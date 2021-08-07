王浩信胞弟王瑋彤首度進軍影壇 新戲有「亞視一姐」薛影儀加持
文：東方新地｜圖：陳國峰IG、孫慧雪IG、薛影儀IG、王瑋彤IG、新傳媒圖片庫
王浩信 胞弟王瑋彤 新戲演陳國峰手下
TVB視帝王浩信有個比他細七年、已30歲的胞弟王瑋彤，15年王瑋彤參加藝員訓練班，可惜未能成功入圍，到16年再參加香港先生，入圍後卻因為健康問題退選，不過王瑋彤未有放棄明星夢，繼續爭取演出機會不斷去casting，翌年在TVB多套劇中做大配，去年又曾踩過ViuTV在《熟女強人》中演大茄，總算半隻腳踩入行。近日他更首度進軍影壇，演出電影《愛‧還記得》，仲有份唱埋電影主題曲！
電影《愛‧還記得》改編自真人真事，由陳國峰及孫慧雪擔正男女主角，講述孫慧雪步父親黃文標後塵患上腦退化症之時，卻重遇已分手多年的初戀情人陳國峰，再度燃起愛火。片中王瑋彤飾演男配角，將和女配角陳穎嵐合唱電影主題曲。此外電影其他演員還有白雲及近日熱爆網絡的「亞視一姐」薛影儀。
王瑋彤今次在電影中的角色是陳國峰戲中其中一位好兄弟，會幫助陳國峰由一個圍村古惑仔，變回一個腳踏實地生活的普通人。王瑋彤直言好鍾意唱歌同演戲，亦想跟哥哥王浩信做同一行。他又指王浩信平日非常忙碌，兩兄弟少有時間見面，但他表示從來無將自己同哥哥王浩信作比較，大家更會一齊講戲。
王瑋彤指今次他的角色難得有好多機會發揮，是他第一個戲份比較重的角色，是個有點搞笑的圍村古惑仔，算係陳國峰手下，性格有少少似家輝哥（張家輝），收到劇本後他已緊張了好多日，因為要為角色做更多準備功夫，以及要思考如何設計角色。
阿儀自爆睇TVB劇
而首次拍攝電影的薜影儀就直言未知自己會演甚麼角色，但她表示會有專人教她做戲，所以心情並不緊張，更話自己一埋位就可以做戲。她又指有演出機會已經好好，所以不太在意、也不清楚今次拍戲的酬勞有多少，又話自己早前有睇過TVB劇集《寶寶大過天》，會參考女主角岑麗香演技。
延伸閱讀：
王浩信狠心拒提攜 細佬王瑋彤疑似轉行做保險
王浩信近年忙於拍劇，四年前憑《踩過界》奪得「最佳男主角」，實力得到肯定，不過鮮有提及做大茄的細佬王瑋彤，有指他甚至拒絕提攜細佬。王瑋彤近年全靠自己爭取機會，在無綫撈極無起色，又曾轉投ViuTV，在新劇《熟女強人》中做大茄都照殺，又上載唱歌視頻上社交網，發展自己的演藝夢，早前更有傳媒指王瑋彤一邊轉行做保險，一邊等待演出機會，從其社交平台的自我介紹所見，推斷傳聞屬實，但現在他已刪除了原本公開的社交帳戶，另開了一個私人帳戶。
王瑋彤拍劇唱歌雙線發展
王瑋彤起步之時，王浩信登上視帝事業一帆風順，個個都以為有視帝阿哥照住無往而不利，事實王浩信一直冷眼旁觀，據知情者透露：「 Tony(王瑋彤)知道王浩信想佢自力更生，所以佢亦好有骨氣唔想靠關係，不過估唔到王浩信真係少少都冇幫過手，樂易玲咁錫佢，只要佢肯美言幾句，Tony條路肯定好行好多。拍過幾套劇都係做二打六，後來連冇對白角色都冇得做，Tony咪四出搵機會囉，佢連內地真人騷都參加，總之有出鏡機會都去試，去年佢開始拍吓ViuTV啲節目，又拍唱歌片放上網，真係好積極。」據知王浩信有感自己捱足多年才出頭，所以想細佬王瑋彤亦磨練一下，同時他亦覺得演藝事業未必適合王瑋彤，表面上王浩信唔出手提攜有理，不過30歲的王瑋彤與王浩信如餅印，同樣高大威猛陽光十足，阿哥唔肯出手難免會被指有私心。