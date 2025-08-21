王晶自爆「課金內幕」用6大報章頭版捧邱淑貞 直認1行為相當愚蠢！

王晶近年在個人拍片平台及社交媒體頻頻分享娛樂圈秘聞，日前他更罕見地公開揭示，明星的爆紅其實並不單靠實力，而是背後資本精心策劃。他大方坦承，捧紅女主角邱淑貞全靠「課金」，將她的形象牢牢刻印在媒體頭版，令全港一夜之間認識了這位「晶女郎」。

王晶自爆宣傳操作 如何改寫邱淑貞命運

王晶回憶當年《赤裸羔羊》上映前後，正是報紙最流行的年代。他花錢讓邱淑貞霸佔六大報頭版，一舉推動「性感女神」形象爆紅，連影壇的認可也接踵而來，不僅票房大收，更令邱淑貞憑本片成功獲得1993年金像獎提名，奠定她事業巔峰。

（圖片來源：微博截圖）
（圖片來源：微博截圖）

王晶直認1行為相當愚蠢

王晶更不諱言表示，藝人走紅本就離不開資本鋪排，如今即使內地粉絲砸大錢應援偶像，也未必有當年那種轟動效應。他甚至直言，追星行為其實相當愚蠢，粉絲只需要給予欣賞，不必過度投入金錢。

（圖片來源：微博截圖）
（圖片來源：微博截圖）
邱淑貞當年憑《赤裸羔羊》成功走紅。（圖片來源：《赤裸羔羊》）
邱淑貞當年憑《赤裸羔羊》成功走紅。（圖片來源：《赤裸羔羊》）

王晶爆當年為「晶女郎」邱淑貞上位鋪路

王晶在曾經在其YouTube頻道《王晶笑看江湖》中，以「晶女郎」邱淑貞為話題，講述了他們之間的相識及合作經歷。王晶詳細回顧了邱淑貞在1992年上映的香港電影三級片《赤裸羔羊》中的演出，並透露了當年為她量身定制的性感形象，堅持不走全裸路線的決定。

王晶提到當時市場上美女如雲，邱淑貞本人亦明白假如繼續「玉女」路線會難以上位。王晶續指當年女星如葉玉卿和李麗珍已經拍攝了多部大膽的三級片：「我問佢（邱淑貞）你有冇膽向呢方面諗啊？佢話：『去到呢到我就唔得囉』」

王晶指當年多位女星包括葉玉卿和李麗珍都開始拍三級片，就建議想上位的邱淑貞石排三級片。（圖片來源：YouTube@王晶笑看江湖）
王晶指當年多位女星包括葉玉卿和李麗珍都開始拍三級片，就建議想上位的邱淑貞石排三級片。（圖片來源：YouTube@王晶笑看江湖）

王晶設計性感角色 堅持「三點不露」

王晶為邱淑貞設定了一個獨特的性感尺度，堅決反對她全裸出鏡。「我話你千其唔好去到咁，千其唔好全裸，到時你就太Low喇。你要做到一個尺度，就係大家覺得你好性感，但又睇唔曬嘅。呢個我認為係我創造出嚟嘅：『三點不露』」他表示，這種尺度後來成為不少製片人的拍攝標準。

但王晶就堅決邱淑貞在戲中露三點，並指自己創下「三點不露」的先河，令後來不少製片人都以「三點不露」作拍攝標準。（圖片來源：YouTube@王晶笑看江湖）
但王晶就堅決邱淑貞在戲中露三點，並指自己創下「三點不露」的先河，令後來不少製片人都以「三點不露」作拍攝標準。（圖片來源：YouTube@王晶笑看江湖）
（圖片來源：YouTube@王晶笑看江湖）
（圖片來源：YouTube@王晶笑看江湖）
（圖片來源：YouTube@王晶笑看江湖）
（圖片來源：YouTube@王晶笑看江湖）
《赤裸羔羊》是邱淑貞轉型「性感女神」的重要作品，讓其獲得1993年香港電影金像獎最佳女主角提名。（圖片來源：《赤裸羔羊》）
《赤裸羔羊》是邱淑貞轉型「性感女神」的重要作品，讓其獲得1993年香港電影金像獎最佳女主角提名。（圖片來源：《赤裸羔羊》）

王晶8字暗示與「豆豆」女星交往

根據資料，「晶女郎」邱淑貞拍過的53部電影中，與王晶合作的有22部，有媒體更指二人從1992年起發展成地下情人關係。兩人雖然沒有親口承認，但他們的花邊新聞總被外界關注，王晶在後期上電台節目《戀上你的床》訪問中暗示過，大爆曾與圈中一位名叫「豆豆」的女星交往，並說：「有過一段開心日子」。巧合的是，邱淑貞的別名就係「豆豆」，令外界更認定二人秘戀的關係。

根據資料，「晶女郎」邱淑貞拍過的53部電影中，與王晶合作的有22部，有媒體更指二人從1992年起發展成地下情人關係。（圖片來源：《赤裸羔羊》）
根據資料，「晶女郎」邱淑貞拍過的53部電影中，與王晶合作的有22部，有媒體更指二人從1992年起發展成地下情人關係。（圖片來源：《赤裸羔羊》）

王晶太偏愛邱淑貞 連林青霞都呷醋

王晶指當年在香港小姐準決賽見到邱淑貞已經覺得對方外表甜美，與對方合作多次後，發現她非常有潛質，所以每次開拍電影都會盡量加插角色給邱淑貞。

在拍攝《鹿鼎記》時，王晶為了添加邱淑貞中的戲份，使她在眾多當紅女星中脫穎而出，特意加強了她的角色，不過就令在戲中飾演「龍兒」的金馬影后林青霞呷醋，俾說話王晶聽：「開始有既定利益嘅美女就開始呷醋，點解佢（邱淑貞）嘅戲好似咁突出，連林青霞都呷醋，佢係出面講：『我整天跟在邱淑貞屁股後面走來走去，都不知道在幹什麼』」

王晶當年為了讓邱淑貞在一眾美女中突圍而出，特地為其添加在《鹿鼎記》的戲份。（圖片來源：YouTube@王晶笑看江湖）
王晶當年為了讓邱淑貞在一眾美女中突圍而出，特地為其添加在《鹿鼎記》的戲份。（圖片來源：YouTube@王晶笑看江湖）
搞到連林青霞都呷醋（圖片來源：YouTube@王晶笑看江湖）
搞到連林青霞都呷醋（圖片來源：YouTube@王晶笑看江湖）

