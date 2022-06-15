王浩信北上延續「兜巴信」傳奇落淚爆喊 重溫拍劇被摑上位之路

王浩信近日正和張振朗、高海寧（高Ling）在內地拍攝節目《開播！情景喜劇》，日前一集節目中，王浩信孭飛做「發起人」，安排其「無限訓練班」組員演出短劇《天氣不似預期》，當中更有高Ling拍劇被狂摑巴掌的情節，影射王浩信昔日被封「兜巴信」的由來！