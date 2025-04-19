兩屆視帝王浩信內地綜藝騷演技大炒車 曾志偉睇到超失望狂皺眉狠批

41歲TVB兩屆視帝王浩信自2023年底離巢TVB後，轉戰內地市場並簽約娛樂公司，定居北京積極拓展事業。雖然他在內地劇《黃雀》中飾演鹹濕醫生獲得好評，但近期參加內地綜藝《無限超越班3》卻遭遇滑鐵盧，與女星劉濤對戲時表現失準，遭到曾志偉、吳鎮宇等重量級評審無情批評，場面令人尷尬……