王浩信歌手年代靚女拍檔逐個數！集齊中、港、台、日女神威過姜濤

現年40歲的王浩信日前在社交平台發長文慶祝自己以歌手身份出道19年，雖然大部分網民都可能未必知道兩屆視帝王浩信原來都曾經出過兩張唱片，但事實上王浩信在歌手年代非常「厲害」，向來女人緣爆燈的他，幾乎每位合作過個拍檔都是女神級，其中一位就連姜濤都攬過！