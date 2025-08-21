王晶自爆「課金內幕」用6大報章頭版捧邱淑貞 直認1行為相當愚蠢！
王晶自爆宣傳操作 如何改寫邱淑貞命運
王晶回憶當年《赤裸羔羊》上映前後，正是報紙最流行的年代。他花錢讓邱淑貞霸佔六大報頭版，一舉推動「性感女神」形象爆紅，連影壇的認可也接踵而來，不僅票房大收，更令邱淑貞憑本片成功獲得1993年金像獎提名，奠定她事業巔峰。
王晶直認1行為相當愚蠢
王晶更不諱言表示，藝人走紅本就離不開資本鋪排，如今即使內地粉絲砸大錢應援偶像，也未必有當年那種轟動效應。他甚至直言，追星行為其實相當愚蠢，粉絲只需要給予欣賞，不必過度投入金錢。
王晶爆當年為「晶女郎」邱淑貞上位鋪路
王晶在曾經在其YouTube頻道《王晶笑看江湖》中，以「晶女郎」邱淑貞為話題，講述了他們之間的相識及合作經歷。王晶詳細回顧了邱淑貞在1992年上映的香港電影三級片《赤裸羔羊》中的演出，並透露了當年為她量身定制的性感形象，堅持不走全裸路線的決定。
王晶提到當時市場上美女如雲，邱淑貞本人亦明白假如繼續「玉女」路線會難以上位。王晶續指當年女星如葉玉卿和李麗珍已經拍攝了多部大膽的三級片：「我問佢（邱淑貞）你有冇膽向呢方面諗啊？佢話：『去到呢到我就唔得囉』」
王晶設計性感角色 堅持「三點不露」
王晶為邱淑貞設定了一個獨特的性感尺度，堅決反對她全裸出鏡。「我話你千其唔好去到咁，千其唔好全裸，到時你就太Low喇。你要做到一個尺度，就係大家覺得你好性感，但又睇唔曬嘅。呢個我認為係我創造出嚟嘅：『三點不露』」他表示，這種尺度後來成為不少製片人的拍攝標準。
王晶8字暗示與「豆豆」女星交往
根據資料，「晶女郎」邱淑貞拍過的53部電影中，與王晶合作的有22部，有媒體更指二人從1992年起發展成地下情人關係。兩人雖然沒有親口承認，但他們的花邊新聞總被外界關注，王晶在後期上電台節目《戀上你的床》訪問中暗示過，大爆曾與圈中一位名叫「豆豆」的女星交往，並說：「有過一段開心日子」。巧合的是，邱淑貞的別名就係「豆豆」，令外界更認定二人秘戀的關係。
王晶太偏愛邱淑貞 連林青霞都呷醋
王晶指當年在香港小姐準決賽見到邱淑貞已經覺得對方外表甜美，與對方合作多次後，發現她非常有潛質，所以每次開拍電影都會盡量加插角色給邱淑貞。
在拍攝《鹿鼎記》時，王晶為了添加邱淑貞中的戲份，使她在眾多當紅女星中脫穎而出，特意加強了她的角色，不過就令在戲中飾演「龍兒」的金馬影后林青霞呷醋，俾說話王晶聽：「開始有既定利益嘅美女就開始呷醋，點解佢（邱淑貞）嘅戲好似咁突出，連林青霞都呷醋，佢係出面講：『我整天跟在邱淑貞屁股後面走來走去，都不知道在幹什麼』」