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狀王之王｜王浩信扮女人大放笑彈 回顧歷年15位男星反串扮相

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《狀王之王》早前播出的集數中，有視帝王浩信反串女裝引起網民熱議！講到反串扮相，仲有《愛回家》的周嘉洛、《反黑路人甲》的張振朗等等，不過要數最經典，一定係曾經重播3次，由羅嘉良做主角的《先生貴性》！咁多年嚟都有不少TVB男星反串扮女人，即刻重溫各個經典造型啦！

1.王浩信《狀王之王》變東北「孫阿姐」

王浩信在《狀王之王》中反串扮女人，今次仲孖住金剛化身「孫阿姐」以及「孫九妹」，2人在劇中仲以東北口音上陣，齊齊大放笑彈！而王浩信的女裝扮相更被網民笑稱係九頭身美女，評價可謂相當之高！

反串 王浩信在新劇《狀王之王》孖住金剛化身「孫阿姐」以及「孫九妹」。
王浩信在新劇《狀王之王》孖住金剛化身「孫阿姐」以及「孫九妹」。（圖片來源：TVB《狀王之王》截圖）
反串 王浩信更被網民笑稱係九頭身美女！
王浩信更被網民笑稱係九頭身美女！（圖片來源：TVB《狀王之王》截圖）

2.陳山聰《十八年後的終極告白2.0》變態易服連環殺手

陳山聰在《十八年後的終極告白2.0》中飾演有易服癖兼心理變態的方志浩，劇中曾以女性打扮連殺譚凱琪、趙希洛、何啟南等人。雖然這身打扮衝觀眾眼球，不過亦有網民讚佢做得好，留言：「唔知點解見到陳山聰扮女人唔想打佢，仲覺得佢幾有味道，下次可以考慮開套陳山聰扮女人嘅劇喎！」亦有網民覺得佢撞樣姚嘉妮。

反串 十八年後的終極告白2 陳山聰 陳山聰就係之前提過桃紅色衫，豹紋鞋嘅「女人」。
陳山聰於劇中有易服癖，而且仲係連環殺手。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
反串 十八年後的終極告白2 陳山聰同譚俊彥friend到激咀。
陳山聰同譚俊彥friend到激咀。（圖片來源：IG@joelshanchung）
反串 有網民覺得陳山聰扮女人撞樣姚嘉妮。
有網民覺得陳山聰扮女人撞樣姚嘉妮。（圖片來源：網上圖片）

3.周嘉洛《愛回家》「島大女神」捉色狼醫生

周嘉洛在《愛回家》中飾演「廢青安」，劇中唔止一次扮女人，更有「島大女神」的稱號。劇中講佢曾為咗幫林凱恩、葉蒨文捉拿鹹濕醫生扮女人，又試過為咗幫手電影學會拍《我可能真的愛你》做女主角，都好殺食㗎！

反串 周嘉洛扮女學生又真係有料到。
周嘉洛扮女學生又真係有料到。（圖片來源：《愛回家》截圖）
反串 周嘉洛扮女學生幫手捉拿鹹濕醫生。
周嘉洛扮女學生幫手捉拿鹹濕醫生。（圖片來源：《愛回家》截圖）

4.羅嘉良《先生貴性》超經典

戚其義監制的《先生貴性》三度重播，1999年羅嘉良喺《先生貴性》反串扮女人化名Diana，本來係粗魯圍村佬，卻被陳慧珊上身，分成不同階段扮女人，當年網民覺得女性化嘅佢依然不失豪邁感覺，真呢個look都真係經典呀！原來《先生貴性》係由《天與地》監制戚其義操刀，劇集已是1999年作品，睇見羅嘉良扮陳慧珊真係好多觀眾嘅同年回憶。

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！
羅嘉良反串扮Diana真係超級經典！（圖片來源：網上圖片）
反串 羅嘉良嘅反串仍然係網民嘅首選！
羅嘉良嘅反串仍然係網民嘅首選！（圖片來源：網上圖片）

5.張彥博撞樣宋智孝

張彥博憑《跳躍生命線》中「雄姐」一角而大受觀眾歡迎，早前就上載自己扮女仔嘅相同片，結果就被網民指佢同韓星宋智孝有幾分相似！

反串 張彥博被指同韓星宋智孝有幾分相似！
張彥博被指同韓星宋智孝有幾分相似！（圖片來源：IG@bobcyp1005、my_songjihyo）

之前《降魔的2.0》開拍，有份參演嘅張彥博更再次男扮女妝上陣，並留言：「豁出去了，抱歉…讓大家難受」，其實眼大大嘅佢扮女人都幾靚，所以相信應該冇咩人會覺得難受嘅！

反串 張彥博次次戴起長假髮都有種女人味～
張彥博次次戴起長假髮都有種女人味！（圖片來源：（圖片來源：IG@bobcyp1005）

6.袁偉豪反串全因人格分裂

《三個女人一個「因」》有集劇情就講袁偉豪（Benjamin）要扮女人去做人格分裂角色。見Benjamin化晒妝嬌美嘅樣好似「幾養眼」，但亦有網民話：「OMG !! no eye see 」、「我的天啊!受不了!」。

