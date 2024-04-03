王浩信千字文慶祝出道19週年 自爆家人曾反對歌手夢
王浩信長文慶祝出道19週年 自爆家人曾反對歌手夢
王浩信在社交平台發表以「出道第19年有感而發」為題的長文，慶祝自己出道19週年：
19年前的今天我帶着媽媽去到香港時代廣場看着播放着當年我的第一首單曲《訊號》的大屏幕電視，偷偷說：我出道了。我瞞着家人的不滿偷偷的跑上了這條我熱愛的賽道。
解釋首張唱片名字意思
因為熱愛，因為年輕反叛，當年我的第一張專輯我叫他《Never Exhausted！》
19年後的今天，我問自己也沒有辜負這承諾，在不同年代雖然遇見了這條賽道上不同的規例，Never Exhausted，隨着今年的3月28號，我們又開始了一個新的嘗試，網絡短劇 《秋蟬》也是今天上映！大家也來感受一下這個節奏！
P.S. 第一張是《秋蟬》的主理人航姐，
而今天在錄音室過，3.28來說，很有意義！
入行初期Chok到爆 早過周吉佩、古淖文做歌手
就如王浩信的長文中所提及，王浩信在2005年以歌手身份出道，推出首張個人專輯《Never Exhausted》，在2006年就推出第二張專輯王浩信《Show Everywhere》。當年22歲就出道的王浩信，比兩位《中年好聲音》冠軍，2007年有線出道的周吉佩和2009年參加《亞洲星光大道》的古淖文更早出道做歌手。
曾公開呻做歌手「無飯食」
不過王浩信的歌手夢並不順坦，王浩信曾經在節目中分享自己當歌手的拮据的日子：「我在TVB當演員之前，其實我是一名歌手，但是當時靠賣唱片，那個年代我基本上連飯都快吃不上了，於是我就改行，去做我自己特別熱愛的一個工作，就是當演員，當時生活條件一下子就改變了，我徹底沒飯吃了。」
2006年加入TVB17年內兩度奪視帝
王浩信在與唱片公司解約後加入TVB，參演過多套經典劇集，包括《廉政行動2014》、《東坡家事》、《不懂撒嬌的女人》、《反黑路人組》等。其中分別憑劇集《踩過界》及《踩過界II》，於2017年和2020年勇奪2次視帝的殊榮，可謂是收視的保證。
2023年宣佈離巢 結束17年賓主關係
近年多位花旦小生都相繼宣佈離巢，效力TVB 17年的王浩信亦在去年年底大爆自己已經完約TVB將近半年的時間，現時是以部頭合約與TVB合作，亦表示遇到適合的角色時仍然會回TVB拍劇。王浩信亦透露自己暫時並未有簽約新的經紀人公司，而他在內地拍攝中的新劇《黃雀》，當中的工作安排則是由自己一手包辦，更表示將來不會特別區分選擇拍攝香港劇或內地劇。
回顧王浩信六大經典角色
17年來王浩信飾演過不少經典角色，如《名媛望族》中被劉松仁狂摑13巴的二世祖Jimmy，《樓奴》中首次擔正的超級宅男樓耀明，以及《EU超時任務》入面的村長渠頭等，都成功令觀眾留下深刻印象，絕對是實力派！
《踩過界》王浩信 扮盲律師
《 踩過界 》講述盲俠大律師王浩信與師爺蔡思貝、私家偵探張振朗及法官李佳芯 (Ali) 組成四劍俠，利用「 踩過界 」的方式為巿民爭取公義。暖男王浩信扮夜魔俠夠新鮮，Ali BB回歸「邪花」本色演豪放法官，仲有特別演出的朱千雪BB與王浩信再續《EU》前緣。劇中嘅文申俠 (王浩信飾) 小時候遇上交通意外導致永久失明，更被父親離棄。但佢憑努力鍛鍊出敏銳的四感，聽覺、觸覺、嗅覺及記憶力都比常人強得多，最終成為司法界無人不曉的大律師。「盲俠」明白過份正直，難以在爾虞我詐的業界獲勝，為了維護弱勢人士，不惜採取「踩過界」的方法處理官司！
感情線錯綜複雜
劇中，文申俠仲同初戀女友戴天恩 (朱千雪飾)、法官王勵凡(李佳芯飾) ，以及飾演有江湖背景的女師爺趙正妹 (癲姐)有感情線！
王浩信坦言攞視帝係佢入演藝圈以來的一個夢想，而今年可能係佢人生最接近呢個夢想的時候，所以佢都決定要唔知醜地四出主動拉票！
去片：
其實33歲王浩信加入TVB九年，亦演過不少經典角色，如《名媛望族》中被劉松仁狂摑13巴的二世祖Jimmy，《樓奴》中首次擔正的超級宅男樓耀明，以及《EU超時任務》入面的村長渠頭等，都成功令觀眾留下深刻印象！以下六個王浩信的角色，你又最鍾意邊個？
2012年《名媛望族》 「兜巴信」響朵
2015年《樓奴》 處男擔正
2015年《東坡家事》 古裝照剝
2016年《EU超時任務》 叫好叫座
2016年《致命復活》 鬥郭晉安
2017年《不懂撒嬌的女人》 俘虜女人心
想同陳自瑤追多個BB
事業得意，家庭生活也備受關注，雖然多次傳佢同陳自瑤分居，但二人多次以行動力證依然恩愛！早前他接受本刊訪問大談事業發展、生意投資，又分享自己是何類型的丈夫及父親，提到會否和太太陳自瑤追多個BB，王浩信重覆三次說：「我好想！我好想！我好想！」咁要坐言起行喇！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！