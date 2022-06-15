王浩信北上延續「兜巴信」傳奇落淚爆喊 重溫拍劇被摑上位之路

王浩信近日正和張振朗、高海寧（高Ling）在內地拍攝節目《開播！情景喜劇》，日前一集節目中，王浩信孭飛做「發起人」，安排其「無限訓練班」組員演出短劇《天氣不似預期》，當中更有高Ling拍劇被狂摑巴掌的情節，影射王浩信昔日被封「兜巴信」的由來！
王浩信 自爆兩星期瘦10磅
王浩信日前在內地節目《開播！情景喜劇》中，率領張振朗和高海寧及嘉賓吳啟華合演短劇《天氣不似預期》，角色造型明顯取材自TVB經典劇集《衝上雲霄》，短劇演出受到讚賞，王浩信忍不住爆喊，坦言今次接王祖藍棒擔任「發起人」壓力好大，令他在短短兩星期內便暴瘦了10磅。
重提憑「兜巴信」之名上位
在今次短劇中，高Ling講到拍戲時經常被「兜巴星」，因此要在臉上塗上麻醉藥，在重提這個情節時，節目組就播出了王浩信在《名媛望族》中被劉松仁狂摑13巴一幕，其實王浩信拍劇時曾不止一次被狂摑巴掌，但他直言《名媛望族》中的這一幕，的確是他的「第一次」：「因為那個戲大家記住了我，也給了我一個名字，叫做『兜巴信』。」
主動叫劉松仁唔使留力
王浩信指當時是他主動叫劉松仁不用留力和借位，可以直接打下去，他說：「一個巴掌打下去你還可以借位，但是連續地這樣子打，就很難借，那我說松哥你直接來吧，幸虧他沒有用真氣，用真氣我可能現在站不到在這裡！」
重溫「兜巴信」煉成之路！王浩信原來拍親「台慶劇」都被摑
2012年台慶劇《名媛望族》狂摑13巴
王浩信早幾年開始Keep住有男主角做，好似《反黑路人甲》、《踩過界》、《溏心風暴3》同《EU超時任務》等。不過大家對於王浩信早年嘅演出，相信最深刻就係狂畀人摑，故王浩信（Vincent）喺2012年台慶劇《名媛望族》飾演劉松仁私生子，有一幕係畀劉松仁狂摑13巴，見到都心痛。
2013年台慶劇《法外風雲》心姐23巴
諗住拍完《名媛望族》就唔使再畀人摑？錯喇！2013年台慶劇《法外風雲》入面，王浩信畀飾演佢阿媽嘅謝雪心兜巴星23巴！
2018年《兄弟》王浩信再被江嘉敏兜巴星百幾巴
打在浩信身，痛在觀眾心。王浩信喺2018年台慶劇《兄弟》入面，再次成為被選中嘅細路……唔通佢拍親台慶劇都一定會被摑？王浩信就話《兄弟》入面有場戲係講佢昏迷咗，江嘉敏就摑足佢百幾巴。王浩信：「我好驚佢會摑暈我！」
2020年《踩過界2》蔡思貝摑到王浩信甩眼鏡
《踩過界2》作為2020年台慶劇，亦都貫徹了一個傳統，就係「掌摑王浩信」，估唔到上晒位做完《反黑路人甲》再做「盲俠」，王浩信都逃不過被摑至飛甩眼鏡的命運！《踩過界2》中，蔡思貝飾演的癲姐因為盲俠刻意隱瞞，未有通知她老父病逝，心生怨恨，整容變靚以示決心擺脫過去之餘，仲掌摑盲人！
即睇《開播！情景喜劇》第5集：（王浩信小組表演部分由36分開始）
「兜巴信」傳奇就此誕生！