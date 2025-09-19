王晶揭溫兆倫舊事直指「令男人反感」 激怒本尊留言反擊結局神反轉
王晶拍片大爆溫兆倫舊事
在該集YouTube影片中，王晶先是大讚溫兆倫當年於周星馳電影《鹿鼎記》中飾演康熙的表現出色，隨後話鋒一轉，開始大談對方不為人知的一面。王晶在片中聲稱，溫兆倫過去與一位女友分手後，曾向女方追討拍拖多年期間的所有使費，他形容此舉動實在太沒有風度，更直言這件事「很令所有男人反感」，言談間充滿批判意味，令影片氣氛急轉直下。
溫兆倫火速留言反擊王晶
影片發布後，溫兆倫本人得悉內容後大為震怒，隨即在王晶的YouTube頻道留言區直接反擊。他先是禮貌地感謝王晶給予工作機會，接著便措辭強硬地質疑王晶的說法，寫道：「但你說的部分內容與事實完全不符合難道你比我更清楚事實的真相嗎？還是您當年有在真相的背後參與其中過呢？」他認為王晶的指控毫無根據，並暗示對方可能另有目的。
溫兆倫怒斥王晶博取關注
溫兆倫接著毫不客氣地警告王晶，認為對方是藉著消費別人的往事來為自己的頻道博取關注。他直接向王晶喊話：「如果您希望借別人與您無關的事來吸眼球的話，我直接告訴你這次你找錯對象了！請您積點口德，不要再利用您現在的平台去傷害別人了！」這番充滿火藥味的留言，讓兩人之間的矛盾完全公開化，也顯示出溫兆倫對此事極度不滿。
王晶急刪影片平息風波
面對溫兆倫本人親自下場的激烈反擊，以及措辭強硬的公開駁斥，王晶似乎未有打算與對方展開罵戰。在這場風波迅速發酵後，王晶選擇了最直接的方式平息事件，就是將該集引起爭議的影片從他的YouTube頻道下架。雖然影片已被刪除，但這場由導演爆料引發的公開爭執，已在網上留下痕跡，引發外界諸多揣測。
1993年陳梅同溫兆倫分手被索天價掟煲費
而最令人印象深刻的是陳梅馨的情史。陳梅馨當年接受訪問指指溫兆倫於1993年中開始追求她，她才對他產生一點好感：「起初我唔想同有婦之夫來往，拒絕同佢約會，後來佢以傾公事嘅藉口煩住我，我答應咗佢。」她指對方表示已緊老婆進行離婚手續，其後被他的誠意打動，開始發展。後來她接受不到他一些處事手法，關於人格問題。她表示曾經在兩個月內她提出超過10次分手，對方都苦苦哀求，她心軟，故維持了兩個月斷斷續續關係，最後於1996年正式分手。
14萬「天價拍拖費」對薄公堂全城轟動
突然，溫兆倫對薄公堂，入稟向香港最高法院申請法庭禁制令，阻止陳梅馨赴英求學，令其讀書計劃告吹。他之所以能夠成功申請禁制令，是因為他指陳梅馨與他拍拖期間拖欠一筆港幣14萬的「天價拍拖費」，欠款未還，阻止她離開香港。
陳梅馨：因愛成恨絕情絕義？
陳梅馨當年接受訪問指自己與溫兆倫分手前數星期，與另一名男人拍拖，但她強調她與溫兆倫是性格不合而分手，並非有第三者介入，更指對方分手後不久都有認識到新女朋友。她認為對方因愛不遂，故展開報復行動：「佢不斷向我提出訂婚，但我當時未肯定對方係咪結婚對象，所以唔應承…估唔到佢咁樣中傷我！」她指二人拍拖時發展一日千里，對方對她呵護備至。其後為了二人住得更近，對方說服她由屯門搬去元朗住，拍拖只有兩個月，更自願每月為她付租金。她拿出合照、情信，證明二人確是相戀過。
她澄清自己沒有向對方借過一毫子，對方所指的拖欠費用，乃是他自願為她繳付的租金費用，故絕不會還錢。溫兆倫發毒誓澄清二人未有過拍拖舉動，她斥對方「反轉豬肚」。她指溫兆倫對簿公堂之時，她剛剛喪母，非常困擾，表示「受唔住」，更批評對方「絕情至如此地步，竟因愛成忙得咁緊要。」
溫兆倫：只係紅顏知己並非拖友
陳梅馨指，分手後溫兆倫不斷致電給她，要求她交還交租、買衫錢。但溫兆倫就指，自己沒有為對方交租，那筆錢是向陳梅馨及她姐姐借的。他又指她為媽媽請醫生診病，另借了港幣10萬元。他曾接受TVB《城市追擊》訪問，指他只當陳梅馨是凌晨兩、三點會打電話傾心事的紅顏知己，並非拖友。他又澄清自己是以公司名義借錢，並非自己名義，認為欠債還錢，天公地道，不怕影響自己名聲。而溫父亦曾接受訪問，指陳梅馨做了一些事令到他兒子很傷心，又指筆錢是透過他與老婆合服的有限公司借給兒子：「公道自在人心！」
陳梅馨勝訴但事業跌入谷底
雖然陳梅馨成功贏得官司，但是因為此事而與溫兆倫反目成仇，她的演藝事業卻跌入谷底。而溫兆倫從此被冠上渣男之名響遍全城。事隔多年後，溫兆倫澄清因為1995年至2000年間因為父親患上淋巴癌，為了支付父親的龐大醫藥費，經濟上出現困難，周轉不靈只好追討分手費，延續爸爸的生命。而陳梅馨受傳媒訪問時感嘆當時不懂識處理感情事。
當年詳細報道：
被指介入姜皓文戀情 冠上小三之名前途盡毀
陳梅馨的愛情路並不平坦，更在1999年間被爆出陷入與姜皓文及其女友殷寧（原名：金慧英，現已為姜皓文老婆）的三角戀，雖然姜皓文表示跟殷寧分手一個月，但是殷寧就指控姜皓文，指二人一直同床，陳梅馨事後馬上分手。雖然陳梅馨在TVB機會不絕，惜被兩段感情拖累，前途盡失，後來更於1997年就選擇淡出幕前。
轉型拍三級片失敗後轉戰商圈
在2000年，陳梅馨又再返回幕前，她轉向影壇發展由玉女轉型，接拍不少三級片，例如《Big波誘惑》，《聊齋艷奇之陸判性經》等，試過半裸出鏡，露點示人。她亦為有線電視擔任性話題節目主持，尺度大膽到連觀眾都打上節目投訴。可惜她這些舉動未能挽回事業，其後她決定於2005年息影，轉戰開餐廳，她曾接受訪問表示自己失敗過很多次，失敗後又再開餐廳。
53歲維持單身 被傳與同性密友同居
陳梅馨於情路上歷盡風霜，有報道指出，她在幾年前與同性密友Michelle，於西貢展開同居生活，她們除了一起在網上賣時裝之外，亦開日本串燒店大搞飲食和銷售生意，不少圈中好友都有捧場。據知同性密友Michelle的家境富裕，曾擔任電影美術指導，與黃百鳴、歐陽震華及鄭秀文等人熟稔。不過，她曾接受傳媒訪問表示自己現時仍單身，又澄清同溫兆倫從未結婚，雖然身邊不乏追求者，但是她卻認為已過了想結婚的階段，所以現今享受單身生活也不錯。