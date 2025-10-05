王晶揭舒淇昔日「飯局價」內幕 自爆曾為她做過最自豪一件事
著名導演王晶近年積極拍片分享入行以來的娛樂圈秘聞，近日在個人節目《王晶笑看江湖》中，與女兒Dada暢談女星舒淇的成名之路。他大爆當年為堅守原則親自為舒淇拒絕「飯局」邀請，更驚爆她昔日「飯局價」不菲，最後更自爆當年曾為舒淇做過一件令自己至今仍感到最自豪的事！
王晶驚揭舒淇當年圈中飯局價
在其個人網台節目中，著名導演王晶親自回顧發掘舒淇經過，並於鏡頭前爆料入行以來最震撼娛圈秘聞。當年舒淇剛出道就以「性感女神」形象轟動一時，不少業界人士甚至明碼實價邀請她出席「飯局」，開出高達50萬港幣驚人價碼。王晶直言這些飯局多屬來路不明，為了守護舒淇形象，他與經理人堅持一宗也不答應。
慧眼簽新星 業界看衰舒淇
回顧舒淇初出道時，王晶表示自己僅憑雜誌上一張照片便決定簽下她，即使業界普遍不看好，甚至以嘲笑眼光看待他的決定。舒淇雖然在台灣拍過不少導演的作品，卻只有王晶看出她具備走紅潛力。這種獨具慧眼的選角，令舒淇在香港新戲路完全打開。
王晶自豪助舒淇轉型 「幫佢著返衫係我最驕傲嘅事」
王晶進一步分析，他不甘心舒淇只拍三級片而遭形象局限，認為這樣太浪費她的資質。於是積極為舒淇設計正經戲路，安排她參與《紅燈區》、《人世鬼大》、《非一般愛情小說》等作品，讓舒淇名氣再度提升，形象成功轉型。
王晶更盛讚舒淇是一個非常好的女孩，坦言當年為她爭取正經劇本、改變事業方向，至今仍感到十分自豪：「其實我有一個念頭要幫佢著返衫，係一直以來我對自己感到好驕傲嘅諗法，我覺得自己做得好好，我起碼幫佢開咗嗰頭，佢身世並唔係一個好高級嘅女仔，我幫佢開咗一扇窗。」
圖片來源：YouTube@王晶笑看江湖資料或影片來源：原文刊於新假期