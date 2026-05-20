王浩信錄新歌唱到一句歌詞突然爆喊 婚姻狀況再惹猜測

兩屆視帝王浩信正為5月30日廣州演唱會錄製新歌，豈料唱到主打歌《輕衣》中關於約誓的歌詞時突然情緒崩潰，在錄音室內不斷拭淚直言「唔得呀，想喊」。這位北上發展的前TVB台柱，錄音室內的眼淚配上他與陳自瑤多年撲朔迷離的婚姻狀況，畫面令人五味雜陳。