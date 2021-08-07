王浩信胞弟王瑋彤首度進軍影壇 新戲有「亞視一姐」薛影儀加持

王浩信胞弟王瑋彤曾在TVB和ViuTV劇集都做過配角，近日他更首度進軍影壇，演出電影《愛‧還記得》，仲有份唱埋電影主題曲！這部新戲由陳國峰和孫慧雪首度擔正男女主角，近日爆紅的「亞視一姐」薛影儀亦有份客串，令電影未開拍就備受網民關注！

文：東方新地｜圖：陳國峰IG、孫慧雪IG、薛影儀IG、王瑋彤IG、新傳媒圖片庫