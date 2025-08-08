王晶爆許晉亨李嘉欣月領200萬嫌太少 1原因無法繼承400億遺產

現年70歲的導演王晶最近在網台節目頻頻爆料，繼早前大爆周潤發狐臭問題後，今次又將矛頭指向許氏家族。王晶在《王晶笑看江湖》節目中大膽揭露，許晉亨與李嘉欣夫婦每月只能從家族信託基金領取200萬港元作為生活費，並直言對於許氏夫婦來說這個金額實在太少。