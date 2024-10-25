王浩信

黑色月光丨王浩信戲份激少配角味濃 發佈會宣傳活動都無影

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Keith

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TVB新劇《黑色月光》將於下週一（28日）在TVB正式播出，近日劇集宣傳如火如荼，一班主角忙得馬不停蹄，不過唯獨男主角之一的王浩信就未有現身於各大宣傳活動，就連戲份都少得可憐！

王浩信戲份激少配角味濃

王浩信在新劇《黑色月光》中飾演「成風」，在劇中守護女主角楊茜堯，並協助對方復仇。雖然角色看似重要，但其實王浩信的戲份卻比不上馬志威同楊明，大部份時間同黃建東出雙入對，兩男不時同居出入，表面情迷楊茜堯，實質基味濃郁。

王浩信 王浩信在新劇的存在感極低，配角味極濃！（圖片來源：優酷）
王浩信在新劇的存在感極低，配角味極濃！（圖片來源：優酷）
王浩信 飾演大奸角的馬志威反而搶曬鏡。（圖片來源：優酷）
飾演大奸角的馬志威反而搶曬鏡。（圖片來源：優酷）

王浩信去年宣佈離巢 宣傳參與度極低

其實早在去年《黑色月光》開鏡是已經事跡可尋，當時王浩信已經公布咗自己已離巢，不斷缺席半年前的剎科宴，今次王浩信似乎缺席劇集大部份宣傳，慶功宴無影，優酷的角色訪問只見楊茜堯、林夏薇和馬志威的宣傳照，除咗10月初現身北京戲院宣傳之外，香港發布會和宣傳活動都未能看到王浩信的身影。

王浩信 王浩信今次少有出息《黑色月光》的宣傳活動（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
王浩信今次少有出息《黑色月光》的宣傳活動（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
王浩信 大多活動都是由楊茜堯、林夏薇和馬志威三人出席。（圖片來源：優酷）
大多活動都是由楊茜堯、林夏薇和馬志威三人出席。（圖片來源：優酷）
王浩信 就連半年前的慶功宴都冇王浩信份。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
就連半年前的慶功宴都冇王浩信份。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）

《黑色月光》開鏡王浩信自爆與TVB完約

去年12月，王浩信出席TVB重頭劇《黑色月光》的開鏡拜神儀式時，自爆已經與TVB完約，效力了公司17年的他重新回復自由身。王浩信表示已經完約TVB將近半年的時間，現時是以部頭合約與TVB合作，亦表示遇到適合的角色時仍然會回TVB拍劇。

王浩信 去年12月，王浩信出席TVB重頭劇《黑色月光》的開鏡拜神儀式時，自爆已經與TVB完約，效力了公司17年的他重新回復自由身。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
去年12月，王浩信出席TVB重頭劇《黑色月光》的開鏡拜神儀式時，自爆已經與TVB完約，效力了公司17年的他重新回復自由身。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）

王浩信相隔12年再同楊茜堯合作：有種高攀嘅感覺

今次王浩信和楊茜堯在《黑色月光》中有感情線，兩人繼劇集《名媛望族》之後相隔12年再合作。王浩信在早前接受訪問時很開心能夠與楊茜堯再次合作。他回想當時在《名媛望族》中楊茜堯演自己後母，12年後兩人竟然在劇中有感情線，因此覺得就有種高攀對方的感覺。

王浩信 楊茜堯在《名媛望族》中飾演王浩信後母。（圖片來源：TVB）
楊茜堯在《名媛望族》中飾演王浩信後母。（圖片來源：TVB）
王浩信 相隔12年，兩人竟然在劇中有感情線。（圖片來源：TVB）
相隔12年，兩人竟然在劇中有感情線。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、YouTube@TVB娛樂新聞台、優酷

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