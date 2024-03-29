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王浩信千字文慶祝出道19週年 初入行專同女神合作

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Keith

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現年40歲的視帝王浩信不知不覺間已經出道19年。近日，他在IG發千字文抒發自己出道感想，重提當年首張個人專輯面世的感受。一直很有女人緣的王浩信，原來在剛出道已經專同女神合作，無論港日台女神都「攬過曬」！

王浩信長文慶祝出道19週年

王浩信在社交平台發表以「出道第19年有感而發」為題的長文，慶祝自己出道19週年：

19年前的今天我帶着媽媽去到香港時代廣場看着播放着當年我的第一首單曲《訊號》的大屏幕電視，偷偷說：我出道了。我瞞着家人的不滿偷偷的跑上了這條我熱愛的賽道，因為熱愛，因為年輕反叛，當年我的第一張專輯我叫他《Never Exhausted！》

19年後的今天，我問自己也沒有辜負這承諾，在不同年代雖然遇見了這條賽道上不同的規例，Never Exhausted，隨着今年的3月28號，我們又開始了一個新的嘗試，網絡短劇 《秋蟬》也是今天上映！大家也來感受一下這個節奏！

P.S. 第一張是《秋蟬》的主理人航姐，
而今天在錄音室過，3.28來說，很有意義！

（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信在個人社交平台長文慶祝出道19週年。（圖片來源：IG@vincentwong07）
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初出道的王浩信認真Chok到爆。（圖片來源：新傳媒資料庫）

2005年歌手出道 初入行專同女神合作

就如王浩信的長文中所提及，王浩信在2005年以歌手身份出道，推出首張個人專輯《Never Exhausted》，在2006年就推出第二張專輯王浩信《Show Everywhere》。向來大有女人緣的王浩信，在入行初期就已經同港日台女神們，包括方皓玟、陳意涵、Angelababy、日模模特兒MIYU（美優）合作過。

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在2006年與方皓玟一齊合唱兼合拍MV《拖字闕》。（圖片來源：MV《拖字闕》圖片）
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2006年遠赴台灣拍攝《分手不分開》MV，並由陳意涵擔任女主角。（圖片來源：新傳媒資料庫）
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2006年與初出道ANGELABABY合作服裝代言廣告拍攝。（圖片來源：新傳媒資料庫）
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2007年與日模模特兒MIYU(美優)於東京再拍攝服裝代言廣告（圖片來源：新傳媒資料庫）
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女方現時已變成人妻網紅（圖片來源：新傳媒資料庫）

曾公開呻做歌手「無飯食」

不過王浩信的歌手夢並不順坦，王浩信曾經在節目中分享自己當歌手的拮据的日子：「我在TVB當演員之前，其實我是一名歌手，但是當時靠賣唱片，那個年代我基本上連飯都快吃不上了，於是我就改行，去做我自己特別熱愛的一個工作，就是當演員，當時生活條件一下子就改變了，我徹底沒飯吃了。」

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王浩信在節目中坦言自己當歌手時生活拮据。（圖片來源：《今晚開放麥》截圖）

2006年加入TVB17年內兩度奪視帝

王浩信在與唱片公司解約後加入TVB，參演過多套經典劇集，包括《廉政行動2014》、《東坡家事》、《不懂撒嬌的女人》、《反黑路人組》等。其中分別憑劇集《踩過界》及《踩過界II》，於2017年和2020年勇奪2次視帝的殊榮，可謂是收視的保證。

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王浩信於2017年憑劇集《踩過界》首奪視帝。（圖片來源：IG@vincentwong07）
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王浩信於2020年憑劇集《踩過界II》再次奪得視帝的榮譽。（圖片來源：IG@vincentwong07）

2023年宣佈離巢 結束17年賓主關係

近年多位花旦小生都相繼宣佈離巢，效力TVB 17年的王浩信亦在去年年底大爆自己已經完約TVB將近半年的時間，現時是以部頭合約與TVB合作，亦表示遇到適合的角色時仍然會回TVB拍劇。王浩信亦透露自己暫時並未有簽約新的經紀人公司，而他在內地拍攝中的新劇《黃雀》，當中的工作安排則是由自己一手包辦，更表示將來不會特別區分選擇拍攝香港劇或內地劇。

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王浩信突然自爆已完約TVB將近半年。（圖片來源：IG@vincentwong07）

回顧王浩信六大經典角色

17年來王浩信飾演過不少經典角色，如《名媛望族》中被劉松仁狂摑13巴的二世祖Jimmy，《樓奴》中首次擔正的超級宅男樓耀明，以及《EU超時任務》入面的村長渠頭等，都成功令觀眾留下深刻印象，絕對是實力派！

《踩過界》王浩信 扮盲律師

《 踩過界 》講述盲俠大律師王浩信與師爺蔡思貝、私家偵探張振朗及法官李佳芯 (Ali) 組成四劍俠，利用「 踩過界 」的方式為巿民爭取公義。暖男王浩信扮夜魔俠夠新鮮，Ali BB回歸「邪花」本色演豪放法官，仲有特別演出的朱千雪BB與王浩信再續《EU》前緣。劇中嘅文申俠 (王浩信飾) 小時候遇上交通意外導致永久失明，更被父親離棄。但佢憑努力鍛鍊出敏銳的四感，聽覺、觸覺、嗅覺及記憶力都比常人強得多，最終成為司法界無人不曉的大律師。「盲俠」明白過份正直，難以在爾虞我詐的業界獲勝，為了維護弱勢人士，不惜採取「踩過界」的方法處理官司！

