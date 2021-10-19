王浩信與囡囡IG曬合照放閃　網民放錯重點質疑婚變：老婆呢？

陳自瑤和王浩信近年屢傳婚訊「分」訊，日前陳自瑤出席活動時更被堪輿學家李居明篤定夫妻二人已「分手」，搞到陳自瑤都勁尷尬。然而，王浩信以及陳自瑤又的確罕有合體，除了早前為慶祝周勵淇42歲生日時同過場之外，再對上一次可能己經要數到今年年初頒獎禮上「黑面事件」。近日王浩信帶女女去主題樂園玩，又被網民質疑二人「已分」。

文：東方新地｜圖：陳自瑤IG、王浩信IG、劉倩婷微博、微博圖片