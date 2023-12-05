王浩信 離巢

40歲王浩信自爆回復自由身 北上發展再吸金 效力17年終離巢

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TVB離巢潮不斷，繼早前黃智雯宣布離巢後，今日（5日）王浩信出席TVB重頭劇《黑色月光》的開鏡拜神儀式時，自爆已經與TVB完約，效力了公司17年的他重新回復自由身。王浩信表示自己現時未有與其他經紀公司簽約，更大方透露接下來的工作安排……

王浩信 離巢 王浩信突然自爆已完約TVB將近半年。
王浩信突然自爆已完約TVB將近半年。（圖片來源：IG@vincentwong07）

王浩信離巢TVB 大爆工作安排

王浩信大爆自己已經完約TVB將近半年的時間，現時是以部頭合約與TVB合作，亦表示遇到適合的角色時仍然會回TVB拍劇。王浩信亦透露自己暫時並未有簽約新的經紀人公司，而他在內地拍攝中的新劇《黃雀》，當中的工作安排則是由自己一手包辦，更表示將來不會特別區分選擇拍攝香港劇或內地劇。

王浩信 離巢 王浩信在內地拍攝新劇《黃雀》。
王浩信在內地拍攝新劇《黃雀》。（圖片來源：微博圖片）
王浩信 離巢 王浩信最新的電影作品《見怪》正是在內地拍攝。
王浩信最新的電影作品《見怪》正是在內地拍攝。（圖片來源：IG@vincentwong07）

王浩信效力TVB兩奪視帝

王浩信在效力TVB的17年間，分別憑劇集《踩過界》及《踩過界II》，於2017年和2020年勇奪2次視帝的殊榮，可謂是收視的保證。不過近年王浩信就將工作中心轉移到內地，更接連拍攝了多部內地電影，亦令不少人早已猜測王浩信會否離巢。

王浩信 離巢 王浩信於2017年憑劇集《踩過界》首奪視帝。
王浩信於2017年憑劇集《踩過界》首奪視帝。（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信 離巢 王浩信於2020年憑劇集《踩過界II》再次奪得視帝的榮譽。
王浩信於2020年憑劇集《踩過界II》再次奪得視帝的榮譽。（圖片來源：IG@vincentwong07）

回顧王浩信六大經典角色

王浩信加入TVB17年，除了盲俠，他亦演過不少經典角色，如《名媛望族》中被劉松仁狂摑13巴的二世祖Jimmy，《樓奴》中首次擔正的超級宅男樓耀明，以及《EU超時任務》入面的村長渠頭等，都成功令觀眾留下深刻印象，絕對是實力派！

《踩過界》王浩信 扮盲律師

《 踩過界 》講述盲俠大律師王浩信與師爺蔡思貝、私家偵探張振朗及法官李佳芯 (Ali) 組成四劍俠，利用「 踩過界 」的方式為巿民爭取公義。暖男王浩信扮夜魔俠夠新鮮，Ali BB回歸「邪花」本色演豪放法官，仲有特別演出的朱千雪BB與王浩信再續《EU》前緣。劇中嘅文申俠 (王浩信飾) 小時候遇上交通意外導致永久失明，更被父親離棄。但佢憑努力鍛鍊出敏銳的四感，聽覺、觸覺、嗅覺及記憶力都比常人強得多，最終成為司法界無人不曉的大律師。「盲俠」明白過份正直，難以在爾虞我詐的業界獲勝，為了維護弱勢人士，不惜採取「踩過界」的方法處理官司！

王浩信 離巢 王浩信
《 踩過界 》講述盲俠大律師王浩信與師爺蔡思貝、私家偵探張振朗及法官李佳芯 (Ali) 組成四劍俠，利用「 踩過界 」的方式為巿民爭取公義。王浩信真係演得相當好！（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）
王浩信 離巢
（圖片來源：TVB）

感情線錯綜複雜

劇中，文申俠仲同初戀女友戴天恩 (朱千雪飾)、法官王勵凡(李佳芯飾) ，以及飾演有江湖背景的女師爺趙正妹 (癲姐)有感情線！

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（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）
王浩信 離巢
（圖片來源：TVB）

