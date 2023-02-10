中佬王浩信內地劇淪大茄 網民指P圖過分唔似人樣 出鏡盡現老紋走晒樣
王浩信出鏡暴現魚尾紋 浮妝厚粉隔住鏡頭都見到
王浩信一向係TVB小生，當年憑高大靚仔外形入屋受力棒，至今竟淪為魚尾紋盡現嘅中佬？內地處境劇《家有姐妹》上一直未見王浩信身影，原來到劇集中段王浩信先正式登場！西裝骨骨嘅王浩信望落依然高大，但造型就出晒事，惹網民熱議！
從相片見到，王浩信劇中造型浮粉問題嚴重，面部皮膚聚滿唔少粒粒，眼袋仲要現晒型，笑起來時抬頭紋及魚尾紋仲十分明顯，同以前王浩信嘅大隻靚仔小生形象，完全兩回事！唔少觀眾都留言話依家破壞咗王浩信靚仔形象，認為內地劇唔適合王浩信，反而《踩過界》中的「盲俠」造型靚仔得多！
王浩信劇照驚現唔自然娃娃臉 網民質疑P圖太重手
王浩信今次係內地處境劇《家有姐妹》以原聲國語出演，發音仲非常標準，誠意可加。但網民竟將重點放在王浩信劇照上的造型，除咗明顯可以見到王浩信戴假髮之外，網民仲質疑劇照P圖太重手，搞到王浩信皮膚異常光滑，完全唔似人樣，成個娃娃臉咁話。
戴假髮拍劇 網民話扣分
王浩信在劇中的造型睇落怪怪地，原來他在拍攝期間正為另一套內地古裝劇《壯王之王》，在劇中飾演宋世傑的他要剃光頭，所以王浩信《家有姐妹》中全程戴假髮。在預告片段中，王浩信只有兩個鏡頭，他以原聲國語出演，發音非常標準，而在主題曲片段中，更與女主角柳岩有對手戲。而王浩信的假髮造型亦破壞了他在粉絲心目中的靚仔形象，網民留言都話睇唔慣。
王浩信特別主演變透明人
王浩信今年瞓身在內地發展，參加完內地真人騷《開播！情景喜劇》就一直接拍內地劇與電影，無論老婆陳自瑤生日、囡囡生日抑或台慶活動，都未有現身香港。日前，王浩信有份參演的內地處境劇《家有姐妹》宣布在16日首播，並公開演員陣容及預告片，劇情一個核心家庭為主線，由國內演員楊超越與柳岩主演，王浩信雖被視為特別主演，不過角色介紹表連名都冇，而官方公開的劇集海報也沒有他的身影。
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