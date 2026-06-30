王晶突宣布停播頻道節目！首認身體出事原因 臉上1異樣嚇怕網民！
王晶第98集突然宣布節目暫時停播
在最新上載的第98集影片中，王晶回顧了香港喜劇電影的發展歷程，從許冠文、梁醒波等前輩談起，再講到1989年周星馳憑《賭聖》等片橫空出世的輝煌年代。王晶憶述當年人在新加坡，接到投資人向華勝來電，告知周星馳票房即將打破《賭神》紀錄。他亦提到近年黃子華憑棟篤笑累積人氣，主演《毒舌大狀》衝破一億票房，開闢全新路線。不過王晶隨即話鋒一轉，指出黃子華不可能拍到80歲，「沒有黃子華票房就可能少幾千萬」，直言香港喜劇正面臨青黃不接的危機，呼籲業界培養更多有喜劇潛質的新人。影片最後，他透露未來數月工作極為繁重，加上身體狀況欠佳，決定節目暫停更新。
首度披露身體不適承諾日後回歸
王晶在影片中表示，接下來幾個月的工作安排非常密集，同時坦承自己「身體狀況不是太好」，因此《王晶笑看江湖》將於第98集後暫時停播。他向觀眾承諾，待一切安頓好之後，會再以原有節目或全新形式與大家見面。這是王晶開設頻道近兩年以來，首次公開提及個人健康問題，令不少長期追看的觀眾感到意外。
頻道兩年累計千萬觀看 曾因周星馳話題惹爭議
回顧王晶的YouTube頻道歷程，自2024年7月開設以來共上載125部影片，內容涵蓋個人回憶、香港電影歷史深度分析，以及與邱淑貞、關秀媚等「晶女郎」的合作經歷。其中點擊最高的影片集中在頭一兩集，當時他自爆與周星馳交惡決裂的往事，一度被外界批評「消費周星馳」。後期影片則轉向較為沉穩的影史回顧路線，談及父親王天林的影壇貢獻及港產片類型分析，頗有回顧個人生平的意味。
網民發現眨眼異常頻密 王晶有解釋原因
影片上載後，不少網民在留言區表達對王晶健康狀況的擔憂。有網民留言指「佢眨眼越嚟越嚴重咁喎」，亦有人形容「佢隻眼重眨得密過馬場部相機」，更有網民戲稱「肉面飛龍用對眼來打摩斯密碼」。部分網民更直接問「佢係咪中咗風？」，不過，王晶曾經在影片中解釋過：「我從小就這樣，找眼科醫生治了很多次還是乾，乾就沒有辦法。」