面臨低潮時,曾志偉義氣相挺嘅往事,令佢對好友嘅人品更加肯定。當時佢搵曾志偉拍戲,即使預算唔理想,對方亦完全冇收佢嘅錢,全力支持佢渡過難關。王晶最後再次強調曾志偉嘅人品:「佢係一個善良、好玩嘅人,但有時有少少不負責任,就係咁遮。但係佢做(無綫)總經理係好負責人的,我敢講,所以志偉你係成功嘅,恭喜你。」佢認為曾志偉雖然有少少缺點,但整體係一個善良、有情有義嘅人,值得大家尊重同信任。
網民反應兩極化 支持與質疑聲音同樣強烈
王晶嘅發言喺網上引起兩極化反應,支持者認為佢敢於為朋友發聲值得讚賞,有網民留言:「王晶夠義氣,敢於為朋友澄清」、「識人好重要,王晶同志偉咁多年朋友,佢最清楚」。不過亦有質疑聲音認為:「死無對證嘅事,邊個都可以講」、「藍潔瑛已經過身,真相永遠無人知」、「信唔信佛同做唔做壞事冇必然關係」。事件再次掀起關於娛樂圈內幕、友情義氣同真相爭議嘅討論熱潮,網民對於呢種「朋友撐朋友」嘅發言有唔同睇法,有人覺得係真心維護,有人就質疑係立場先行。