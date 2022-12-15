39歲王浩信瞓身內地市場唔願返港 處境劇《家有姐妹》戴假髮淪大茄
王浩信特別主演變透明人
王浩信今年瞓身在內地發展，參加完內地真人騷《開播！情景喜劇》就一直接拍內地劇與電影，無論老婆陳自瑤生日、囡囡生日抑或台慶活動，都未有現身香港。日前，王浩信有份參演的內地處境劇《家有姐妹》宣布在16日首播，並公開演員陣容及預告片，劇情一個核心家庭為主線，由國內演員楊超越與柳岩主演，王浩信雖被視為特別主演，不過角色介紹表連名都冇，而官方公開的劇集海報也沒有他的身影。
戴假髮拍劇 網民話扣分
王浩信在劇中的造型睇落怪怪地，原來他在拍攝期間正為另一套內地古裝劇《壯王之王》，在劇中飾演宋世傑的他要剃光頭，所以王浩信《家有姐妹》中全程戴假髮。在預告片段中，王浩信只有兩個鏡頭，他以原聲國語出演，發音非常標準，而在主題曲片段中，更與女主角柳岩有對手戲。而王浩信的假髮造型亦破壞了他在粉絲心目中的靚仔形象，網民留言都話睇唔慣。
王浩信被指長期留內地有原因
今年初參加節目《開播！情景喜劇》，王浩信成功開拓內地市場，在內地開始累積知名度，《家有姐妹》是他首次參演的內地劇集，不過身為無綫視帝，鏡頭與戲份都少得可憐，甚至淪為大茄，不少網友都留言替他不值：「啥人設啊。話說你北上太晚了，我覺得三十而已的海王很適合你」、「希望信號在內地沒有白辛苦。雖然我喜歡看他TVB的大男主劇，但這樣也不錯。一步步來吧」等，亦有人留言覺得貴為香港視帝的王浩信，是想逃避香港的家庭生活才長期留在內地。
常見問題
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