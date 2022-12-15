39歲王浩信瞓身內地市場唔願返港 處境劇《家有姐妹》戴假髮淪大茄

王浩信今年全力主軍內地市場，先與王祖藍、高海寧、張振朗參加內地真人騷《開播！情景喜劇》，節目讓演員即場發揮演技，當中獲得年度季軍的作品《家有姐妹》更被拍攝為處境劇，將於周五(16日)在東方衛視首播。有份參演的王浩信因為同時要拍另一套古裝劇需剃頭，故他要戴假髮上陣，由「Signal王」變「假髮王」，雖然在劇中與女一柳岩有對手戲，不過海報同角色介紹王浩信都變透明人，無綫視帝一樣要由大茄做起！