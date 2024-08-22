王浩信上小紅書出po被網民寸爆 1句話疑洩漏與陳自瑤真正關係
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TVB視帝王浩信自去年離巢TVB後便轉戰內地，近日他在小紅書出po，詢問網友有關杭州的推薦打卡熱點，卻引來網民留言寸爆。
王浩信 被寸同陳自瑤冇聯繫
王浩信在小紅書上表示即將前往杭州工作，請求網友推薦當地的熱門打卡地點：「不知道杭州熱不熱，有沒有還不錯的外賣或者小店，我就跟著大家去玩了～」然而，由於他的太太陳自瑤（Yoyo）去年曾到杭州進行直播，有網友就留言寸爆王浩信：「你怎麼不問Yoyo，她不是在杭州生活了一段時間嘛？」
網民寸爆留言獲得逾7千讚好
這條留言迅速獲得了超過7千個網民讚好，而王浩信本身的帖文卻只得約1千5百個讚好。其他網友也紛紛回應：「你是會提問的」、「你小子真敢問」、「都分開了，你是什麼意思？」、「可能yo拉黑他了吧」、「這個天聊不下去」、「為什麼不回這條？」、「不太有聯繫？」、「他沒關注yoyo？」等，顯示出網友對他們之間關係的好奇。
蔡思貝躺著也中槍
曾與王浩信傳緋聞的蔡思貝也被網民留言提及，叫王浩信去「蔡思貝家」，這個留言也有約2千8百個讚好。
撰文：東方新地圖片來源：王浩信小紅書、陳自瑤IG、TVB截圖、蔡思貝IG