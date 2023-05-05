25歲王淨曾入圍金馬影后 大方曬八月十五 唔錫身挑戰大尺度床戰
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現年25歲的王淨（Gingle）是近年台灣最受矚目女演員之一，最近她有份出演嘅台劇《人選之人-造浪者》播出後，劇中她和56歲資深演員戴立忍上演了一幕超激露骨床戰，挑戰她從影以來最大尺度，引起網民討論！
王淨 憑《返校》入圍金馬影后
有演技實力又有超高顏值嘅王淨，2013年15歲時就寫下愛情小說《芭樂愛情》，2017年成為演員出道，2019年就憑電影《返校》，獲提名金馬最佳女主角獎，之後作品一部接一部，前年擔任九把刀電影作品《月老》飾演Pinky一角，一頭超搶眼粉紅髮色，加上演技佻皮可愛，深受網民喜愛，演藝之路都獲一致看好！
愛上政壇老狐狸 甘願做小三
先講下《人選之人-造浪者》劇情，戴立忍飾演立法院長兼副總統參選人「趙昌澤」一角，縱橫政壇多年，可以話係老狐狸一名。而王淨則飾演佢任教嘅大學學生「張亞靜」，非常愛慕「趙昌澤」，甘願做小三，令自己陷入不倫戀。而張亞靜亦經常係男方辦公室進行「大戰」，而身為老狐狸嘅趙昌澤亦睇中呢點，甚至拎手機誘拍私密床照，而女方為咗得到男友嘅心，係自願情況下讓對方任影唔嬲！
全裸上陣露股 IG大方曬bikini相
而王淨為咗呢場床戲不惜全裸上陣，甚至露出誘人pat pat，雪白肌膚同完美身材一覽無遺，大膽尺度可以話令一班網民大噴鼻血。其實過去王淨不時係IG大方晒身材，今個月初到新加坡旅行曬出bikini相，身上零贅肉，唔少網民都話完全係甘拜下風。
感情生活備受關注！男友位位都係「男神級」！
演技實力十足嘅王淨，感情生活一向都十分受媒體關注，最出名嘅一定過去幾年嘅男友名字中都有「柏」字，而且位位都係「男神級」，包括林柏叡、王柏傑、宋柏緯！而去年王淨與宋柏緯結束2年情後，到今年年初佢被台灣網民目擊同男演員曹佑寧手拖手係士林夜市行街，二人其後大方承認戀情，低調係IG放閃！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]《人選之人-造浪者》、[email protected]、[email protected]、 [email protected]_ginglebellaaa、《返校》劇照