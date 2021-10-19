王浩信與囡囡IG曬合照放閃 網民放錯重點質疑婚變：老婆呢？
陳自瑤和王浩信近年屢傳婚訊「分」訊，日前陳自瑤出席活動時更被堪輿學家李居明篤定夫妻二人已「分手」，搞到陳自瑤都勁尷尬。然而，王浩信以及陳自瑤又的確罕有合體，除了早前為慶祝周勵淇42歲生日時同過場之外，再對上一次可能己經要數到今年年初頒獎禮上「黑面事件」。近日王浩信帶女女去主題樂園玩，又被網民質疑二人「已分」。
文：東方新地｜圖：陳自瑤IG、王浩信IG、劉倩婷微博、微博圖片
放閃變中槍 網民：你老婆呢？
王浩信和陳自瑤一直沒有公開為二人的關係作澄清，每逢被問到有關另一半的問題時，他們都似有默契，各自避而不談。陳自瑤繼《把關者們》之後又接連宣傳新劇《星空下的仁醫》，相反王浩信則忙裡偷閒，趁有空檔就帶囡囡到主題樂園玩，王浩信更大方將父女合照分享至個人IG放閃，唔少人都大讚他有父愛！
然而，在溫馨的背後，一班網民卻錯將重點放在「照片僅得父女」之上，更留言問王浩信：「老婆呢？」之後更惹來另一班網民繼續討論，更批評陳自瑤冇時間湊女。另一邊廂，亦有不少網民因為太少見一家三口的合照而大為嘆息。
帶埋阿女去主題樂園玩原本都係開心事。（圖片來源：[email protected]）
仲覺得好可惜添！（圖片來源：[email protected]）
王浩信一向鍾意湊女
俗語話，「女兒是爸爸的前世情人」，其實王浩信一向都好樂於與囡囡單獨相處，早前在王浩信宣傳《刑偵日記》時，囡囡靖喬亦趁住爸爸開直播谷收視時偷偷入鏡替爸爸打氣；早於2017年，本刊亦曾影到王浩信帶囡囡到屋企附近踩單車，場面非常溫馨！