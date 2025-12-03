42歲王浩信北上拍戲重返男一地位 新造型判若兩人嚇窒網民
42歲兩屆TVB視帝王浩信離巢後積極北上發展，近日為新電影《重出江湖》開機儀式現身，一頭白金髮造型震撼全場。這位曾經的文青型男徹底改頭換面，新造型與過往斯文形象形成強烈對比，網民反應兩極分化。
王浩信白金髮造型震撼亮相
王浩信日前出席電影《重出江湖》開機儀式，宣布將領銜主演這部預計2026年上映的作品，飾演「家樂」一角。現場所見，他一改過往的黑髮文青形象，將頭髮漂染成白金色，整體造型充滿江湖味道。這次造型轉變相當徹底，五官在新髮色襯托下更顯立體，與以往的斯文小生形象判若兩人。在大合照中，王浩信站在前排近中間位置，顯示其在劇組中的重要地位。
網民反應兩極化 有讚有彈
王浩信的新造型在網上引起熱烈討論，支持者大讚「變咗做白金毛完全認唔出！」、「為新戲去到咁盡？好靚仔」、「新造型幾好睇喎」、「這髮型真的絕了」、「拍新電影直接改頭換面了」、「白毛好好看」、「幾天不見怎麼哥哥變帥金毛了」和「金髮造型真的太好看了！」。然而，也有部分網民對新造型持保留態度，認為「造型誰做的」、「這髮色不適合他」、「何事落得這收場」，質疑白金髮是否適合王浩信。
《重出江湖》重返男一地位
自2023年約滿TVB後，王浩信將事業重心全面轉移至內地市場，簽約內地經理人公司。初期他不介意放下視帝身段，由低做起演配角，甚至參加綜藝節目《無限超越班》以學員身份接受磨練，又在抖音跳舞吸引粉絲。雖然曾被部分網民嘲笑「舞技尷尬」，但他敬業樂業的態度逐漸累積人氣。這次《重出江湖》讓他重新回到男一位置，據官方資料顯示，他在戲中飾演社團中人，出獄後金盆洗手，角色設定僅31歲，足見王浩信保養得宜。
網民熱議造型變化背後意義
除了討論新髮型外，網民也關注王浩信整體形象的轉變。早前有網民在內地偶遇王浩信時拍攝的照片顯示，他身穿藍色間紋上衣與牛仔褲，配戴斜孭袋，加上滿臉鬚根，看起來相當滄桑，與螢幕上的形象差距甚大。有網民留言「怎麼偷穿我爸的衣服」、「瘦了，老了，感覺好可憐」。相比之下，這次的白金髮造型明顯經過精心設計，展現出王浩信為事業轉型的決心和專業態度。
