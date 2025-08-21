王晶自爆「課金內幕」用6大報章頭版捧邱淑貞 直認1行為相當愚蠢！

王晶近年在個人拍片平台及社交媒體頻頻分享娛樂圈秘聞，日前他更罕見地公開揭示，明星的爆紅其實並不單靠實力，而是背後資本精心策劃。他大方坦承，捧紅女主角邱淑貞全靠「課金」，將她的形象牢牢刻印在媒體頭版，令全港一夜之間認識了這位「晶女郎」。