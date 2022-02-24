王祖藍

王祖藍帶隊交流團開波上節目 張振朗靠一招贏王浩信、高海寧

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王祖藍自上月開始帶領王浩信、高海寧（高Ling）和張振朗北上進行交流，在完成隔離後，四人交流的第一擊，就是湖南衛視的王牌綜藝節目《你好星期六》，在日前曝光的節目預告片中，竟發現四人中除了王祖藍外，最多單人鏡頭的一位，竟然是張振朗，全靠他出「奇招」得以突圍！

王祖藍 舞王上身

有王祖藍、王浩信、高Ling和張振朗參加的一集《你好星期六》，即將在本周六（2月26日）播出，在節目中，王祖藍作為一早打入內地市場的「交流團」團長，率先與數位內地藝人一齊跳唱多首90年代金曲，其中包括有李克勤《護花使者》，掀起全場熱烈氣氛。

王祖藍 王祖藍在節目中大開金口，與一眾內地藝人一齊大合唱。
王祖藍在節目中大開金口，與一眾內地藝人一齊大合唱。（圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六）
王祖藍 唱到七情上面，但支咪離得個嘴好遠，唔知有冇咪嘴！
唱到七情上面，但支咪離得個嘴好遠，唔知有冇咪嘴！（圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六）
王祖藍 仲一路唱一路搖擺舞動。
仲一路唱一路搖擺舞動。（圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六）
王祖藍 之後王祖藍又舞王上身，隨著李克勤的歌曲《護花使者》大跳勁舞。
之後王祖藍又舞王上身，隨著李克勤的歌曲《護花使者》大跳勁舞。（圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六）
王祖藍 王祖藍、王浩信、高Ling和張振朗四人又組成大灣區「好6團」登場。
王祖藍、王浩信、高Ling和張振朗四人又組成大灣區「好6團」登場，當中竟然最搶鏡是在內地人氣最低的張振朗。（圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六）
王祖藍 合體獻唱粵語版的《定風波》。
合體獻唱粵語版的《定風波》。（圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六）

張振朗 「港普」好出位

節目中王浩信以廣東話朗誦唐詩《遊子吟》，之後眾人又上場與嘉賓大玩遊戲，不過張振朗用「港普」去教內地藝人講廣東話，令大家都聽到一頭霧水，鬧出不少笑話，而王浩信和高Ling只是在場邊「食花生」，單人鏡頭看來不及張振朗多。

王祖藍 視帝王浩信近年憑《反黑路人甲》、《踩過界》等劇在內地人氣急升，因此是繼王祖藍後第二位有單人鏡頭。（圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六）

王祖藍 高Ling因客串演出內地劇《三十而已》，亦在內地有不俗人氣。
高Ling因客串演出內地劇《三十而已》，亦在內地有不俗人氣。（圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六）
王祖藍 張振朗在內地粉絲不及王浩信和高Ling多，但在預告片中卻因搞笑「港普」而多出不少鏡頭。
張振朗在內地粉絲不及王浩信和高Ling多，但在預告片中卻因搞笑「港普」而多出不少鏡頭。（圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六）
王祖藍 四人以廣東話朗誦唐詩。
四人以廣東話朗誦唐詩。（圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六）
王祖藍 王浩信戴上眼鏡，朗誦《遊子吟》。
王浩信戴上眼鏡，朗誦《遊子吟》。（圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六）
王祖藍 張振朗用「港普」教內地藝人講廣東話。
張振朗用「港普」教內地藝人講廣東話，笑爆全場。（圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六）
王祖藍 大家交流得好辛苦！
大家交流得好辛苦！（圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六）
王祖藍 王祖藍負責懲罰在遊戲中犯錯的藝人。
王祖藍負責懲罰在遊戲中犯錯的藝人。（圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六）
王祖藍 在場邊「食花生」的王浩信同高Ling，完全忍唔到笑。
在場邊「食花生」的王浩信同高Ling，完全忍唔到笑。（圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六）

以普通話直播 張振朗變啞巴

王祖藍、王浩信、高Ling和張振朗四人早前完成隔離後，曾一起嘆上海菜，及開Live與網民互動。據知四人除了拍攝今次的節目《你好星期六》外，還會參與東方衛視綜藝節目《開拍！情景劇》的錄影，當時四人全程以普通話對談，唯獨張振朗變得好安靜，因為普通話好一般﹗王浩信媽媽是新疆人，普通話對答完全無問題，高Ling本身是南京人普通話先係佢母語，而王祖藍因為在內地打拼一段日子，所以由最爛普通話都變成如地道人一樣。

高海寧 高Ling早前與王浩信、張振朗跟隨王祖藍到上海交流。
王祖藍、王浩信、高Ling和張振朗四人早前曾一起嘆上海菜。（圖片來源：微博@王祖藍）

重溫其他「港普」一族：

馬國明 李國麟 拒用廣東話做直播

圈中操得一口流利「港普」的藝人，大家一定首推古天樂、張家輝與蔡少芬，不過後浪推前浪，馬國明原來都唔弱，早前他搵埋新劇《寶寶大過天》中飾演其岳父的李國麟，一齊在微博開直播，開始前已有工作人員向他表示可以講廣東話，不過馬國明就拍心口話要講普通話。

