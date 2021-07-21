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刑偵日記｜王浩信開直播谷收視 大派福利拉9歲囡囡靖喬入鏡

東方新地 - 娛聞

王浩信主演的《刑偵日記》被指過於燒腦，雖有影后級惠英紅和姜皓文坐陣，可惜收視麻麻﹗王浩信口說收視不代表質素，不過為宣傳劇集可謂瞓晒身。密密跑公開宣傳活動外，放工的王浩信仍不忙谷收視，日前在家開直播同網民交流《刑偵日記》劇情，更大玩問答環節送親筆簽名明信片，更貼心地大派福利，讓9歲囡囡靖喬（QQ）入鏡，唔知對收視有無幫助呢﹗
文：東方新地｜圖：王浩信IG、陳自瑤IG、王浩信社交網影片截圖

王浩信開直播令屋企曝光

王浩信在《刑偵日記》飾演多重人格的葉勁峰，演技再受肯定，連歐陽震華都公開大讚，不過劇集卻被指太過燒腦，非家庭觀眾能消化及喜歡，收視再創新低﹗《刑偵日記》下周進入結局周，王浩信為留住觀眾，努力為劇集宣傳。王浩信日前在家更開Live與民為樂，不但同網民交流角色及劇情，又同網民玩遊戲並送出親筆簽名明信片給網民﹗同時令王浩信家居曝光，不過卻有眼利網民指王浩信的背景，跟陳自瑤經常自拍及開直播的背景不同，懷疑他們各自在不同屋企，真實究竟係點呢﹗？

王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
王浩信開直播送出親筆簽名明信片，福利陸續有來。王浩信身在家中大廳一角，有網民指與平時陳自瑤影相及開直播時的家居陳設及風格不同，懷疑二人已非同一屋簷下。（圖片來源：王浩信社交網影片截圖）

王浩信送簽名《刑偵日記》明信片

王浩信在家中開Live，背後是個多層木架，放有多年來獲得的獎項、書本及擺設﹗相信是家中大廳一角。王浩信在直播中唱出多首歌同網民熱身，先唱出《刑偵日記》主題曲《天窗》和插曲《蝴蝶效應》，其後唱出《陪著你走》、《甘心替代你》、《愛你·便愛》。

王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
王浩信在家中開直播，令大廳一角曝光，見到他多年獲得的獎項﹗（圖片來源：王浩信社交網影片截圖）

王浩信家中開直播 囡囡迷戀爸爸歌聲

王浩信每唱完一首歌都望住鏡頭外遠方問：「BB，爸爸唱得好唔好聽？」然後聽到一把女孩聲音，相信是9歲囡囡靖喬答好聽，唱完一輪王浩信問大家若然開演唱會，大家會來捧場嗎？之後王浩信又再次對鏡頭外的女兒問： 「BB，你要唔要畀大家見吓你？」然後拉本來在鏡頭外的女兒一秒入鏡，令可愛囡囡靖喬閃現直播中，難得的父女同框，令網民留言指唔夠喉﹗

王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
王浩信突然向鏡頭外的囡囡問自己歌聲如何，鏡頭外的囡囡靖喬大讚好聽，王浩信勁冧﹗（圖片來源：王浩信社交網影片截圖）

夫婦同心保護女兒

王浩信及陳自瑤一直以來極力度保護女兒免女兒上鏡﹗不過去年，靖喬曾出現陳自瑤的抖音片中，激罕令囡囡容貌曝光﹗之後陳自瑤解釋甚少用抖音，又沒有留意新聞報道，故事件曝光後，朋友通知她才晃然大悟﹗她直指是一次意外，因為唔想影響其生活，才不讓她曝光﹗

王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
王浩信和陳自瑤的可愛囡囡靖喬閃現在王浩信的直播中，向網民大派福利﹗（圖片來源：王浩信社交網影片截圖）
王浩信17年被本刊影到帶囡囡靖喬到屋企附近踩單車﹗（圖片來源：東方新地）
王浩信17年被本刊影到帶囡囡靖喬到屋企附近踩單車﹗（圖片來源：東方新地）

仙氣女QQ遺傳父母超強基因表演慾強

王浩信同陳自瑤今年結婚第十年，由高調放閃到近年近乎零互動，更屢傳婚變，不過兩人同樣極之保護女兒王靖喬（QQ），只曾在囡囡出世時晒個BB相後， QQ靚樣就相當神秘，不過，去年YoYo在社交網上載了一段囡囡短片，令當時8歲仙氣女QQ激罕曝光，長髮大眼皮膚白晢似足媽咪陳自瑤，被網民激讚！

王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
（圖片來源：陳自瑤抖音截圖）
王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
王浩信和陳自瑤今年11月便結婚十年，但近年屢傳婚變，更有指王浩信在同一楝樓買另一個單位而「分居」。（圖片來源：東方新地）
王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
靖喬在抖音的短片，幾秒間已經表情豐富，長髪眼大大精靈可愛，更加仙氣十足！（圖片來源：陳自瑤抖音截圖）
王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
靖喬顏值超高﹗（圖片來源：陳自瑤抖音截圖）
王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
靖喬好有表涳慾對鏡頭擺甫士，好可愛﹗（圖片來源：陳自瑤抖音截圖）
王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
靖喬皮膚白淨，遺傳了父母優良基因﹗（圖片來源：陳自瑤抖音截圖）
王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
（圖片來源：陳自瑤抖音截圖）

王浩信女兒眼大 遺傳媽媽靚樣

去年陳自瑤激罕在社交網上載了8歲女兒QQ一段短片，長髮大眼的QQ勁可愛，完全遺傳了父母的超強基因，靚樣如倒模媽咪，皮膚白滑仙氣逼人，短短幾秒已經勁多表情，即時引起網民熱論。不過萌爆的QQ，唔知係咪貪玩攞咗媽咪手機自拍放上網，事關片段火速被刪走，呢次可能只係意外地向網民派福利。

王浩信陳自瑤8歲仙氣女激罕曝光 遺傳父母超強基因表演慾強
王浩信與陳自瑤只曾在囡囡出世時晒個BB相。（圖片來源：陳自瑤IG）
王浩信陳自瑤8歲仙氣女激罕曝光 遺傳父母超強基因表演慾強
陳自瑤相當保護女兒，以往po女兒相都會幫QQ遮面。（圖片來源：陳自瑤IG）

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