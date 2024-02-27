王浩信 陳自瑤

王浩信自拍倒影出賣真實家庭狀況 情人節活動終於曝光

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Keith

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王浩信日前出席活動時罕有提及到太太陳自瑤（Yoyo），自爆一家三口在情人節一起欣賞《狀王之王》，不過Yoyo就另有說法，令網民笑二人疑似冇夾口供。不過王浩信就一於懶理網民留言，在元宵節於社交平台更新近況，不過其中一張自拍的玻璃倒影就疑似曝光了其家庭的真實狀況…

王浩信元宵節發自拍曝光真實家庭狀況

王浩信於日前元宵節於社交平台上傳了一張手捧湯圓的自拍照，並留言指：「祝大家元宵節快樂，食完飯同大家食下湯圓」。有眼尖的網民就發現照片中的玻璃倒影中並沒有拍到其他家族成員，所以估計就只有他自己一個在家中食湯圓。不少網民都留言表示好奇為何王浩信元宵節自己一個過：「沒有陳自瑤怎麼過元宵節」、「點解自己一個過咁慘呀」等。

（圖片來源：IG@vincentwong07）
網民都留意到王浩信的玻璃倒影中未有影到其他家族成員，懷疑王浩信自己一個過元宵。（圖片來源：IG@vincentwong07）

王浩信情人節活動終於曝光

此外，王浩信日前在活動中所提及的情人節活動終於曝光。王浩信在社交平台限時動態中，分享了兩段與囡囡一齊砌拼圖的短片，片中寫上「My V Day」、「First puzzle done Yeah Q」等字句，並能夠看到王浩信愛女用小手仔細砌拼圖的片段，非常溫馨！

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王浩信與愛女一起共度情人節，溫馨玩砌拼圖！（圖片來源：IG@vincentwong07）

陳自瑤新劇劇情神巧合王浩信

王浩信的新劇《狀王之王》播完，就接檔到太太陳自瑤的《婚後事》。在《婚後事》中其中一幕講到飾演陳自瑤出軌老公的羅子溢，一度打算同劇中愛女踩單車。有不少網民都認為此幕似曾相識，事關王浩信在早年曾經與愛女共度天倫玩踩單車！

當時兩父女去到將軍澳寓所附近的公園做運動，當日太陽曬正頭頂，女兒QQ大汗淋漓盡，幸好有個體貼爸爸左手拎毛巾、右手拎水樽，一停低就埋身抹汗餵水。踩咗個幾小時單車，兩父女手拖手步行返家，睇得出QQ好黐爸爸，二人都很珍惜共度的時光。

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《婚後事》其中一幕講到羅子溢想帶愛女踩單車。（圖片來源：TVB《婚後事》截圖）
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王浩信6年前曾經同愛女一齊踩單車（圖片來源：新傳媒資料庫）
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可以睇得出囡囡好開心。（圖片來源：新傳媒資料庫）
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手拖手好溫馨。（圖片來源：新傳媒資料庫）

王浩信陳自瑤疑似冇夾口供

王浩信日前在出席活動時罕有提到Yoyo，指一家人在情人節一起欣賞《狀王之王》，笑指Yoyo有讚自己扮女人靚，又話Yoyo有要求自己多留在家中陪女兒；不過其實Yoyo早在社交平台上傳美照指情人節同「財神過」，搞到網民都笑二人疑似冇夾口供。

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王浩信早前出席活動，指情人節有同Yoyo同愛女一起度過。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
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不過Yoyo在IG就上傳了這輯美照，話自己同財神過。（圖片來源：IG@chenchiyiu）

陳自瑤夾硬回應 口啞啞足10秒

當被問到冇夾口供一事，Yoyo就即刻口啞啞足10秒，指自己冇睇新聞，又不停嘗試將話題帶回新劇《婚後事》上。當被問到覺得老公王浩信扮女裝靚唔靚時，Yoyo又答到口窒，指覺得自己靚啲，場面尷尬到身旁的羅子溢都即刻幫口打圓場轉話題！

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陳自瑤在回應王浩信的問題時，不斷尷尬傻笑，場面超尷尬。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
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場面尷尬到要羅子溢打圓場。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）

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圖片來源：新傳媒資料庫、TVB《婚後事》截圖、IG@vincentwong07、YouTube@TVB 娛樂新聞台、IG@chenchiyiu

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