王浩信坦言攞視帝係佢入演藝圈以來的一個夢想，而今年可能係佢人生最接近呢個夢想的時候，所以佢都決定要唔知醜地四出主動拉票！

去片：

其實33歲王浩信加入TVB九年，亦演過不少經典角色，如《名媛望族》中被劉松仁狂摑13巴的二世祖Jimmy，《樓奴》中首次擔正的超級宅男樓耀明，以及《EU超時任務》入面的村長渠頭等，都成功令觀眾留下深刻印象！以下六個王浩信的角色，你又最鍾意邊個？

2012年《名媛望族》 「兜巴信」響朵

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王浩信自08年開始入TVB拍劇，但一直做配角，直到2012年拍《名媛望族》，做劉松仁個仔、馬國明細佬Jimmy，劇中他被劉松仁怒摑13巴，成為不少網民的惡搞片段，之後在《法外風雲》，王浩信同樣被謝雪心怒摑23巴，從此多了個「兜巴信」封號，佢仲話被劉松仁打到顎骨移位，要去睇醫生！（圖片來源：TVB影片截圖）
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劇中佢衰到搞大妹仔李思欣個肚，跟住仲逼佢墮胎，好在佢最後知錯能改，最終同李思欣修成正果。（圖片來源：TVB）

2015年《樓奴》 處男擔正

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撞正無綫小生荒，王浩信迅速上位，在《樓奴》中擔正男主角，扮演孭住一身樓債的超級宅男，引起港人共鳴。（圖片來源：TVB）
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劇中王浩信和李施嬅由同屋住變成歡喜冤家，同時又被下屬岑麗香玩暗戀，兩個都咁靚女，真係恨死唔少真正宅男！（圖片來源：TVB）

2015年《東坡家事》 古裝照剝

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可能王浩信個樣太現代化，好少見到佢拍古裝劇，除了2010年在《公主嫁到》客串過奸角宇文傑，之後就是在這套《東坡家事》中拍住歐陽震華，飾演風流才子秦少遊，仲同黃心穎做一對。（圖片來源：TVB）
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操得咁弗梗係要經常騷吓Quali，劇中王浩信就要演出多場摔跤戲，瘋狂晒肌！（圖片來源：微博@王浩信）

2016年《EU超時任務》 叫好叫座

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《EU超時任務》可說是王浩信近年的代表作，劇中他飾演主角圍村村長渠頭，角色和Saving頗相似，同樣係爛撻撻暖男，雖然在台慶爭視帝輸了給陳展鵬，但憑住對朱千雪的深情演技，獲網民激讚，收視亦高達30點，成為去年最高收視劇集。（圖片來源：TVB）
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劇中有一幕要王浩信剝剩底褲通街跑，睇嚟佢為做男一真係搏到盡！（圖片來源：TVB）

2016年《致命復活》 鬥郭晉安

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王浩信在《致命復活》飾演郭晉安下屬Max，有份間接害到佢被人綁架禁錮十年，因此對郭晉安言聽計從，幾乎喪命！（圖片來源：網上圖片）
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劇中王浩信周旋在譚凱琪和何雁詩之間，最終譚凱琪慘死，何雁詩亦差啲永遠變盲妹，勁慘情！（圖片來源：TVB）

2017年《不懂撒嬌的女人》 俘虜女人心

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熱播中的新劇《不懂撒嬌的女人》入面，王浩信飾演有結婚恐懼症的暖男Saving，同唐詩詠(Cherry)之間互動超sweet，成功俘虜所有女觀眾的心，即時人氣急升！（圖片來源：TVB影片截圖）
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劇中王浩信彈結他冧唐詩詠，唔係得個樣㗎！原來王浩信係做歌手出身，仲出過兩張唱碟，之前仲為《致命復活》獻唱過主題曲〈不可告人〉，攞過勁歌金曲獎！（圖片來源：TVB）

想同陳自瑤追多個BB

事業得意，家庭生活也備受關注，雖然多次傳佢同陳自瑤分居，但二人多次以行動力證依然恩愛！早前他接受本刊訪問大談事業發展、生意投資，又分享自己是何類型的丈夫及父親，提到會否和太太陳自瑤追多個BB，王浩信重覆三次說：「我好想！我好想！我好想！」咁要坐言起行喇！

王浩信 離巢 王浩信
33歲王浩信因《不懂撒嬌的女人》中扮演Saving冧爆全城女觀眾，更被封為「暖男」，其實Vincent加入TVB九年，亦演過不少經典角色！（圖片來源：東方新地）
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（圖片來源：網上圖片）
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（圖片來源：東方新地）

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撰文：東方新地圖片來源：微博圖片、IG@vincentwong07

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