13歲女IG自拍被轉載 王浩信陳自瑤罕有「合體」同心護女

視帝王浩信與陳自瑤的婚姻狀況一直撲朔迷離，兩人近年罕有同框，但面對13歲愛女王靖喬（Victoria）私隱被侵犯時，卻史無前例地「合體」發聲護女！愛女在社交體的公開帳號自拍的照片，被分享轉載，使得正面樣貌首度曝光。面對女兒私隱被踐踏，一向低調的王浩信更罕有地強硬表態，直言考慮採取法律行動追究到底。