兩屆視帝王浩信被王晶窒演技回塘 高EQ回應獲內地網民讚好
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41歲的王浩信（Vincent）於2023年12月離開TVB，近年專注內地發展。近日，他在內地綜藝《無限超越班3》中表現亮眼，面對王晶的犀利提問從容應對，高EQ的回應贏得網友一致讚賞。
王晶又辣火頭窒兩屆視帝王浩信
王浩信在內地綜藝《無限超越班3》中以學員身份謙虛登場，面對姜大衛、爾冬陞、曾志偉、向華強及王晶等資深影視前輩的嚴苛考驗，展現出不凡的應對能力。節目中，王晶直截了當地問他：「拿了幾個視帝，會不會怕大家覺得你越演越回去？」王浩信即場以高情商回答，他表示：
「我有這壓力，我覺得這個壓力也是我想來這裡的原因。我覺得我是一個比較喜歡跳出舒適圈的一種性格。我們做演員的，那怕是拿了甚麼獎項也好，我們覺得還是需要繼續學習，繼續努力突破的。」
內地網民清一色讚好：大有作為
王浩信在《無限超越班3》的高EQ回應掀起網民熱議與讚賞。許多人在社交媒體留言，對他放下身段以學員身份重新出發表示驚訝，同時稱讚他得體的回應與流利的普通話，展現十足誠意。網友評論道：「講真你演技比評委都好」、「這哥們把普通話練到這個程度了麼，好強啊」、「相信看過你劇的都會認可你的演技」、「王浩信在香港也算是知名度挺高的，竟然能放下身段在這個節目我是挺震驚的，身段柔軟日後定大有作為」。
圖片來源：抖音截圖、王浩信IG、節目截圖資料或影片來源：原文刊於新假期