王祖藍帶隊交流團開波上節目 張振朗靠一招贏王浩信、高海寧
王祖藍 舞王上身
有王祖藍、王浩信、高Ling和張振朗參加的一集《你好星期六》，即將在本周六（2月26日）播出，在節目中，王祖藍作為一早打入內地市場的「交流團」團長，率先與數位內地藝人一齊跳唱多首90年代金曲，其中包括有李克勤《護花使者》，掀起全場熱烈氣氛。
張振朗 「港普」好出位
節目中王浩信以廣東話朗誦唐詩《遊子吟》，之後眾人又上場與嘉賓大玩遊戲，不過張振朗用「港普」去教內地藝人講廣東話，令大家都聽到一頭霧水，鬧出不少笑話，而王浩信和高Ling只是在場邊「食花生」，單人鏡頭看來不及張振朗多。
視帝王浩信近年憑《反黑路人甲》、《踩過界》等劇在內地人氣急升，因此是繼王祖藍後第二位有單人鏡頭。（圖片來源：微博@湖南衛視你好星期六）
以普通話直播 張振朗變啞巴
王祖藍、王浩信、高Ling和張振朗四人早前完成隔離後，曾一起嘆上海菜，及開Live與網民互動。據知四人除了拍攝今次的節目《你好星期六》外，還會參與東方衛視綜藝節目《開拍！情景劇》的錄影，當時四人全程以普通話對談，唯獨張振朗變得好安靜，因為普通話好一般﹗王浩信媽媽是新疆人，普通話對答完全無問題，高Ling本身是南京人普通話先係佢母語，而王祖藍因為在內地打拼一段日子，所以由最爛普通話都變成如地道人一樣。
重溫其他「港普」一族：
馬國明 李國麟 拒用廣東話做直播
圈中操得一口流利「港普」的藝人，大家一定首推古天樂、張家輝與蔡少芬，不過後浪推前浪，馬國明原來都唔弱，早前他搵埋新劇《寶寶大過天》中飾演其岳父的李國麟，一齊在微博開直播，開始前已有工作人員向他表示可以講廣東話，不過馬國明就拍心口話要講普通話。
馬國明與李國麟齊齊Battle港普，聽到一眾網民𢱑晒頭，期間馬國明預備了一些內地網絡語考李國麟，李國麟將「走地雞」讀成「走底氣」，不過馬國明都唔弱，其港普非常出色，就連劇名《寶寶大過天》都講成《飽飽大過天》，又將「很長」又講成「很強」。之後李國麟講土味情話，馬國明擘大個口得窿施展天然呆。
整個直播馬國明與李國麟都在自由亂咁噏，不過內地網民似乎好buy，瘋狂轉發之餘，仲讚馬國明可愛，話畀到好多歡樂大家，有網友仲話「蔡少芬失業了」，不過亦有網民聽到好辛苦，寧願二人講廣東話。最估唔到係馬國明與李國麟的港普直播，最後竟然有68萬人捧場。
古天樂「輪胎能」紅極一時
「煲冬瓜」雖然唔難學，但要真正講得純正就好有難度，特別對母語係廣東話嘅香港人來說真係唔簡單，就好似古天樂早年喺廣告入面盡哂力，都講得太有廣東腔，搞到「輪胎能」成為一時佳話……
張家輝「渣渣輝」
張家輝為內地網絡遊戲拍攝廣告，廣告一出街就大件事了，他在廣告入面以廣東腔普通話介紹自己：「大家好，我是渣渣輝…」張家輝簡被指直接向古天樂的「輪胎能」挑機！
「港普之母」蔡少芬
蔡少芬（Ada）、陳法蓉（Monica）、洪欣及朱茵近年先後進軍內地市場，她們亦因港普而鬧出不少笑話，首領蔡少芬更被封「港普之母」，去年四人宣布正式組成女團「港普 F4 」，落實拍真人騷《請吃燒烤的姐姐》，實現四人一起開燒烤店的夢想。
即睇《你好，星期六》0226期預告：王祖藍跳唱90年代歌曲
仲有《你好，星期六》0226期預告：王浩信高海寧粤語詩朗誦
讀者留言