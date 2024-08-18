王晶爆《赤裸羔羊》堅持邱淑貞三點不露 做1事太偏心惹其他女星呷醋

王晶在其YouTube頻道《王晶笑看江湖》的最新一集中，以「晶女郎」邱淑貞為話題，講述了他們之間的相識及合作經歷。王晶詳細回顧了邱淑貞在1992年上映的香港電影三級片《赤裸羔羊》中的演出，並透露了當年為她度身訂造的性感形象，堅持不走全裸路線的決定。

