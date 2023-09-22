王浩信 騷肌

40歲王浩信騷肌照驚現殘爆樣 愈Keep愈似子華神

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charlottema

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現年40歲的王浩信（Vincent）近期主要活躍於內地，但是仍然會保持更新社交平台，讓香港的粉絲也可以知道偶像的近況。而Vincent昨日（21日）在社交平台上分享了幾張身形fit爆的肌肉照，只是網民的反應比較兩極，更有人指出Vincent撞樣63歲的黃子華！

愈Keep愈似子華神

Vincent在社交平台發文：「由一個念頭，成四張嘢送份禮物比自己先得，就不如再fit D啦！籌備左半年嘅拍攝，琴日終於搞掂！有注重保養再搵教練加強健身密度，加入新嘅飲食習慣，就算喺唔同嘅城市都堅持搵間最近嘅gym，同身邊好正嘅嘢食講拜拜，脱水，汗蒸….多謝各位兄弟姊妹拍檔嘅幫忙和支持，我哋得咗啦！我哋一齊期待成品！」，還上載了多張健身成果，只是Vincent的樣子看起來憔悴了不少，更有一張照片直接撞樣人稱「子華神」的黃子華！

王浩信 騷肌 網民認錯王浩信是黃子華。
網民認錯王浩信是黃子華。（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信 騷肌 王浩信被指撞樣黃子華。
王浩信被指撞樣黃子華。（圖片來源：網上圖片）
王浩信 騷肌 王浩信為操肌下了不少苦工。
王浩信為操肌下了不少苦工。（圖片來源：IG@vincentwong07）

為操fit瘦到爆魚尾紋盡現

Vincent為了這份「四張嘢嘅禮物」下了不少苦工，除了持續做gym和戒口外，脱水以及汗蒸更是一樣不落！雖然如願練成一身肌肉，但是高強度的操練令Vincent實在瘦到爆，不但魚尾紋和法令紋盡現，就連眼窩也出現凹陷，連以前的靚仔樣都練走埋！

王浩信 騷肌 高強度的訓練讓王浩信瘦到脫相！
高強度的訓練讓王浩信瘦到脫相！（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信 騷肌 王浩信的樣子憔悴了不少。
王浩信的樣子憔悴了不少。（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信 騷肌 王浩信操肌操到魚尾紋和法令紋盡現。
王浩信操肌操到魚尾紋和法令紋盡現。（圖片來源：IG@vincentwong07）

網民意見好壞參半

照片一出，不少網民都有留言回覆，有網民表示：「點解有張成個阿婆咁嘅？」，「真係老咗好多」；但是亦有網民大讚Vincent的健身成果：「這種乾身鋼條肌肉身型很好看！」，「你的體格線條還是這麼的好看，佩服你的毅力」等等。

王浩信 騷肌 王浩信的健身成果十分明顯！
王浩信的健身成果十分明顯！（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信 騷肌 練到手瓜起展！
練到手瓜起展！（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信 騷肌 王浩信為了拍攝苦練了半年。
王浩信為了拍攝苦練了半年。（圖片來源：IG@vincentwong07）

靚仔形象破滅

一直以「高大靚仔」見稱的王浩信，因參加內地真人騷《開播！情景喜劇》成功打入內地市場，獲得不少演出機會。但在內地處境劇《家有姐妹》中，王浩信卻造型出事導致面容崩壞，劇中王浩信浮粉問題嚴重，面部皮膚聚滿不少粒粒，眼袋非常突出，笑起來的抬頭紋和魚尾紋亦十分明顯，和以前王浩信大隻靚仔的小生形象相距甚遠。

加上王浩信同時為另一套內地古裝劇《壯王之王》剃光頭，所以在《家有姐妹》中全程戴假髮，破壞了他在粉絲心目中的靚仔形象，連網民都忍不住留言看不慣。

王浩信 騷肌 王浩信 以前大隻靚仔小生形象相比判若兩人！
以前大隻靚仔小生形象相比判若兩人！（圖片來源：《家有姐妹》截圖）
王浩信 騷肌 王浩信 抬頭紋及魚尾紋十分明顯。
抬頭紋及魚尾紋十分明顯。（圖片來源：《家有姐妹》截圖）
王浩信 騷肌 王浩信面部皮膚聚滿不少粒粒，眼袋非常明顯！
王浩信面部皮膚聚滿不少粒粒，眼袋非常明顯！（圖片來源：《家有姐妹》截圖）

視帝內地變大茄

王浩信在參加完內地真人騷《開播！情景喜劇》就一直接拍內地劇與電影，不論太太陳自瑤生日、女兒生日還是台慶活動，都未有現身香港。而王浩信有份參演的內地處境劇《家有姐妹》公開演員陣容和預告片時，講述劇情以家庭為主線，由國內演員楊超越與柳岩主演，王浩信雖被視為特別主演，卻不在角色介紹表中，就連官方公開的劇集海報也沒有這位視帝的身影。

王浩信 騷肌 王浩信 《家有姊妹》由國內演員做全線，兩大女演員楊超越與柳岩主演，官方海報冇王浩信份。
《家有姊妹》由國內演員做全線，兩大女演員楊超越與柳岩主演，官方海報冇王浩信份。（圖片來源：微博@家有姐妹）
王浩信 騷肌 王浩信 官方在微博公布首播日期與時間，王浩信只是特別主演。
官方在微博公布首播日期與時間，王浩信只是特別主演。（圖片來源：微博@家有姐妹）

王浩信陳自瑤屢傳婚變

2011年11月11日上午11時，王浩信與事業陳自瑤奉女成婚，當時女方名氣遠超男，被外界認為女尊男卑。

王浩信 騷肌 王浩信 二人在2011年11月11日光棍節成婚。
二人在2011年11月11日光棍節成婚。（圖片來源：新傳媒資料庫）

產後，陳自瑤更與王浩信一起為劇集《飛虎》宣傳，更配合活動當衆放閃。

王浩信 騷肌 王浩信 昔日經常公開放閃。
昔日經常公開放閃。（圖片來源：新傳媒資料庫）

婚後陳自瑤專心湊女，而王浩信在事業上更是扶搖直上，更與同黃心穎、江嘉敏、蔡思貝傳出緋聞。令外界盛傳陳自瑤對婚姻死心，多次傳出二人離婚消息。在《萬千星輝頒獎典禮2020》王浩信再度封帝，激罕多謝陳自瑤，但陳自瑤卻黑面回應。

王浩信 騷肌 致辭後段，王浩信望向藝員觀眾席：「多謝屋企人，多謝yoyo悉心照顧個女⋯⋯」
致辭後段，王浩信望向藝員觀眾席：「多謝屋企人，多謝yoyo悉心照顧個女⋯⋯」（圖片來源：《萬千星輝頒獎典禮2020》節目截圖）
王浩信 騷肌 王浩信 攝影師快狠準拍攝Close Up，不過陳自瑤黑晒面，表情僵硬沒作任何回應。
攝影師快狠準拍攝Close Up，不過陳自瑤黑晒面，表情僵硬沒作任何回應。（圖片來源：《萬千星輝頒獎典禮2020》節目截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@vincentwong07、網上圖片

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