黑色月光丨王浩信戲份激少配角味濃 發佈會宣傳活動都無影
廣告
TVB新劇《黑色月光》將於下週一（28日）在TVB正式播出，近日劇集宣傳如火如荼，一班主角忙得馬不停蹄，不過唯獨男主角之一的王浩信就未有現身於各大宣傳活動，就連戲份都少得可憐！
王浩信戲份激少配角味濃
王浩信在新劇《黑色月光》中飾演「成風」，在劇中守護女主角楊茜堯，並協助對方復仇。雖然角色看似重要，但其實王浩信的戲份卻比不上馬志威同楊明，大部份時間同黃建東出雙入對，兩男不時同居出入，表面情迷楊茜堯，實質基味濃郁。
王浩信去年宣佈離巢 宣傳參與度極低
其實早在去年《黑色月光》開鏡是已經事跡可尋，當時王浩信已經公布咗自己已離巢，不斷缺席半年前的剎科宴，今次王浩信似乎缺席劇集大部份宣傳，慶功宴無影，優酷的角色訪問只見楊茜堯、林夏薇和馬志威的宣傳照，除咗10月初現身北京戲院宣傳之外，香港發布會和宣傳活動都未能看到王浩信的身影。
《黑色月光》開鏡王浩信自爆與TVB完約
去年12月，王浩信出席TVB重頭劇《黑色月光》的開鏡拜神儀式時，自爆已經與TVB完約，效力了公司17年的他重新回復自由身。王浩信表示已經完約TVB將近半年的時間，現時是以部頭合約與TVB合作，亦表示遇到適合的角色時仍然會回TVB拍劇。
王浩信相隔12年再同楊茜堯合作：有種高攀嘅感覺
今次王浩信和楊茜堯在《黑色月光》中有感情線，兩人繼劇集《名媛望族》之後相隔12年再合作。王浩信在早前接受訪問時很開心能夠與楊茜堯再次合作。他回想當時在《名媛望族》中楊茜堯演自己後母，12年後兩人竟然在劇中有感情線，因此覺得就有種高攀對方的感覺。
圖片來源：TVB、YouTube@TVB娛樂新聞台、優酷