反串 袁偉豪扮女人@三個女人一個因
袁偉豪喺《三個女人一個因》中反串扮女人。（圖片來源：TVB

7.陳鍵鋒靚過同劇胡定欣

近北上發展嘅陳鍵鋒以前喺TVB劇集《王老虎搶親》為咗親近胡定欣，所以男扮女裝。當時，網民就話佢睇起嚟非常嬌俏，仲有網民話佢靚過胡定欣，所以叫佢做美人！

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！
陳鍵鋒眼大大，面同嘴細細嘅陳鍵鋒扮起女人上嚟都真係幾靚！（圖片來源：TVB截圖）
回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！
陳鍵鋒當時更被網民指反串靚過同劇嘅胡定欣！（圖片來源：TVB截圖）

8.黃宗澤扮到上晒癮

Bosco曾經喺個人社交網一次過將自己扮女人造型放上網晒冷，仲留言問網民：「上一次問的係軍裝，今次問係女裝！多年來我穿過的女裝，你哋最喜歡哪一套？」，見到套緊身皮衣同粉紅護士裝，都真係幾…索！

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！
黃宗澤的女裝扮相十分火辣！（圖片來源：微博@黃宗澤）
回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！
黃宗澤仲反串扮過女護士！（圖片來源：微博@黃宗澤）
反串 黃宗澤仲有兩張扮AV封面嘅電影海報，睇嚟佢對反串唔太反感！
黃宗澤仲有兩張扮AV封面嘅電影海報，睇嚟佢對反串唔太反感！（圖片來源：微博@黃宗澤）

9. 王祖藍「慳啲啦Baby」超級出位

扮女人起家的王祖藍，當藍喺《荃家福祿壽》中扮Handelababy（慳啲啦Baby）著上比基尼、空姐、貓女郎等造型，都非常搶眼，而最代表性嘅一句：「我接受唔到囉」，至今依然言猶在耳！

反串 2021年回巢TVB，《開心大綜藝》一嚟就扮林鄭，得到災難級負評⋯⋯
王祖藍2021年回巢TVB，在《開心大綜藝》一嚟就扮林鄭，得到災難級負評⋯⋯（圖片來源：TVB.com）
回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！
王祖藍呢個低胸性感造型亦令不少觀眾印象深刻。（圖片來源：新傳媒資料庫）

10 & 11. 李思捷、阮兆祥連環反串

反串做女人嘅又點止王祖藍一個，其餘兩位《荃家福祿壽》嘅主持李思捷同阮兆祥都有份一齊扮女人。

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！
李思捷同阮兆祥其實都有反串扮過女人！（圖片來源：新傳媒資料庫）
回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！
3位當年在節目上反串女裝非常出位！（圖片來源：新傳媒資料庫）

12.李豪清純樣睇唔出係反串

李豪曾在劇集《Fall In Love》中破天荒反串扮女人，不過李豪睇落十分清純的樣子都可以話係呃得吓人！甚至直到現時提起反串，都仍然會有不少人第一時間諗起佢！

反串 李豪曾在劇集中反串扮女人。
李豪曾在劇集中反串扮女人。（圖片來源：微博@李豪）
反串 李豪清純的樣子扮起女人完全冇壓力！
李豪清純的樣子扮起女人完全冇壓力！（圖片來源：微博@李豪）

13.張衛健靚到搶埋港姐風頭

張衛健的反串可謂是完美到無可挑剔，精緻的五官化起妝十分吸睛！尤其是1992年在香港小姐競選中反串登場，直程搶埋台上一眾佳麗嘅風頭啊！

反串 張衛健在1992年香港小姐競選中反串登場，十分驚豔！
張衛健在1992年香港小姐競選中反串登場，十分驚豔！（圖片來源：網上圖片）
反串 張衛健精緻的五官化起女性化的妝容超級好睇！
張衛健精緻的五官化起女性化的妝容超級好睇！（圖片來源：網上圖片）

14.廖偉雄「乜太」

廖偉雄在1990出演搞笑節目《笑星救地球》，扮演「乜太」成為當時的經典！廖偉雄以反串造型示人，教大家煮嘢食之餘，仲頻頻爆金句，十分搞笑！

反串 廖偉雄在《笑星救地球》中扮演「乜太」成為經典。
廖偉雄在《笑星救地球》中扮演「乜太」成為經典。（圖片來源：網上圖片）
反串 廖偉雄仲會藉對白大放笑彈！
廖偉雄仲會藉對白大放笑彈！（圖片來源：網上圖片）

15.李健仁經典無法超越

講到反串，李健仁的「如花」真係經典中的經典，至今都無法超越！雖然李健仁反串的形象以搞怪為主，但係正正因為夠晒出位，所以只要提起反串都一定會諗起佢！

反串 李健仁的「如花」可以話係經典中嘅經典！
李健仁的「如花」可以話係經典中嘅經典！（圖片來源：網上圖片）
反串 講到反串，李健仁的「如花」一定有份！
講到反串，李健仁的「如花」一定有份！（圖片來源：網上圖片）

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撰文：東方新地圖片來源：節目截圖、新傳媒資料庫、IG@bobcyp1005、IG@ my_songjihyo、IG@joelshanchung、網上圖片、微博@黃宗澤、微博@李豪

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