王浩信陳自瑤傳加盟內地婚變真人騷！節目組曾助TVB前藝人成功挽救婚姻
近期內地綜藝節目《再見愛人5》疑似名單在網上流出，驚見王浩信與陳自瑤或獲邀參與，引發TVB觀眾熱議。兩人近年多次傳出婚變，節目曾成功挽回艾威與亡妻的感情，網民好奇這次能否拯救他們的婚姻！
王浩信陳自瑤傳參戰《再見愛人5》
隨著節目開拍消息曝光，「#再見愛人 #王浩信」一度登上微博熱搜，粉絲關注度暴漲。《再見愛人》主題聚焦修復或破裂婚姻，王浩信與陳自瑤夫妻檔一旦亮相，無疑會成為本季最大話題。有網民直言：「他們的婚姻才是TVB觀眾心中最大謎團」，也有粉絲表示期待節目能揭開夫妻相處真相，甚至還有流言指34歲視后蔡思貝曾捲入兩人感情，但均未有實據。
《再見愛人》是芒果TV製作的婚姻紀實觀察真人騷節目，主軸以製作組尋找三對已離婚或正面臨情感危機的夫妻，乘坐房車開啟為期18天的旅行。據知《再見愛人》第5季已經開始錄製，節目組雖沒有公布嘉賓名單，也引來了無數網友的猜測和提名，除了王浩信與陳自瑤，提到最多仲有陳曉陳妍希、劉詩詩吳奇隆等組合！
節目曾挽救艾威與亡妻婚姻
TVB前藝人艾威亦曾經與亡妻Lisa上過內地真人騷《再見愛人2》。曾於2002年結婚的兩人，因為Lisa長期患有家族性遺傳的多囊肝及多囊腎，曾接受3次大手術，包括切除14磅子宮巨瘤，艾威多年來耗盡積蓄花費百萬元救治愛妻。2020年，兩人因Lisa不愛惜身體、通宵打麻將而出現婚姻危機，一度宣布結束18年婚姻。直至2022年，他們參與內地真人騷《再見愛人2》，在節目中重新認識彼此，解開心結後破鏡重圓，復合後感情更加堅定。
王浩信陳自瑤婚姻危機疑雲多年未解
儘管外界普遍認為王浩信與陳自瑤家庭穩定，但近年來媒體訪問中兩人表現異常冷淡，屢被質疑分居及婚姻亮紅燈。王浩信2021年奪得雙視帝，台上公開感謝太太，卻在鏡頭前遭遇陳自瑤黑臉回應，更加深大眾對其婚姻危機的猜想。
圖片來源：微博圖片、《再見愛人2》、微博@王浩信、TVB、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期