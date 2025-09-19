王晶揭溫兆倫舊事直指「令男人反感」 激怒本尊留言反擊結局神反轉

資深導演王晶近日開設個人YouTube頻道，大談香港娛樂圈的昔日秘聞，吸引不少觀眾追看。在日前播出的一集中，王晶突然大爆藝人溫兆倫的陳年舊事，更直指對方曾做過一件「很令所有男人反感」的行為，影片一出即引發軒然大波，更激怒溫兆倫本人親自留言反擊，究竟兩人之間發生了甚麼事？