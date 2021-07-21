刑偵日記｜王浩信開直播谷收視 大派福利拉9歲囡囡靖喬入鏡
文：東方新地｜圖：王浩信IG、陳自瑤IG、王浩信社交網影片截圖
王浩信開直播令屋企曝光
王浩信在《刑偵日記》飾演多重人格的葉勁峰，演技再受肯定，連歐陽震華都公開大讚，不過劇集卻被指太過燒腦，非家庭觀眾能消化及喜歡，收視再創新低﹗《刑偵日記》下周進入結局周，王浩信為留住觀眾，努力為劇集宣傳。王浩信日前在家更開Live與民為樂，不但同網民交流角色及劇情，又同網民玩遊戲並送出親筆簽名明信片給網民﹗同時令王浩信家居曝光，不過卻有眼利網民指王浩信的背景，跟陳自瑤經常自拍及開直播的背景不同，懷疑他們各自在不同屋企，真實究竟係點呢﹗？
王浩信送簽名《刑偵日記》明信片
王浩信在家中開Live，背後是個多層木架，放有多年來獲得的獎項、書本及擺設﹗相信是家中大廳一角。王浩信在直播中唱出多首歌同網民熱身，先唱出《刑偵日記》主題曲《天窗》和插曲《蝴蝶效應》，其後唱出《陪著你走》、《甘心替代你》、《愛你·便愛》。
王浩信家中開直播 囡囡迷戀爸爸歌聲
王浩信每唱完一首歌都望住鏡頭外遠方問：「BB，爸爸唱得好唔好聽？」然後聽到一把女孩聲音，相信是9歲囡囡靖喬答好聽，唱完一輪王浩信問大家若然開演唱會，大家會來捧場嗎？之後王浩信又再次對鏡頭外的女兒問： 「BB，你要唔要畀大家見吓你？」然後拉本來在鏡頭外的女兒一秒入鏡，令可愛囡囡靖喬閃現直播中，難得的父女同框，令網民留言指唔夠喉﹗
夫婦同心保護女兒
王浩信及陳自瑤一直以來極力度保護女兒免女兒上鏡﹗不過去年，靖喬曾出現陳自瑤的抖音片中，激罕令囡囡容貌曝光﹗之後陳自瑤解釋甚少用抖音，又沒有留意新聞報道，故事件曝光後，朋友通知她才晃然大悟﹗她直指是一次意外，因為唔想影響其生活，才不讓她曝光﹗
仙氣女QQ遺傳父母超強基因表演慾強
王浩信同陳自瑤今年結婚第十年，由高調放閃到近年近乎零互動，更屢傳婚變，不過兩人同樣極之保護女兒王靖喬（QQ），只曾在囡囡出世時晒個BB相後， QQ靚樣就相當神秘，不過，去年YoYo在社交網上載了一段囡囡短片，令當時8歲仙氣女QQ激罕曝光，長髮大眼皮膚白晢似足媽咪陳自瑤，被網民激讚！
王浩信女兒眼大 遺傳媽媽靚樣
去年陳自瑤激罕在社交網上載了8歲女兒QQ一段短片，長髮大眼的QQ勁可愛，完全遺傳了父母的超強基因，靚樣如倒模媽咪，皮膚白滑仙氣逼人，短短幾秒已經勁多表情，即時引起網民熱論。不過萌爆的QQ，唔知係咪貪玩攞咗媽咪手機自拍放上網，事關片段火速被刪走，呢次可能只係意外地向網民派福利。