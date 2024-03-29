王浩信千字文慶祝出道19週年 初入行專同女神合作

現年40歲的視帝王浩信不知不覺間已經出道19年。近日，他在IG發千字文抒發自己出道感想，重提當年首張個人專輯面世的感受。一直很有女人緣的王浩信，原來在剛出道已經專同女神合作，無論港日台女神都「攬過曬」！