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《 踩過界 》講述盲俠大律師王浩信與師爺蔡思貝、私家偵探張振朗及法官李佳芯 (Ali) 組成四劍俠，利用「 踩過界 」的方式為巿民爭取公義。王浩信真係演得相當好！（圖片來源：TVB
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（圖片來源：TVB
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（圖片來源：TVB）

感情線錯綜複雜

劇中，文申俠仲同初戀女友戴天恩 (朱千雪飾)、法官王勵凡(李佳芯飾) ，以及飾演有江湖背景的女師爺趙正妹 (癲姐)有感情線！

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（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）

王浩信坦言攞視帝係佢入演藝圈以來的一個夢想，而今年可能係佢人生最接近呢個夢想的時候，所以佢都決定要唔知醜地四出主動拉票！

去片：

其實33歲王浩信加入TVB九年，亦演過不少經典角色，如《名媛望族》中被劉松仁狂摑13巴的二世祖Jimmy，《樓奴》中首次擔正的超級宅男樓耀明，以及《EU超時任務》入面的村長渠頭等，都成功令觀眾留下深刻印象！以下六個王浩信的角色，你又最鍾意邊個？

2012年《名媛望族》 「兜巴信」響朵

王浩信
王浩信自08年開始入TVB拍劇，但一直做配角，直到2012年拍《名媛望族》，做劉松仁個仔、馬國明細佬Jimmy，劇中他被劉松仁怒摑13巴，成為不少網民的惡搞片段，之後在《法外風雲》，王浩信同樣被謝雪心怒摑23巴，從此多了個「兜巴信」封號，佢仲話被劉松仁打到顎骨移位，要去睇醫生！（圖片來源：TVB影片截圖）
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劇中佢衰到搞大妹仔李思欣個肚，跟住仲逼佢墮胎，好在佢最後知錯能改，最終同李思欣修成正果。（圖片來源：TVB）

2015年《樓奴》 處男擔正

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撞正無綫小生荒，王浩信迅速上位，在《樓奴》中擔正男主角，扮演孭住一身樓債的超級宅男，引起港人共鳴。（圖片來源：TVB）
王浩信
劇中王浩信和李施嬅由同屋住變成歡喜冤家，同時又被下屬岑麗香玩暗戀，兩個都咁靚女，真係恨死唔少真正宅男！（圖片來源：TVB）

2015年《東坡家事》 古裝照剝

王浩信
可能王浩信個樣太現代化，好少見到佢拍古裝劇，除了2010年在《公主嫁到》客串過奸角宇文傑，之後就是在這套《東坡家事》中拍住歐陽震華，飾演風流才子秦少遊，仲同黃心穎做一對。（圖片來源：TVB）
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操得咁弗梗係要經常騷吓Quali，劇中王浩信就要演出多場摔跤戲，瘋狂晒肌！（圖片來源：微博@王浩信）

2016年《EU超時任務》 叫好叫座

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《EU超時任務》可說是王浩信近年的代表作，劇中他飾演主角圍村村長渠頭，角色和Saving頗相似，同樣係爛撻撻暖男，雖然在台慶爭視帝輸了給陳展鵬，但憑住對朱千雪的深情演技，獲網民激讚，收視亦高達30點，成為去年最高收視劇集。（圖片來源：TVB）
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劇中有一幕要王浩信剝剩底褲通街跑，睇嚟佢為做男一真係搏到盡！（圖片來源：TVB）

2016年《致命復活》 鬥郭晉安

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王浩信在《致命復活》飾演郭晉安下屬Max，有份間接害到佢被人綁架禁錮十年，因此對郭晉安言聽計從，幾乎喪命！（圖片來源：網上圖片）
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劇中王浩信周旋在譚凱琪和何雁詩之間，最終譚凱琪慘死，何雁詩亦差啲永遠變盲妹，勁慘情！（圖片來源：TVB）

2017年《不懂撒嬌的女人》 俘虜女人心

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熱播中的新劇《不懂撒嬌的女人》入面，王浩信飾演有結婚恐懼症的暖男Saving，同唐詩詠(Cherry)之間互動超sweet，成功俘虜所有女觀眾的心，即時人氣急升！（圖片來源：TVB影片截圖）
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劇中王浩信彈結他冧唐詩詠，唔係得個樣㗎！原來王浩信係做歌手出身，仲出過兩張唱碟，之前仲為《致命復活》獻唱過主題曲〈不可告人〉，攞過勁歌金曲獎！（圖片來源：TVB）

想同陳自瑤追多個BB

事業得意，家庭生活也備受關注，雖然多次傳佢同陳自瑤分居，但二人多次以行動力證依然恩愛！早前他接受本刊訪問大談事業發展、生意投資，又分享自己是何類型的丈夫及父親，提到會否和太太陳自瑤追多個BB，王浩信重覆三次說：「我好想！我好想！我好想！」咁要坐言起行喇！

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33歲王浩信因《不懂撒嬌的女人》中扮演Saving冧爆全城女觀眾，更被封為「暖男」，其實Vincent加入TVB九年，亦演過不少經典角色！（圖片來源：東方新地）
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（圖片來源：網上圖片）
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（圖片來源：東方新地）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：IG@vincentwong07、TVB、新傳媒資料庫、《今晚開放麥》截圖

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