王晶突宣布停播頻道節目！首認身體出事原因 臉上1異樣嚇怕網民！

71歲王晶自2024年7月開設YouTube頻道以來，兩年間上載125部影片，累計觀看次數突破千萬，節目《王晶笑看江湖》成為影迷追看的回憶錄式內容。然而在最新一集中，這位資深導演首度承認身體狀況出現問題，並宣布節目即時停播，網民更發現他拍片時的異常舉動令人擔憂。