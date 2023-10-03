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王浩信 陳自瑤 鬥曬親子合照 意外曝光女兒IG 囡囡1部位被指似足阿媽

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王浩信日前帶11歲愛女王靖喬去九龍灣追星，意外曝光囡囡部份樣貌的同時，仲曝光埋囡囡IG！原來相隔幾日前，陳自瑤（Yoyo）亦分享過同囡囡一齊去整甜品的合照，不過兩夫妻互相都冇派心心對方個post！

王浩信 帶囡囡去九龍灣追星

當日王浩信分享同囡囡王靖喬去追星的合照，並指兩父女被擠在人群後，又自言是首次陪囡囡出夜街去睇她偶像的演唱會，原來他所說的囡囡偶像，就是上月20及21日在九龍灣E-Max開騷的冰島混血華裔歌手Laufey。

王浩信 終於完成內地工作返港的王浩信，做廿四孝老竇陪囡囡去九龍灣追星。
終於完成內地工作返港的王浩信，做廿四孝老竇陪囡囡去九龍灣追星。（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信 王浩信為囡囡拍片時，都不忘用公仔遮住囡囡個樣。
王浩信為囡囡拍片時，都不忘用公仔遮住囡囡個樣。（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信 父女一齊曬手背印辛，40歲王浩信手背青筋凸起，仲有勁多傷口，看來在內地捱得好辛苦。
父女一齊曬手背印辛，40歲王浩信手背青筋凸起，仲有勁多傷口，看來在內地捱得好辛苦。（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信 阿女偶像Laufey年僅24歲，是冰島和中國混血兒，出道3年，近日首次來港開騷。
阿女偶像Laufey年僅24歲，是冰島和中國混血兒。（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信 Laufey出道3年，近日首次來港開騷。
Laufey出道3年，近日首次來港開騷。（圖片來源：IG@laufey）

變相公開囡囡IG戶口

不過王浩信初初出post時，竟然Tag埋囡囡IG，令囡囡IG首度曝光，亦公開了囡囡的英文名是Victoria，雖然這是個Private的IG帳戶，但頭像亦公開了囡囡樣貌，同時亦連結囡囡的學校社團IG，當中亦有囡囡的正面相，不過其後王浩信已編輯並刪除有關帳號。

王浩信 王浩信和女兒罕有同框合照，卻意外曝光了囡囡IG帳戶，但現在他已編輯並刪除有關帳號。
王浩信和女兒罕有同框合照，卻意外曝光了囡囡IG帳戶，但現在他已編輯並刪除有關帳號。（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信 囡囡IG之前用自己的四格相做頭像，不過被爸爸公開帳號後，頭像已改用卡通圖片。
囡囡IG之前用自己的四格相做頭像，不過被爸爸公開帳號後，頭像已改用卡通圖片。（圖片來源：IG圖片）
王浩信 囡囡王靖喬之前一直被叫「QQ」，原來她真正的英文名是Victoria。
囡囡王靖喬之前一直被叫「QQ」，原來她真正的英文名是Victoria，平日愛拍片影相，在學校社團十分活躍。（圖片來源：IG圖片）

囡囡櫻桃小嘴獲讚似足媽媽

雖然王浩信在相中用圖案遮住了囡囡樣貌，但仍露出了囡囡嘟起的嘴唇，有媒體就讚囡囡的櫻桃小嘴似足媽媽陳自瑤。而陳自瑤在王浩信出po前幾日，原來亦分享過同囡囡的合照，並寫上：「親子烘焙日，治愈的一天！ #寶貝喜歡做甜品 #仲有靚靚Barbie送 #我哋既作品靚唔靚？」

王浩信 早幾日陳自瑤就孖囡囡玩烘焙。
早幾日陳自瑤就孖囡囡玩烘焙。（圖片來源：IG@chenchiyiu）

夫妻互相冇畀心

王浩信同陳自瑤前後腳出post大曬各自同囡囡的合照，不過兩夫妻互相都冇派心心對方個post，與此同時王浩信又再曬出直擊囡囡攀石的短片，片中雖然未有拍到囡囡正面，但就見到現年11歲大的囡囡手長腳長，似乎繼承了爸爸王浩信的身高。

王浩信 陪完囡囡追星，王浩信又曬出直擊囡囡攀石的短片。
陪完囡囡追星，王浩信又曬出直擊囡囡攀石的短片。（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信 囡囡攀石的短片相信是由爸爸王浩信親自操刀。
囡囡攀石的短片相信是由爸爸王浩信親自操刀。（圖片來源：IG@vincentwong07）

王浩信陳自瑤結婚近12年屢傳婚變

2011年11月11日上午11時，王浩信與事業陳自瑤奉女成婚，當時女方名氣遠超男，被外界認為女尊男卑。產後的陳自瑤田日與王浩信一起為劇集《飛虎》宣傳，更配合活動當衆放閃。

王浩信 騷肌 王浩信 二人在2011年11月11日光棍節成婚。
二人在2011年11月11日光棍節成婚。（圖片來源：新傳媒照片庫）
王浩信 騷肌 王浩信 昔日經常公開放閃。
昔日經常公開放閃。（圖片來源：新傳媒照片庫）
王浩信 陳自瑤 二人曾經被認為是感情很好的金童玉女。
二人曾經被認為是感情很好的金童玉女。（圖片來源：IG@chenchiyiu）

