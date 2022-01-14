王浩信跟王祖藍返大陸交流 蔡思貝前後腳報到 陳自瑤拍手加油

陳自瑤自17年起屢傳婚變，不過去年底盛傳破冰在望，王浩信曾在微博及IG分享其主演電影《兵王之絕境狙殺》宣傳相，陳自瑤激罕留言與王浩信公開互動，早前陳自瑤奪無綫最佳女配角，王浩信又出po道賀。就連日前王浩信跟王祖藍返國內參加交流團，陳自瑤亦第一時間用拍手及三團火的emoji為老公加油，不過佢知唔知蔡思貝都有份去呢？