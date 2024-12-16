王浩信憑《黑色月光》封帝激罕感謝家人 陳自瑤今次冇「黑面」卻有另類回應
王浩信得獎感言中罕見提及家人
王浩信在頒獎典禮上的得獎感言中，罕見地提到了他的家人。他身穿一套白色西裝，佩戴黑色煲呔，風度翩翩。儘管已經兩次獲得視帝的榮譽，王浩信對於這次的獎項依然感慨萬千：「最後我要謝謝我的家人的支持，能來到這個舞台，告訴了我，無論人生我們在任何一個階段，都是可以繼續去追求突破，追求成長，去找一個更新的在你的演員的路上。」這番話讓不少網民回想起2017年王浩信封帝時的情景。
陳自瑤今次冇「黑面」卻有另類回應？
王浩信在社交網站上分享了多張精彩照片，並表達了對《黑色月光》團隊的感激之情。「感謝 ＃華鼎獎。恭喜所有獲獎者，很開心和大家分享這份喜悅！感謝電視劇黑色月光 ，台前幕後所有人的投入和努力，讓這部港劇走進更多觀眾的視線，感恩！Thank you to everyone」
唔少網友都關心Yoyo今次有冇「黑面」回應，Yoyo雖然沒有在社交網站上特別恭賀，只提醒大家準時觀看她的帶貨直播。
陳自瑤6字叫王浩信投自己
《萬千星輝頒獎典禮2024》記者會早前（2日）舉行，首獲提名女主角嘅Yoyo被問到有否叫家人投票，包括老公王浩信和女兒？陳自瑤load了幾秒，再尷尬笑指「係啦⋯⋯自己醒目啦呢啲」，她又講女兒甚至還不知道自己被提名了，今天才公布名單，也不知道自己是否有機會，所以提前表達了得獎感言。
陳自瑤台慶黑面事件
王浩信2017年初憑《踩過界2》再度奪下視帝，王浩信在致謝感謝詞時罕有地提到陳自瑤：「多謝屋企人，多謝yoyo悉心照顧個女」。當時攝影師馬上把鏡頭轉到陳自瑤身上，但陳自瑤表情僵硬，一臉茫然，陳自瑤事後回應指自己沒有黑面，只是坐在台上感到凍而已。之後陳自瑤在《Master’s Talk師父有請》時回應：「大家唔好笑住！我無黑面，你拎番張相出嚟睇，當吓個表達係無乜表情，只係比較淡然，我無『黑』，塊面仲有『令』，但人哋解讀好多嘢。（全世界都係咁解讀，有人讚你、多謝你應該微笑？）有呀有呀，我真係有微笑呀，鏡頭影咗我2、3秒，做唔晒咁多表情。我係估唔到嗰1、2秒會咁有話題性。（大家話你係最佳視后！）多謝大家。」
陳自瑤激罕出聲撐王浩信
陳自瑤今日於將軍澳電視城參加「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2024」，並榮獲20年長期服務獎的殊榮。在接受傳媒訪問時談到丈夫王浩信，陳自瑤先以抗拒態度表示： 「又問呢個問題？上次咪答過囉！」接著再力撐王浩信有陪屋企人，並非成日唔見影：
「佢有呀，有呀，佢呢排都有成日陪個女呀！（返咗嚟啦？）係呀！」
對於自己是否因此「得閒啲」，她笑指唔關事，並不影響她的工作和照顧女兒的責任。不過當記者再深入問王浩信何時再離港，陳自瑤只簡單講「你問返佢啦」之後以進場為由，匆忙結束了採訪，最後向記者說了句「多謝大家關心！」