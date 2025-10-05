王晶揭舒淇昔日「飯局價」內幕 自爆曾為她做過最自豪一件事

著名導演王晶近年積極拍片分享入行以來的娛樂圈秘聞，近日在個人節目《王晶笑看江湖》中，與女兒Dada暢談女星舒淇的成名之路。他大爆當年為堅守原則親自為舒淇拒絕「飯局」邀請，更驚爆她昔日「飯局價」不菲，最後更自爆當年曾為舒淇做過一件令自己至今仍感到最自豪的事！