王祖藍、吳啟華呻TVB開工「無飯可食」 王浩信、張振朗硬晒軚唔敢出聲
早前王祖藍帶隊北上，成員包括王浩信、張振朗以及高海寧，齊齊體驗內地工作和生活，早前真人騷《開播！情景喜劇》開播，其中一集就找來他們四位再加長駐內地的李子雄埋班，組隊名為「無限訓練班」。日前微博突然瘋傳一段節目花絮片段，驚現吳啟華作客，他與王祖藍更在鏡頭面前好坦白地揭TVB拍劇秘密！
王祖藍寸TVB拍劇冇飯食
花絮片段中，王祖藍與大家乾杯之後，隨即發現幾位成員面對住一桌美食都好拘謹硬晒軚，祖藍率先打破沉默夾餸並謂：「我們現在也是拍節目，也是真人秀，你們已經習慣了那種TVB拍電視劇拍晚飯的那種習慣…放心我們離開TVB，我們來了東方台了，有飯是可以吃的！」繼而為王浩信、張振朗夾餸，二人頓時大吃一驚，亦因此稍為放鬆心情。
吳啟華抽水
雖然創意官王祖藍親自出聲，王浩信等人暫時放下心頭大石，豈料吳啟華突然開口加多腳︰「我們在TVB的時候，拍的都是假的菜。（王祖藍︰是不是？這麼多年，啟華哥最有經驗。）對。（王祖藍︰有多少場吃飯的戲你都是真吃飯？）後來我學乖了，我自己就讓助理去幫我買真的菜，放在那裏，然後我真的可以吃一點。」王祖藍聽到就大呼︰「所以我們就狠狠地吃，狠狠地講話！」不過有網民似乎唔多支持兩位嘅「怨言」，笑指「開緊工，食咩飯」、「吓吓都食，NG多幾次點算」，還有人反諷王祖藍辦事不力：「你嘅所謂創意，都救唔到收視，你邊會有飯食啫！」