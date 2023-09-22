40歲王浩信騷肌照驚現殘爆樣 愈Keep愈似子華神

現年40歲的王浩信（Vincent）近期主要活躍於內地，但是仍然會保持更新社交平台，讓香港的粉絲也可以知道偶像的近況。而Vincent昨日（21日）在社交平台上分享了幾張身形fit爆的肌肉照，只是網民的反應比較兩極，更有人指出Vincent撞樣63歲的黃子華！