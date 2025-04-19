兩屆視帝王浩信內地綜藝騷演技大炒車 曾志偉睇到超失望狂皺眉狠批
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41歲TVB兩屆視帝王浩信自2023年底離巢TVB後，轉戰內地市場並簽約娛樂公司，定居北京積極拓展事業。雖然他在內地劇《黃雀》中飾演鹹濕醫生獲得好評，但近期參加內地綜藝《無限超越班3》卻遭遇滑鐵盧，與女星劉濤對戲時表現失準，遭到曾志偉、吳鎮宇等重量級評審無情批評，場面令人尷尬……
王浩信演死囚角色捱批似木頭人
在《無限超越班3》的試戲環節，王浩信需與實力派女星劉濤即興演出，飾演一名死囚與妻子在獄中最後一面，劉濤更告知懷孕的劇情設定。然而，王浩信表現卻令人失望，演出全程木口木面，頻頻低頭，毫無情感投入，未能展現角色應有的掙扎與深情，錯失表現機會，更令唔少網友直言：「沒劇本他就是一塊木頭！」
曾志偉吳鎮宇睇到皺眉超無奈
王浩信的表現讓評審團震驚。TVB高層曾志偉全程皺眉，兼表示作為死囚在最後一面應凝視妻子：「不應該有這麼多低頭，因為這個是最後一面，你應該是永遠都要看着她」。
而金馬影帝吳鎮宇則一針見血指出，王浩信未有為角色建立背景，無論是「該死」或「不該死」的設定，都應有不同演繹方式。吳鎮宇在觀看王浩信演出時甚至無奈扶額，顯示對其表現的失望。
王浩信眼濕濕認不知所措
面對評審的嚴厲批評，王浩信眼眶泛淚，坦承自己投入不足，全程不知所措，並為不合格的演出向劉濤致歉。導演王晶隨後亦表示：「我看這次表演不是我們熟悉的王浩信。」向華強更直言：「我中間心裏有點不舒服，因為想起了香港電影，以前跟現在確實不一樣了。以前我們上來，的確是要經過非常嚴苛的考驗，我四個字贈你，勇氣可嘉，努力。」
撰文：東方新地圖片來源：《無限超越班3》節目截圖資料或影片來源：原文刊於新假期