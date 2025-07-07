視帝王浩信演唱會大跳抖音神曲《大展鴻圖》 網民嘲尷尬：又學網紅好油膩！
網民熱議尷尬爆燈：又學網紅好油膩！
有網民認為王浩信貴為兩屆視帝，應該保持專業形象，質疑他為何要「自降身價」學網紅舞蹈。亦有粉絲認為他只是順應潮流，帶來娛樂效果，並稱「又跳得又唱得又靚仔」，但大部分留言仍以調侃和負面為主：「深深體會到賺錢不容易」、「好尷尬」、「為什麼又要學網紅」、「被迫營業的感覺」、「好油膩」。網民更笑指如果作為陳自瑤嘅姊妹，見到佢老公跌尷舞難免會恥笑一番！
兩屆視帝王浩信內地綜藝騷演技大炒車 曾志偉睇到超失望狂皺眉狠批
林明禎都跳過《大展鴻圖》 網民：最好看的版本
內地饒舌歌手攬佬最新單曲《大展鴻圖》憑洗腦旋律與搞怪舞蹈在網上迅速走紅，掀起熱潮。大馬女神林明禎、韋禮安、黃子韜與徐藝洋、白鹿等明星加入挑戰行列，而林明禎嘅版本更被網民讚：「最好看的版本😍」、「明禎女神跳舞大展鴻圖好帥」。
2005年歌手出道 初入行專同女神合作
就如王浩信的長文中所提及，王浩信在2005年以歌手身份出道，推出首張個人專輯《Never Exhausted》，在2006年就推出第二張專輯王浩信《Show Everywhere》。向來大有女人緣的王浩信，在入行初期就已經同港日台女神們，包括方皓玟、陳意涵、Angelababy、日模模特兒MIYU（美優）合作過。
曾公開呻做歌手「無飯食」
不過王浩信的歌手夢並不順坦，王浩信曾經在節目中分享自己當歌手的拮据的日子：「我在TVB當演員之前，其實我是一名歌手，但是當時靠賣唱片，那個年代我基本上連飯都快吃不上了，於是我就改行，去做我自己特別熱愛的一個工作，就是當演員，當時生活條件一下子就改變了，我徹底沒飯吃了。」
2006年加入TVB17年內兩度奪視帝
王浩信在與唱片公司解約後加入TVB，參演過多套經典劇集，包括《廉政行動2014》、《東坡家事》、《不懂撒嬌的女人》、《反黑路人組》等。其中分別憑劇集《踩過界》及《踩過界II》，於2017年和2020年勇奪2次視帝的殊榮，可謂是收視的保證。
2023年宣佈離巢 結束17年賓主關係
近年多位花旦小生都相繼宣佈離巢，效力TVB 17年的王浩信亦在去年年底大爆自己已經完約TVB將近半年的時間，現時是以部頭合約與TVB合作，亦表示遇到適合的角色時仍然會回TVB拍劇。王浩信亦透露自己暫時並未有簽約新的經紀人公司，而他在內地拍攝中的新劇《黃雀》，當中的工作安排則是由自己一手包辦，更表示將來不會特別區分選擇拍攝香港劇或內地劇。