13歲女IG自拍被轉載 王浩信陳自瑤罕有「合體」同心護女
Victoria愈大愈靚遺傳父母優良基因
現年13歲的Victoria已踏入青春期，完全遺傳了父母的優良基因，樣貌標緻且打扮時尚前衛。陳自瑤曾透露女兒長得跟她一樣高，非常愛美，甚至會穿她的衣服扮靚，風格多變時而走可愛路線，時而展現Cool Look。從Victoria社交平台流出的相片可見，她打扮相當有個性，完全是新一代潮妹的典型代表，樣貌更是愈大愈靚，令網民驚嘆星二代的強勁基因。
王浩信陳自瑤罕有同一口徑護女
面對女兒在社交媒體公開分享的自拍照被媒體廣傳，一向少談家事的王浩信與陳自瑤罕有地採用同一口徑護女。陳自瑤接受訪問時表示「謝謝關心！亦希望大家能理解，每個孩子的成長都需要空間和私隱，請尊重我女兒作為一個普通青少年的權利，讓她能在不受輿論壓力的環境中成長！謝謝。」這次夫妻二人難得地展現一致立場，可見他們雖然婚姻狀況成謎，但在保護愛女方面依然同心協力。
王浩信強硬表態考慮法律行動追究
目前正在內地拍攝電影《香港奇案》的王浩信表現得相當強硬，他強調相關照片來自女兒的私人帳戶，是在未經授權下被公開，對Victoria造成一定傷害。浩信直言「我哋依家會考慮採取法律行動，因為呢個係屬於佢嘅私人帳戶，亦未經過佢同意公開佢嘅私人照片，所以呢段時間其他嘢都唔回應住喇！」這次他罕有地如此強硬表態，足見作為父親對女兒被侵犯私隱的憤怒程度。
Victoria火速註銷帳號
事件曝光後，Victoria已火速註銷帳號，無論如何，這次事件確實為這個年輕女孩帶來不少困擾，也讓外界再次關注到星二代在成長過程中面對的壓力。
王浩信一時手誤公開了女兒IG
王靖喬2012年出生，今年4月將踏入14歲，童年時代照片偶有曝光，皆因王浩信陳自瑤夫妻過往不時分享與女兒的合照，但自從女兒10歲大之後，兩人皆有共識，與王靖喬的合照都有共識加上Sticker遮蓋，保護女兒私隱。23年王浩信陪同王靖喬去九展追星聽冰島混血華裔歌手Laufey音樂會，就算與愛女有同框合照，也是加上「心心」遮蓋女兒，當時王浩信一時手誤，公開了女兒的IG帳號，也立即刪除以防女兒的公開帳號被外界追蹤 。