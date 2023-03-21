今晚開放麥︱王浩信大爆TVB拍劇秘聞 自嘲做過兩屆視帝都冇人識！
王浩信自嘲做過兩屆視帝都冇人識
王浩信一上台就叫在場觀眾拍手大搞氣氛，隨即就用自己參與過的一連串TVB經典劇集來介紹自己。他表示有很多內地觀眾朋友都不認識自己，一再重複自己是TVB的演員之餘，又自嘲自己做過兩屆視帝都沒有人認識自己：「我只有演過《踩過界》、《法外風雲》、《反黑路人甲》，這些，你們應該沒有看過。我其實拿過兩次最佳男主角，這個可能你們不信，但是其實我真的拿過。今天我剛剛岳雲鵬說過，我今天得獎的這個事，他聽完以後他就覺得不可思議，我說『岳雲鵬，我跟你不一樣的地方，就是我拿完獎之後，大家還是不認識我』。」
大呻歌手轉做演員後 一度「徹底無飯食」
接著，王浩信回想當年自己剛轉型為演員後拮据的日子：「我在TVB當演員之前，其實我是一名歌手，但是當時靠賣唱片，那個年代我基本上連飯都快吃不上了，於是我就改行，去做我自己特別熱愛的一個工作，就是當演員，當時生活條件一下子就改變了，我徹底沒飯吃了。」
「亂講嘢」搞到一度被內地前輩拉黑
王浩信又提到剛到內地發展時，香港媒體曾經出過一篇報道，標題指身為兩屆視帝的王浩信回內地當「大咖」，雖然廣東話的「大咖」指的是「跑龍套」，但原來「大咖」在內地有「大明星」的意思。王浩信表示當時並不知道兩者分別，所以承認自己是「大咖」，一時失言就被當時一起合作的內地前輩拉黑：「有人在介紹我『王浩信是香港來的大咖』，還謙虛地說『是是是，我是大咖』，後來有機會和一個在內地非常德高望重的前輩一起做採訪的時候，主持人也是這麼介紹他的，當時聽起來就覺得『我憋不住了』，他是一個德高望重的前輩，你不可以這麼說，他不是大咖，我才是大咖，當時我覺得沒有甚麼問題，但是當天晚上，這個前輩就把我拉黑了。」
大爆拍《法外風雲》被劉松仁真摑21巴秘聞
王浩信到最後更大爆拍TVB劇集時的秘聞，節目組播出王浩信在《名媛望族》和《法外風雲》被劉松仁及謝雪心連環掌摑的經典場面，睇到一班嘉賓都覺得痛。王浩信表示拍掌摑戲本可借位，但拍《名媛望族》就的確被劉松仁真摑21巴：「因為那個劇本裏面寫是很多下，所以就沒有借位，而且那個時候很拼，面對劉松仁老師，在戲裏面這樣子去打，挺榮幸，而且還挺享受。」
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