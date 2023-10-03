王浩信 陳自瑤 鬥曬親子合照 意外曝光女兒IG 囡囡1部位被指似足阿媽
王浩信 帶囡囡去九龍灣追星
當日王浩信分享同囡囡王靖喬去追星的合照，並指兩父女被擠在人群後，又自言是首次陪囡囡出夜街去睇她偶像的演唱會，原來他所說的囡囡偶像，就是上月20及21日在九龍灣E-Max開騷的冰島混血華裔歌手Laufey。
變相公開囡囡IG戶口
不過王浩信初初出post時，竟然Tag埋囡囡IG，令囡囡IG首度曝光，亦公開了囡囡的英文名是Victoria，雖然這是個Private的IG帳戶，但頭像亦公開了囡囡樣貌，同時亦連結囡囡的學校社團IG，當中亦有囡囡的正面相，不過其後王浩信已編輯並刪除有關帳號。
囡囡櫻桃小嘴獲讚似足媽媽
雖然王浩信在相中用圖案遮住了囡囡樣貌，但仍露出了囡囡嘟起的嘴唇，有媒體就讚囡囡的櫻桃小嘴似足媽媽陳自瑤。而陳自瑤在王浩信出po前幾日，原來亦分享過同囡囡的合照，並寫上：「親子烘焙日，治愈的一天！ #寶貝喜歡做甜品 #仲有靚靚Barbie送 #我哋既作品靚唔靚？」
夫妻互相冇畀心
王浩信同陳自瑤前後腳出post大曬各自同囡囡的合照，不過兩夫妻互相都冇派心心對方個post，與此同時王浩信又再曬出直擊囡囡攀石的短片，片中雖然未有拍到囡囡正面，但就見到現年11歲大的囡囡手長腳長，似乎繼承了爸爸王浩信的身高。
王浩信陳自瑤結婚近12年屢傳婚變
2011年11月11日上午11時，王浩信與事業陳自瑤奉女成婚，當時女方名氣遠超男，被外界認為女尊男卑。產後的陳自瑤田日與王浩信一起為劇集《飛虎》宣傳，更配合活動當衆放閃。
王浩信再封視帝陳自瑤公開黑面
婚後陳自瑤專心湊女，而王浩信在事業上更是扶搖直上，更與同黃心穎、江嘉敏、蔡思貝傳出緋聞。令外界盛傳陳自瑤對婚姻死心，多次傳出二人離婚消息。在《萬千星輝頒獎典禮2020》王浩信再度封帝，激罕多謝陳自瑤，但陳自瑤卻黑面回應。
一家遊迪士尼被指無婚變
21年10月王浩信、陳自瑤和囡囡一家遊迪士尼，王浩信在IG公開自己和女兒的合照，但網民把重點放在陳自瑤身上，留言直問「老婆呢？」不過經媒體報導後，多個網民留言指當日見到一家三口和友人，而非得王浩信和女兒同遊迪士尼。後來陳自瑤都出post貼上自己和女兒的單獨合照和三人份量早餐，親證自己也有去迪士尼。
婚姻關係撲朔迷離
陳自瑤和王浩雖然從未直接承認婚變，但是最近幾年肉眼可見幾乎零合照、零互動，甚至連同框出現公開場合也寥寥可數。早前Yoyo於抖音發佈影片介紹香港通關後的打卡熱點，置頂留言一位網民問：「單身了？」竟然獲得Yoyo本尊點讚，隨後「#疑似陳自瑤恢復單身#」的詞條更一度上了微博熱搜，似乎已經默認離婚。但是王浩信今年返港過年時曾罕有上傳女兒王靖喬的照片，更被懷疑與陳自瑤及女兒一起吃團年飯，他也於去年8月向外界宣稱：「一切安好，多謝大家關心。」，向大家大派定心丸。
夫婦同心保護女兒
王浩信同陳自瑤今年結婚近12年，由高調放閃到近年近乎零互動，更屢傳婚變，不過兩人同樣極之保護女兒王靖喬（QQ），只曾在囡囡出世時晒個BB相後， QQ靚樣就相當神秘，不過，2020年YoYo在社交網上載了一段囡囡短片，令當時8歲仙氣女QQ激罕曝光，2021年王浩信開直播時，囡囡靖喬亦曾意外入鏡。
女兒眼大大遺傳父母超強基因
陳自瑤事後解釋甚少用抖音，直到朋友通知她才晃然大悟。她直指是一次意外，因為唔想影響其生活，才不讓她曝光。片中囡囡長髮大眼皮膚白晢，被網民激讚似足靚媽陳自瑤，加上短短幾秒已經勁多表情，即時引起網民熱議，猜測QQ可能係貪玩攞咗媽咪手機自拍放上網，事關片段其後已火速被刪走。
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