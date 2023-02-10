中佬王浩信內地劇淪大茄 網民指P圖過分唔似人樣 出鏡盡現老紋走晒樣

TVB視帝王浩信（Vincent）去年同王祖藍、高海寧、張振朗等人參加內地真人騷《開播！情景喜劇》後，成功谷起人氣，之後王浩信就長居內地拍劇及電影，全力進軍內地咁話，鮮有演出港劇。近日王浩信終於回港，佢有份參演嘅內地處境劇《家有姐妹》內地熱播，據知王浩信劇中屬特別主演，而劇集早前播出嘅一集，王浩信終於登場，但佢因妝容問題魚尾紋盡現，仲俾網民質疑劇照P圖。