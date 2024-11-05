陳自瑤自認湊女10年付出大 13字回應王浩信北上發展
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陳自瑤（Yoyo）一直有傳和老公王浩信的婚姻亮著紅燈，早前她出席TVB節目巡禮時，提到王浩信正式與內地經理人公司天浩盛世娛樂簽約，全力北上發展其個人事業時，回應就被指句句有骨。
陳自瑤 王浩信 各有各忙
對於未來的工作安排，王浩信在接受媒體訪問時，透露他將自行處理在香港的工作，而在內地方面的工作，則會交由經理人公司負責，而且現在已洽談了一些劇本和綜藝節目。而他的太太陳自瑤現身TVB節目巡禮時，就表示因為直播帶貨的工作太忙碌，未有追看由王浩信主演的劇集《黑色月光》，她又表示知道王浩信簽約內地公司一事，並直言係好事，只係有一個要求：「希望佢有時間多啲返嚟陪個女。」
陳自瑤 不需要王浩信陪伴
而被問她自己需不需要王浩信陪伴？陳自瑤就指自己都好忙，所以不需要他陪。她又強調沒有為搵銀而丟下女兒，指自己在囡囡10歲之前，已經付出好多，成日都陪住囡囡，直到近年工作才開始變得忙碌，但一有時間她仍會趕返香港陪囡囡。她笑指現年12歲的囡囡已暴風式成長，變得好獨立，有自己的朋友圈，早前萬聖節，囡囡就自己約了成班同學仔出去玩。至於會否擔心一家人相處時間變少？她就重複指：「都慣㗎喇！慣㗎喇！」
撰文：東方新地圖片來源：微博@天浩盛世娛樂、IG@chenchiyiu、IG@vincentwong07、小紅書圖片、新傳媒照片庫