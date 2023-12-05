40歲王浩信自爆回復自由身 北上發展再吸金 效力17年終離巢

TVB離巢潮不斷，繼早前黃智雯宣布離巢後，今日（5日）王浩信出席TVB重頭劇《黑色月光》的開鏡拜神儀式時，自爆已經與TVB完約，效力了公司17年的他重新回復自由身。王浩信表示自己現時未有與其他經紀公司簽約，更大方透露接下來的工作安排……
王浩信離巢TVB 大爆工作安排
王浩信大爆自己已經完約TVB將近半年的時間，現時是以部頭合約與TVB合作，亦表示遇到適合的角色時仍然會回TVB拍劇。王浩信亦透露自己暫時並未有簽約新的經紀人公司，而他在內地拍攝中的新劇《黃雀》，當中的工作安排則是由自己一手包辦，更表示將來不會特別區分選擇拍攝香港劇或內地劇。
王浩信效力TVB兩奪視帝
王浩信在效力TVB的17年間，分別憑劇集《踩過界》及《踩過界II》，於2017年和2020年勇奪2次視帝的殊榮，可謂是收視的保證。不過近年王浩信就將工作中心轉移到內地，更接連拍攝了多部內地電影，亦令不少人早已猜測王浩信會否離巢。
回顧王浩信六大經典角色
王浩信加入TVB17年，除了盲俠，他亦演過不少經典角色，如《名媛望族》中被劉松仁狂摑13巴的二世祖Jimmy，《樓奴》中首次擔正的超級宅男樓耀明，以及《EU超時任務》入面的村長渠頭等，都成功令觀眾留下深刻印象，絕對是實力派！
《踩過界》王浩信 扮盲律師
《 踩過界 》講述盲俠大律師王浩信與師爺蔡思貝、私家偵探張振朗及法官李佳芯 (Ali) 組成四劍俠，利用「 踩過界 」的方式為巿民爭取公義。暖男王浩信扮夜魔俠夠新鮮，Ali BB回歸「邪花」本色演豪放法官，仲有特別演出的朱千雪BB與王浩信再續《EU》前緣。劇中嘅文申俠 (王浩信飾) 小時候遇上交通意外導致永久失明，更被父親離棄。但佢憑努力鍛鍊出敏銳的四感，聽覺、觸覺、嗅覺及記憶力都比常人強得多，最終成為司法界無人不曉的大律師。「盲俠」明白過份正直，難以在爾虞我詐的業界獲勝，為了維護弱勢人士，不惜採取「踩過界」的方法處理官司！
感情線錯綜複雜
劇中，文申俠仲同初戀女友戴天恩 (朱千雪飾)、法官王勵凡(李佳芯飾) ，以及飾演有江湖背景的女師爺趙正妹 (癲姐)有感情線！
王浩信坦言攞視帝係佢入演藝圈以來的一個夢想，而今年可能係佢人生最接近呢個夢想的時候，所以佢都決定要唔知醜地四出主動拉票！
去片：
其實33歲王浩信加入TVB九年，亦演過不少經典角色，如《名媛望族》中被劉松仁狂摑13巴的二世祖Jimmy，《樓奴》中首次擔正的超級宅男樓耀明，以及《EU超時任務》入面的村長渠頭等，都成功令觀眾留下深刻印象！以下六個王浩信的角色，你又最鍾意邊個？
2012年《名媛望族》 「兜巴信」響朵
2015年《樓奴》 處男擔正
2015年《東坡家事》 古裝照剝
2016年《EU超時任務》 叫好叫座
2016年《致命復活》 鬥郭晉安
2017年《不懂撒嬌的女人》 俘虜女人心
想同陳自瑤追多個BB
事業得意，家庭生活也備受關注，雖然多次傳佢同陳自瑤分居，但二人多次以行動力證依然恩愛！早前他接受本刊訪問大談事業發展、生意投資，又分享自己是何類型的丈夫及父親，提到會否和太太陳自瑤追多個BB，王浩信重覆三次說：「我好想！我好想！我好想！」咁要坐言起行喇！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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