王浩信自拍倒影出賣真實家庭狀況 情人節活動終於曝光

王浩信日前出席活動時罕有提及到太太陳自瑤（Yoyo），自爆一家三口在情人節一起欣賞《狀王之王》，不過Yoyo就另有說法，令網民笑二人疑似冇夾口供。不過王浩信就一於懶理網民留言，在元宵節於社交平台更新近況，不過其中一張自拍的玻璃倒影就疑似曝光了其家庭的真實狀況…