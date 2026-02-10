有片！王晶罕談「藍潔瑛事件」 3大原因力證曾志偉紳士善良 網民反應兩極

導演王晶近日喺YouTube節目《王晶笑看江湖》中罕見開腔,力挺好友曾志偉回應「藍潔瑛事件」傳聞,更直言「我唔信!我覺得唔會!」。與曾志偉相識超過40年嘅王晶,首次公開談論呢單敏感話題,仲爆出三大原因反駁指控,但佢嘅發言立即引爆網民兩極反應,有人讚佢夠義氣,亦有聲音質疑死無對證。