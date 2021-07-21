刑偵日記｜王浩信開直播谷收視 大派福利拉9歲囡囡靖喬入鏡

王浩信主演的《刑偵日記》被指過於燒腦，雖有影后級惠英紅和姜皓文坐陣，可惜收視麻麻﹗王浩信口說收視不代表質素，不過為宣傳劇集可謂瞓晒身。密密跑公開宣傳活動外，放工的王浩信仍不忙谷收視，日前在家開直播同網民交流《刑偵日記》劇情，更大玩問答環節送親筆簽名明信片，更貼心地大派福利，讓9歲囡囡靖喬（QQ）入鏡，唔知對收視有無幫助呢﹗

文：東方新地｜圖：王浩信IG、陳自瑤IG、王浩信社交網影片截圖