王晶爆許晉亨李嘉欣月領200萬嫌太少 1原因無法繼承400億遺產
現年70歲的導演王晶最近在網台節目頻頻爆料，繼早前大爆周潤發狐臭問題後，今次又將矛頭指向許氏家族。王晶在《王晶笑看江湖》節目中大膽揭露，許晉亨與李嘉欣夫婦每月只能從家族信託基金領取200萬港元作為生活費，並直言對於許氏夫婦來說這個金額實在太少。
李嘉欣首偕老公仔仔高調亮相紅館 網民讚Jayden福相似爸爸口才更勝阿媽
王晶爆200萬生活費在富豪眼中不夠花
王晶在節目中詳細解釋了許氏家族的財產安排，指出許晉亨因為信託基金制度而無法直接繼承父親許世勳留下的巨額遺產。他表示許氏夫婦對於每月只能領取200萬感到不滿，並以具體例子說明這筆錢在富豪生活中的局限性。
王晶直言：「對他們來說他們很不願意，太少了。你買一個愛馬仕，普通愛馬仕80萬了，那算甚麼200萬。」
許世勳400億遺產設信託基金管理
根據王晶透露的消息，已故船王許世勳生前留下超過400億港元的龐大遺產，但這筆財富並非直接傳承給兒子許晉亨，而是透過信託基金的方式進行管理。這種安排意味著許晉亨無法隨意動用或繼承這筆巨額財產，只能按月從信託基金中領取固定的生活費用。信託基金制度在富豪家族中相當常見，目的是為了保障家族財富的長期穩定，避免後代因為揮霍而導致財產流失，同時也能夠有效進行稅務規劃和風險控制。
王晶同場加映爆料肥姐遺產安排
除了許氏家族的財產秘密，王晶還提到另一位已故藝人沈殿霞的遺產安排。他透露肥姐生前將遺產留給女兒鄭欣宜時，特意設下條件要求女兒年滿35歲才能動用這筆錢，目的是避免年輕時濫用財富。王晶對這種做法表示讚賞，認為這樣的安排能夠確保子女的未來生活有所保障。他更大讚鄭欣宜很爭氣，沒有依賴母親的遺產，反而靠自己的實力在樂壇打拼出一番事業，展現了獨立自主的精神。
王晶自爆家族遺產分配往事
談到遺產話題，王晶也坦誠分享了自己家族的經歷。他透露父親離世後留下約一千萬的樓房和幾百萬現金，原本安排分給他一半，其餘給4位妹妹。但王晶主動要求將遺產平均分成5份，每人一份，並解釋自己已經能夠賺錢，不需要依靠遺產生活。
圖片來源：微博@李嘉欣Michele、IG@princejoyce、影片截圖、微博@小弟王晶資料或影片來源：原文刊於新假期