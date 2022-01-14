王浩信跟王祖藍返大陸交流 蔡思貝前後腳報到 陳自瑤拍手加油
文：東方新地｜圖：[email protected]、微博@王浩信、[email protected]_cho_lam、[email protected]、[email protected]
王浩信 跟王祖藍北上交流
王祖藍身為無綫首席創意官，得閒當然要搞搞新意思，為了學習內地的娛樂事業及電視台文化，王祖藍帶隊北上交流，跟得隊當然是一線受力捧小生花旦，他在社交網上載了出發的照片，留言：「TVB內地交流組，第一組順利到達，歡迎內地的夥伴們交流指導。」照片中可見同行還有王浩信、張振朗及高海寧。
陳自瑤 積極畀emoji回應
王浩信與陳自瑤自傳婚變後進入冰河時期，不過去年底開始感情回溫，除被網民發現一家三口去過主題公園，兩公婆在社交網亦恢復互動，今次王浩信北上交流，陳自瑤反應迅速，在王祖藍的社交網用拍手及三團火的emoji留言，非常積極。
第二組交流團蔡思貝有份
據知王祖藍帶領第一團出發後，稍後第二團亦即將起程，消息指與王浩信鬧過緋聞、前年攜手拎視帝視后的蔡思貝亦是交流團一份子，不過咁多綫眼在場，王生咁辛苦先氹番個老婆，應該唔敢再行差踏錯。
陳自瑤 王浩信結婚十周年冇慶祝
陳自瑤和王浩信去年11月11日結婚十周年，未見有任何慶祝活動，王浩信近年不時與拍檔傳緋聞，與陳自瑤的婚姻關係備受關注﹗王浩信和陳自瑤從此在公開場合不再合體，連社交網都不再有互動﹗不過夫妻關係近來似乎有轉機﹗日前陳自瑤在IG上載自己入選無綫頒獎禮的「最佳女配角」十強，並寫道：「能夠晉身十強，已經很感動﹗衷心感謝投我一票的每一名朋友﹗」王浩信亦有畀like鼓勵﹗
陳自瑤 王浩信破冰公開互動
事隔一日，王浩信在微博及IG分別為新戲宣傳，而陳自瑤竟激罕留言「支持」去撐王浩信，而王浩信亦有回覆「謝謝」﹗世紀破冰成網民熱議﹗
網民：17年後首次再公開互動
陳自瑤和王浩信重新connect即成網上熱話，不少網民見二人再次隔空「放閃」感到好雀躍，紛紛留言：「好似17年後YoYo就冇再留言俾王浩信」、「分居後首次再互動」、「終於世紀破冰」、「期待台慶頒獎禮合體」、「嚟緊頒獎禮度YoYo終於唔再黑面啦﹗」
網民負評：唔好成日夾埋搞新聞
但亦有不少網民大潑冷水留負評：「點解兩公婆可以咁生礙㗎，仲陌生過普通同事﹗」、「答得咁客氣就知未friend番啦」、「講謝謝會唔會太客氣呀？」、「你哋好假，不停放啲風聲出嚟刷存在感」、「不如索性宣布離咗婚啦，唔好成日夾埋搞新聞﹗」
陳自瑤貼陪女遊樂園相證與王浩信同行 打破婚變傳聞反遭網民狠批
陳自瑤在王浩信前年冧莊視帝被捕捉到黑面真性情一刻，夫妻關係再度受關注，雖然事後陳自瑤解釋當時凍到面容僵硬並非黑面，不過早前陳自瑤出席活動時被堪輿學家李居明誤爆已「分手」，搞到陳自瑤極度尷尬無力招架。上月王浩信出po放帶9歲女兒靖喬（QQ）去主題樂園玩的照片，相中只有父女二人，又被網民質疑和陳自瑤已分，婚變一事再度傳得鬧哄哄。
陳自瑤：你快樂所以我快樂
