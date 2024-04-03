王浩信歌手年代靚女拍檔逐個數！集齊中、港、台、日女神威過姜濤
廣告
現年40歲的王浩信日前在社交平台發長文慶祝自己以歌手身份出道19年，雖然大部分網民都可能未必知道兩屆視帝王浩信原來都曾經出過兩張唱片，但事實上王浩信在歌手年代非常「厲害」，向來女人緣爆燈的他，幾乎每位合作過個拍檔都是女神級，其中一位就連姜濤都攬過！
王浩信歌手年代靚女拍檔逐個數：
方皓玟（2007年）：早姜濤19年攬實拍MV
日前在《Blueprint of Memories,by Edward Chan》演唱會中與姜濤攬住唱《Dummy》的方皓玟，原來早在2007年就已經同王浩信攬到實拍MV《拖字闕》。當年只有24歲的「小鮮肉」王浩信，在MV中與方皓玟飾演一對面臨分手的情侶，兩人邊唱邊頭貼頭攬到實，夠曬肉緊。
&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.hk01.com%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo
陳意涵（2006年）：遠赴台灣攬實拍MV
憑一雙大眼睛活封為台灣美少女的陳意涵，曾經亦擔任過王浩信《分手不分開》MV女主角。當年只有24歲的陳意涵，不知不覺已經成為一子一女的媽媽，最近更憑電影《小曉》獲提名第60屆金馬獎最佳女主角。
Angelababy（2006年）：同「未升級版」baby拍服裝廣告
現年34歲的Angelababy（楊穎）近年在內地發展得順風順水，成功躋身內地娛樂圈中的「頂流」女演員之一。多年來一直被盛傳外貌多次「升級」的她，在外貌「升級」前曾經同過王浩信拍服裝廣告，當時二人一臉青澀，其中一張Angelababy仲搞鬼搞馬地在王浩信頭上比奇怪手勢！
MIYU美優（2007年）：日本女模拖實拍代言廣告
中港台女神都介紹完，點少得日本代表呢。王浩信在2007年曾經同日本女模MIYU（美優）拖實拍代言廣告。不過時隔多年，女方已變成人妻網紅。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：東方新地、MV截圖