王浩信再封視帝陳自瑤公開黑面

婚後陳自瑤專心湊女，而王浩信在事業上更是扶搖直上，更與同黃心穎、江嘉敏、蔡思貝傳出緋聞。令外界盛傳陳自瑤對婚姻死心，多次傳出二人離婚消息。在《萬千星輝頒獎典禮2020》王浩信再度封帝，激罕多謝陳自瑤，但陳自瑤卻黑面回應。

王浩信 騷肌 致辭後段，王浩信望向藝員觀眾席：「多謝屋企人，多謝yoyo悉心照顧個女⋯⋯」
致辭後段，王浩信望向藝員觀眾席：「多謝屋企人，多謝yoyo悉心照顧個女⋯⋯」（圖片來源：《萬千星輝頒獎典禮2020》節目截圖）
王浩信 騷肌 王浩信 攝影師快狠準拍攝Close Up，不過陳自瑤黑晒面，表情僵硬沒作任何回應。
攝影師快狠準拍攝Close Up，不過陳自瑤黑晒面，表情僵硬沒作任何回應。（圖片來源：《萬千星輝頒獎典禮2020》節目截圖）

一家遊迪士尼被指無婚變

21年10月王浩信、陳自瑤和囡囡一家遊迪士尼，王浩信在IG公開自己和女兒的合照，但網民把重點放在陳自瑤身上，留言直問「老婆呢？」不過經媒體報導後，多個網民留言指當日見到一家三口和友人，而非得王浩信和女兒同遊迪士尼。後來陳自瑤都出post貼上自己和女兒的單獨合照和三人份量早餐，親證自己也有去迪士尼。

王浩信 陳自瑤
王浩信在IG公開自己和女兒的合照，被網民追問：「老婆呢？」（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信 陳自瑤
陳自瑤事後再貼出自己和女兒去迪士尼的相片。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
王浩信 陳自瑤囡囡靖喬抱住四大隻公仔，雖然被遮面，不過單看她卜舉起V字手勢，囡囡一定好開心﹗
當日囡囡靖喬抱住四大隻公仔，雖然被遮面，不過單看她舉起V字手勢，囡囡一定好開心﹗（圖片來源：IG@chenchiyiu）

婚姻關係撲朔迷離

陳自瑤和王浩雖然從未直接承認婚變，但是最近幾年肉眼可見幾乎零合照、零互動，甚至連同框出現公開場合也寥寥可數。早前Yoyo於抖音發佈影片介紹香港通關後的打卡熱點，置頂留言一位網民問：「單身了？」竟然獲得Yoyo本尊點讚，隨後「#疑似陳自瑤恢復單身#」的詞條更一度上了微博熱搜，似乎已經默認離婚。但是王浩信今年返港過年時曾罕有上傳女兒王靖喬的照片，更被懷疑與陳自瑤及女兒一起吃團年飯，他也於去年8月向外界宣稱：「一切安好，多謝大家關心。」，向大家大派定心丸。

王浩信 陳自瑤 男方多次傳出偷食，二人已經多年不合照。
王浩信和陳自瑤近年屢傳婚變，更有指王浩信在同一楝樓買另一個單位而「分居」。（圖片來源：微博@王浩信）
陳自瑤 王浩信今年曾於社交平台曬女，一齊食漢堡包並道：「Burger is always our thing.」
王浩信今年曾於社交平台曬女，一齊食漢堡包並道：「Burger is always our thing.」（圖片來源：IG@
vincentwong07）
王浩信 陳自瑤 夫婦育有一名女兒王靖喬，今年已經10歲。
夫婦一向保護女兒，少有曝光女兒正面樣貌。（圖片來源：微博@陳自瑤yoyo）

夫婦同心保護女兒

王浩信同陳自瑤今年結婚近12年，由高調放閃到近年近乎零互動，更屢傳婚變，不過兩人同樣極之保護女兒王靖喬（QQ），只曾在囡囡出世時晒個BB相後， QQ靚樣就相當神秘，不過，2020年YoYo在社交網上載了一段囡囡短片，令當時8歲仙氣女QQ激罕曝光，2021年王浩信開直播時，囡囡靖喬亦曾意外入鏡。

王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
2021年，王浩信開直播時，囡囡靖喬曾意外閃現。（圖片來源：王浩信社交網影片截圖）
王浩信17年被本刊影到帶囡囡靖喬到屋企附近踩單車﹗
王浩信17年曾被本刊影到帶囡囡靖喬到屋企附近踩單車﹗（圖片來源：新傳媒照片庫）

女兒眼大大遺傳父母超強基因

陳自瑤事後解釋甚少用抖音，直到朋友通知她才晃然大悟。她直指是一次意外，因為唔想影響其生活，才不讓她曝光。片中囡囡長髮大眼皮膚白晢，被網民激讚似足靚媽陳自瑤，加上短短幾秒已經勁多表情，即時引起網民熱議，猜測QQ可能係貪玩攞咗媽咪手機自拍放上網，事關片段其後已火速被刪走。

王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
當時8歲的王靖喬自拍片段被上載到陳自瑤抖音，獲讚眼大大好有表演慾，勁可愛！（圖片來源：陳自瑤抖音截圖）
王浩信陳自瑤8歲仙氣女激罕曝光 遺傳父母超強基因表演慾強
過往王浩信與陳自瑤只曾在囡囡出世時晒過BB相。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
王浩信 當年王浩信同陳自瑤一家三口感覺勁溫馨。
當年王浩信同陳自瑤一家三口感覺勁溫馨。（圖片來源：IG@chenchiyiu）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@vincentwong07、IG@chenchiyiu、IG@laufey、微博@王浩信、微博@陳自瑤yoyo、新傳媒照片庫、《萬千星輝頒獎典禮2020》節目截圖

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