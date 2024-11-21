王浩信唔去台慶現身商台宣傳《黑色月光》曲線回應家庭事
王浩信台慶日現身電台 曲線提及女兒
王浩信在接受Do姐鄭裕玲的電台節目《口水多過浪花》訪問時，不斷有意無意地提起女兒，譬如一直都會教導女兒要將自身幸福放在第一位，又話女兒在自己在最迷惘的時候會提醒爸爸要「幸福」和「健康」。
此外，去年宣佈離巢的王浩信選擇在台慶日接受訪問，Do姐都表示好驚訝有問「你依家份約係點，揀11月19日上嚟」，亦問到王浩信「到底屬於邊度」，王浩信就指現在與內地公司簽約，與TVB則為部頭合約，所以會花更多時間在內地嘗試不同類型的劇本，並且都會主要在北京生活。
《獎門人》訪問都要楊茜堯尷尬代答
王浩信今次回港除了接受電台訪問之外，亦有上《獎門人》錄影宣傳。當時雖然王浩信有出席，但就沒有接受傳媒訪問，只有林夏薇和楊茜堯見記者。當時記者問到王浩信會否回港幫忙宣傳，楊茜堯就非常尷尬地代答：「我諗佢期得都會掛！」
終於現身宣傳 疑因不滿陳自瑤言論避做訪問
王浩信過去一個月一直拒絕接受訪問，有網民都懷疑Yoyo陳自瑤在月初的言論為最主要原因。Yoyo在月初出席節目巡禮活動時表示知道王浩信簽約內地公司一事，並直言係好事，只係有一個要求：「希望佢有時間多啲返嚟陪個女。」而被問她自己需不需要王浩信陪伴？陳自瑤就指自己都好忙，所以不需要他陪。訪問句句帶骨，網民都認為王浩信應該是不滿被陳自瑤擺上檯，所以一直拒絕接受做訪問。
一起睇片：
&ab_channel=%E5%95%86%E6%A5%AD%E9%9B%BB%E5%8F%B0HongKongToolbar
王浩信去年宣佈離巢 宣傳參與度極低
其實早在去年《黑色月光》開鏡是已經事跡可尋，當時王浩信已經公布咗自己已離巢，不斷缺席半年前的剎科宴，今次王浩信似乎缺席劇集大部份宣傳，慶功宴無影，優酷的角色訪問只見楊茜堯、林夏薇和馬志威的宣傳照，除咗10月初現身北京戲院宣傳之外，香港發布會和宣傳活動都未能看到王浩信的身影。
王浩信戲份激少配角味濃
王浩信在新劇《黑色月光》中飾演「成風」，在劇中守護女主角楊茜堯，並協助對方復仇。雖然角色看似重要，但其實王浩信的戲份卻比不上馬志威同楊明，大部份時間同黃建東出雙入對。
《黑色月光》開鏡王浩信自爆與TVB完約
去年12月，王浩信出席TVB重頭劇《黑色月光》的開鏡拜神儀式時，自爆已經與TVB完約，效力了公司17年的他重新回復自由身。王浩信表示已經完約TVB將近半年的時間，現時是以部頭合約與TVB合作，亦表示遇到適合的角色時仍然會回TVB拍劇。