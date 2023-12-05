40歲王浩信自爆回復自由身 北上發展再吸金 效力17年終離巢

TVB離巢潮不斷，繼早前黃智雯宣布離巢後，今日（5日）王浩信出席TVB重頭劇《黑色月光》的開鏡拜神儀式時，自爆已經與TVB完約，效力了公司17年的他重新回復自由身。王浩信表示自己現時未有與其他經紀公司簽約，更大方透露接下來的工作安排……