狀王之王｜王浩信扮女人大放笑彈 回顧歷年15位男星反串扮相
1.王浩信《狀王之王》變東北「孫阿姐」
王浩信在《狀王之王》中反串扮女人，今次仲孖住金剛化身「孫阿姐」以及「孫九妹」，2人在劇中仲以東北口音上陣，齊齊大放笑彈！而王浩信的女裝扮相更被網民笑稱係九頭身美女，評價可謂相當之高！
2.陳山聰《十八年後的終極告白2.0》變態易服連環殺手
陳山聰在《十八年後的終極告白2.0》中飾演有易服癖兼心理變態的方志浩，劇中曾以女性打扮連殺譚凱琪、趙希洛、何啟南等人。雖然這身打扮衝觀眾眼球，不過亦有網民讚佢做得好，留言：「唔知點解見到陳山聰扮女人唔想打佢，仲覺得佢幾有味道，下次可以考慮開套陳山聰扮女人嘅劇喎！」亦有網民覺得佢撞樣姚嘉妮。
3.周嘉洛《愛回家》「島大女神」捉色狼醫生
周嘉洛在《愛回家》中飾演「廢青安」，劇中唔止一次扮女人，更有「島大女神」的稱號。劇中講佢曾為咗幫林凱恩、葉蒨文捉拿鹹濕醫生扮女人，又試過為咗幫手電影學會拍《我可能真的愛你》做女主角，都好殺食㗎！
4.羅嘉良《先生貴性》超經典
戚其義監制的《先生貴性》三度重播，1999年羅嘉良喺《先生貴性》反串扮女人化名Diana，本來係粗魯圍村佬，卻被陳慧珊上身，分成不同階段扮女人，當年網民覺得女性化嘅佢依然不失豪邁感覺，真呢個look都真係經典呀！原來《先生貴性》係由《天與地》監制戚其義操刀，劇集已是1999年作品，睇見羅嘉良扮陳慧珊真係好多觀眾嘅同年回憶。
5.張彥博撞樣宋智孝
張彥博憑《跳躍生命線》中「雄姐」一角而大受觀眾歡迎，早前就上載自己扮女仔嘅相同片，結果就被網民指佢同韓星宋智孝有幾分相似！
之前《降魔的2.0》開拍，有份參演嘅張彥博更再次男扮女妝上陣，並留言：「豁出去了，抱歉…讓大家難受」，其實眼大大嘅佢扮女人都幾靚，所以相信應該冇咩人會覺得難受嘅！
6.袁偉豪反串全因人格分裂
《三個女人一個「因」》有集劇情就講袁偉豪（Benjamin）要扮女人去做人格分裂角色。見Benjamin化晒妝嬌美嘅樣好似「幾養眼」，但亦有網民話：「OMG !! no eye see 」、「我的天啊!受不了!」。
7.陳鍵鋒靚過同劇胡定欣
近北上發展嘅陳鍵鋒以前喺TVB劇集《王老虎搶親》為咗親近胡定欣，所以男扮女裝。當時，網民就話佢睇起嚟非常嬌俏，仲有網民話佢靚過胡定欣，所以叫佢做美人！
8.黃宗澤扮到上晒癮
Bosco曾經喺個人社交網一次過將自己扮女人造型放上網晒冷，仲留言問網民：「上一次問的係軍裝，今次問係女裝！多年來我穿過的女裝，你哋最喜歡哪一套？」，見到套緊身皮衣同粉紅護士裝，都真係幾…索！
9. 王祖藍「慳啲啦Baby」超級出位
扮女人起家的王祖藍，當藍喺《荃家福祿壽》中扮Handelababy（慳啲啦Baby）著上比基尼、空姐、貓女郎等造型，都非常搶眼，而最代表性嘅一句：「我接受唔到囉」，至今依然言猶在耳！
10 & 11. 李思捷、阮兆祥連環反串
反串做女人嘅又點止王祖藍一個，其餘兩位《荃家福祿壽》嘅主持李思捷同阮兆祥都有份一齊扮女人。
12.李豪清純樣睇唔出係反串
李豪曾在劇集《Fall In Love》中破天荒反串扮女人，不過李豪睇落十分清純的樣子都可以話係呃得吓人！甚至直到現時提起反串，都仍然會有不少人第一時間諗起佢！
13.張衛健靚到搶埋港姐風頭
張衛健的反串可謂是完美到無可挑剔，精緻的五官化起妝十分吸睛！尤其是1992年在香港小姐競選中反串登場，直程搶埋台上一眾佳麗嘅風頭啊！
14.廖偉雄「乜太」
廖偉雄在1990出演搞笑節目《笑星救地球》，扮演「乜太」成為當時的經典！廖偉雄以反串造型示人，教大家煮嘢食之餘，仲頻頻爆金句，十分搞笑！
15.李健仁經典無法超越
講到反串，李健仁的「如花」真係經典中的經典，至今都無法超越！雖然李健仁反串的形象以搞怪為主，但係正正因為夠晒出位，所以只要提起反串都一定會諗起佢！
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