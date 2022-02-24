王祖藍帶隊交流團開波上節目 張振朗靠一招贏王浩信、高海寧

王祖藍自上月開始帶領王浩信、高海寧（高Ling）和張振朗北上進行交流，在完成隔離後，四人交流的第一擊，就是湖南衛視的王牌綜藝節目《你好星期六》，在日前曝光的節目預告片中，竟發現四人中除了王祖藍外，最多單人鏡頭的一位，竟然是張振朗，全靠他出「奇招」得以突圍！