陳自瑤在王浩信貼樂園相逾十日後，貼出和女兒QQ同遊主題樂園照片，並留言「Halloween staycation with My little Angel」並#happyhalloween#staycation#你快樂所以我快樂💜👼🏻 ﹗陳自瑤分別貼出自己及囡囡單人照，並分享在主題樂園酒店 Staycation的早餐照片，單看份量相信至少三人分量，似要打破婚變傳聞﹗
陳自瑤貼三人早餐證王浩信同行
陳自瑤貼出在主題酒店Staycation享用早餐照，餐桌放滿食物，有三碟生果兩杯果汁以及一份兒童餐，並有蛋奄列，三人分量的早餐﹗一家人邊歎住早餐邊望住外面優美景色，陳自瑤要影低開心時刻分享，相信呢次Staycation加遊主題樂園，YoYo都玩得好開心﹗不過有網民狠批陳自瑤未有出面澄清婚姻關係，令大家不斷猜測：「明明同王浩信一齊去又淨係貼單人相，出相都玩一前一後」、「其實係咪夾新聞？」、「其實一家三口去玩好平常，點解搞到婚姻關係唔清唔楚呢？」
網民：扮分居？全民造News
王浩信帶女遊樂園晒父愛
王浩信和陳自瑤一直沒有公開為二人的關係作澄清，每逢被問到有關另一半的問題時，他們都似有默契，各自避而不談。陳自瑤繼《把關者們》之後又接連宣傳新劇《星空下的仁醫》，相反王浩信則忙裡偷閒，趁有空檔就帶囡囡到主題樂園玩，王浩信更大方將父女合照分享至個人IG放閃，唔少人都大讚他有父愛！
王浩信之前貼出與女同遊主題樂園照片並寫道「Good day to park。」（圖片來源：[email protected]）
放閃變中槍 網民：你老婆呢？
不過網民卻錯將重點放在「照片僅得父女」之上，留言問王浩信：「老婆呢？」之後更惹來另一班網民繼續討論，更批評陳自瑤冇時間湊女。另一邊廂，亦有不少網民因為太少見一家三口的合照而大為嘆息。
相關文章：
夫妻激罕合體賀周勵淇
陳自瑤和王浩信近年屢傳婚訊，無論社交網及公開場合都不再如以往合體放閃﹗婚姻關係屢受外界關注，早前卻激罕合體賀周勵淇生日，相當畀面﹗
王浩信開直播令屋企曝光
王浩信早前在《刑偵日記》飾演多重人格的葉勁峰，演技再受肯定，連歐陽震華都公開大讚，不過劇集卻被指太過燒腦，非家庭觀眾能消化及喜歡，收視再創新低﹗《刑偵日記》下周進入結局周，王浩信為留住觀眾，努力為劇集宣傳。更在家開Live與民為樂，不但同網民交流角色及劇情，又同網民玩遊戲並送出親筆簽名明信片給網民﹗同時令王浩信家居曝光，不過卻有眼利網民指王浩信的背景，跟陳自瑤經常自拍及開直播的背景不同，懷疑他們各自在不同屋企，真實究竟係點呢﹗？
王浩信送簽名《刑偵日記》明信片
王浩信在家中開Live，背後是個多層木架，放有多年來獲得的獎項、書本及擺設﹗相信是家中大廳一角。王浩信在直播中唱出多首歌同網民熱身，先唱出《刑偵日記》主題曲《天窗》和插曲《蝴蝶效應》，其後唱出《陪著你走》、《甘心替代你》、《愛你·便愛》。
王浩信家中開直播 囡囡迷戀爸爸歌聲
王浩信每唱完一首歌都望住鏡頭外遠方問：「BB，爸爸唱得好唔好聽？」然後聽到一把女孩聲音，相信是9歲囡囡靖喬答好聽，唱完一輪王浩信問大家若然開演唱會，大家會來捧場嗎？之後王浩信又再次對鏡頭外的女兒問： 「BB，你要唔要畀大家見吓你？」然後拉本來在鏡頭外的女兒一秒入鏡，令可愛囡囡靖喬閃現直播中，難得的父女同框，令網民留言指唔夠喉﹗
夫婦同心保護女兒
王浩信及陳自瑤一直以來極力度保護女兒免女兒上鏡﹗不過去年，靖喬曾出現陳自瑤的抖音片中，激罕令囡囡容貌曝光﹗之後陳自瑤解釋甚少用抖音，又沒有留意新聞報道，故事件曝光後，朋友通知她才晃然大悟﹗她直指是一次意外，因為唔想影響其生活，才不讓她曝光﹗