王祖藍 馬國明
馬國明為宣傳新劇《寶寶大過天》，搵埋劇中岳父一齊在微博開直播。（圖片來源：馬國明微博截圖）
王祖藍 直播一開始馬國明就問人聽唔聽得明佢講乜，不少網民話完全聽唔明，但馬國明笑言唔會放棄講普通話。
直播一開始馬國明就問人聽唔聽得明佢講乜，不少網民話完全聽唔明，但馬國明笑言唔會放棄講普通話。（圖片來源：馬國明微博）

馬國明與李國麟齊齊Battle港普，聽到一眾網民𢱑晒頭，期間馬國明預備了一些內地網絡語考李國麟，李國麟將「走地雞」讀成「走底氣」，不過馬國明都唔弱，其港普非常出色，就連劇名《寶寶大過天》都講成《飽飽大過天》，又將「很長」又講成「很強」。之後李國麟講土味情話，馬國明擘大個口得窿施展天然呆。

王祖藍 馬國明與李國麟在微博battle港普，笑料百出。
馬國明與李國麟在微博battle港普，笑料百出。（圖片來源：馬國明微博截圖）
王祖藍 馬國明五十步笑百步。
馬國明五十步笑百步。（圖片來源：馬國明微博截圖）
王祖藍 馬國明
之後李國麟以港普大講情話，馬國明聽到呆咗。（圖片來源：馬國明微博截圖）

整個直播馬國明與李國麟都在自由亂咁噏，不過內地網民似乎好buy，瘋狂轉發之餘，仲讚馬國明可愛，話畀到好多歡樂大家，有網友仲話「蔡少芬失業了」，不過亦有網民聽到好辛苦，寧願二人講廣東話。最估唔到係馬國明與李國麟的港普直播，最後竟然有68萬人捧場。

王祖藍 馬國明唔肯講廣東話，令網民聽得好辛苦，李國麟笑言要他們講普通話其實仲辛苦。
馬國明唔肯講廣東話，令網民聽得好辛苦，李國麟笑言要他們講普通話其實仲辛苦。（圖片來源：馬國明微博）

古天樂「輪胎能」紅極一時

「煲冬瓜」雖然唔難學，但要真正講得純正就好有難度，特別對母語係廣東話嘅香港人來說真係唔簡單，就好似古天樂早年喺廣告入面盡哂力，都講得太有廣東腔，搞到「輪胎能」成為一時佳話……

王祖藍 好難忘嘅「輪胎能」，到而家都重有回音咁。
好難忘嘅「輪胎能」，到現在都重有回音咁。（圖片來源：廣告截圖）
王祖藍 馬國明
古天樂的港普都依家都係咁出色。（圖片來源：廣告截圖）

張家輝「渣渣輝」

張家輝為內地網絡遊戲拍攝廣告，廣告一出街就大件事了，他在廣告入面以廣東腔普通話介紹自己：「大家好，我是渣渣輝…」張家輝簡被指直接向古天樂的「輪胎能」挑機！

王祖藍 張家輝：「大家好，我是渣渣輝...」
張家輝：「大家好，我是渣渣輝…」（圖片來源：廣告截圖）

「港普之母」蔡少芬

蔡少芬（Ada）、陳法蓉（Monica）、洪欣及朱茵近年先後進軍內地市場，她們亦因港普而鬧出不少笑話，首領蔡少芬更被封「港普之母」，去年四人宣布正式組成女團「港普 F4 」，落實拍真人騷《請吃燒烤的姐姐》，實現四人一起開燒烤店的夢想。

王祖藍 馬國明
蔡少芬近年在內地參與不少劇集及真人騷演出，被指是「港普之母」，但她卻死撐自己的普通話很正宗。（圖片來源：蔡少芬微博）
王祖藍 港普F4將拍真人騷。
由蔡少芬領軍的港普F4將拍真人騷。（圖片來源：凱藝國際微博）
王祖藍 朱茵笑指不介意被封「 港普 F4 」：「 其實都幾好，因為一講『 港普 』就會記得我哋四個人，好似 Ada（蔡少芬）去拍戲同做綜藝節目時，大家一聽到佢啲『 港普 』，就會諗起我哋其他三個。」
朱茵笑指不介意被封「 港普 F4 」：「 其實都幾好，因為一講『 港普 』就會記得我哋四個人，好似 Ada（蔡少芬）去拍戲同做綜藝節目時，大家一聽到佢啲『 港普 』，就會諗起我哋其他三個。」（圖片來源：新傳媒圖片庫）

即睇《你好，星期六》0226期預告：王祖藍跳唱90年代歌曲

仲有《你好，星期六》0226期預告：王浩信高海寧粤語詩朗誦

撰文：東方新地圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六影片來源：[email protected]湖南衛視芒果TV官方頻道

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