40歲王浩信騷肌照驚現殘爆樣 愈Keep愈似子華神
愈Keep愈似子華神
Vincent在社交平台發文：「由一個念頭，成四張嘢送份禮物比自己先得，就不如再fit D啦！籌備左半年嘅拍攝，琴日終於搞掂！有注重保養再搵教練加強健身密度，加入新嘅飲食習慣，就算喺唔同嘅城市都堅持搵間最近嘅gym，同身邊好正嘅嘢食講拜拜，脱水，汗蒸….多謝各位兄弟姊妹拍檔嘅幫忙和支持，我哋得咗啦！我哋一齊期待成品！」，還上載了多張健身成果，只是Vincent的樣子看起來憔悴了不少，更有一張照片直接撞樣人稱「子華神」的黃子華！
為操fit瘦到爆魚尾紋盡現
Vincent為了這份「四張嘢嘅禮物」下了不少苦工，除了持續做gym和戒口外，脱水以及汗蒸更是一樣不落！雖然如願練成一身肌肉，但是高強度的操練令Vincent實在瘦到爆，不但魚尾紋和法令紋盡現，就連眼窩也出現凹陷，連以前的靚仔樣都練走埋！
網民意見好壞參半
照片一出，不少網民都有留言回覆，有網民表示：「點解有張成個阿婆咁嘅？」，「真係老咗好多」；但是亦有網民大讚Vincent的健身成果：「這種乾身鋼條肌肉身型很好看！」，「你的體格線條還是這麼的好看，佩服你的毅力」等等。
靚仔形象破滅
一直以「高大靚仔」見稱的王浩信，因參加內地真人騷《開播！情景喜劇》成功打入內地市場，獲得不少演出機會。但在內地處境劇《家有姐妹》中，王浩信卻造型出事導致面容崩壞，劇中王浩信浮粉問題嚴重，面部皮膚聚滿不少粒粒，眼袋非常突出，笑起來的抬頭紋和魚尾紋亦十分明顯，和以前王浩信大隻靚仔的小生形象相距甚遠。
加上王浩信同時為另一套內地古裝劇《壯王之王》剃光頭，所以在《家有姐妹》中全程戴假髮，破壞了他在粉絲心目中的靚仔形象，連網民都忍不住留言看不慣。
視帝內地變大茄
王浩信在參加完內地真人騷《開播！情景喜劇》就一直接拍內地劇與電影，不論太太陳自瑤生日、女兒生日還是台慶活動，都未有現身香港。而王浩信有份參演的內地處境劇《家有姐妹》公開演員陣容和預告片時，講述劇情以家庭為主線，由國內演員楊超越與柳岩主演，王浩信雖被視為特別主演，卻不在角色介紹表中，就連官方公開的劇集海報也沒有這位視帝的身影。
王浩信陳自瑤屢傳婚變
2011年11月11日上午11時，王浩信與事業陳自瑤奉女成婚，當時女方名氣遠超男，被外界認為女尊男卑。
產後，陳自瑤更與王浩信一起為劇集《飛虎》宣傳，更配合活動當衆放閃。
婚後陳自瑤專心湊女，而王浩信在事業上更是扶搖直上，更與同黃心穎、江嘉敏、蔡思貝傳出緋聞。令外界盛傳陳自瑤對婚姻死心，多次傳出二人離婚消息。在《萬千星輝頒獎典禮2020》王浩信再度封帝，激罕多謝陳自瑤，但陳自瑤卻黑面回應。
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