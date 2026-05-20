王浩信錄新歌唱到一句歌詞突然爆喊 婚姻狀況再惹猜測
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兩屆視帝王浩信正為5月30日廣州演唱會錄製新歌，豈料唱到主打歌《輕衣》中關於約誓的歌詞時突然情緒崩潰，在錄音室內不斷拭淚直言「唔得呀，想喊」。這位北上發展的前TVB台柱，錄音室內的眼淚配上他與陳自瑤多年撲朔迷離的婚姻狀況，畫面令人五味雜陳。
王浩信錄製《輕衣》唱到約誓歌詞突然崩潰落淚
王浩信即將於5月30日在廣州中山紀念堂舉行《信念Belief》演唱會，並邀請舊拍檔胡杏兒擔任嘉賓。為備戰演唱會，他近日密鑼緊鼓錄製新歌，官方亦釋出幕後花絮片段。片中可見王浩信先錄製《我不怪你》的Rap部分，其後轉錄主打歌《輕衣》，當唱到「春風流連下次，再欣賞秋色跟雪霜落時，曾經許過約誓在我心裡沒終止….孤星難斬斷…」時，他突然停下來情緒湧上心頭，不斷拭淚並深呼吸，直言：「嘩，唔得呀，想喊。」錄音結束後他坦言演繹這首歌付出了極大能量，與歌曲角色產生了強烈共鳴。
坦言疊拍兩劇壓力大搭高鐵都要爭取時間練歌
王浩信透露自己目前正同時接拍兩部內地劇集，工作量極為驚人。他在花絮影片中表示：「兩邊拍攝的地點很遠，剛剛從延平回到韶關，所以很多時候會利用在高鐵上的時間去準備歌曲。」面對演唱會籌備加上兩部劇集同步開工的排山倒海壓力，他坦言確實感到吃力，但仍希望用鏡頭記錄下這段拼搏歲月，讓歌迷見證他全力以赴的狀態。
王浩信與陳自瑤婚姻多年成謎甚少公開放閃
王浩信與陳自瑤於2011年結婚並育有一女，但近年兩人屢傳婚變，甚少在社交平台曬出夫妻合照。王浩信長期駐紮內地工作，而陳自瑤去年更疑似發表「單身宣言」，加上好友楊茜堯在訪問中疑似說溜嘴間接證實二人關係生變，令外界對這段婚姻的真實狀況更加霧裡看花。如今王浩信錄製悲情歌曲時情緒失控，唱到關於約誓的歌詞便淚崩，難免令人聯想到他的真實感情經歷。
網民熱議錄音室淚崩片段質疑是否觸景傷情
花絮片段曝光後隨即引發網民熱議，不少留言直指王浩信的眼淚並非純粹因為歌曲角色，而是觸及自身感情傷痛。有網民留言：「唱到『許過約誓在我心裡沒終止』就喊，擺明唱緊自己故事」，亦有人認為：「做演員就係咁，入戲太深唔出奇」，兩極反應持續發酵。另有歌迷表示期待演唱會現場版本，好奇王浩信屆時能否控制住情緒完整演繹這首催淚主打歌。
資料或影片來源：原文刊於新假期