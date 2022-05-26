王祖藍、吳啟華呻TVB開工「無飯可食」 王浩信、張振朗硬晒軚唔敢出聲

早前王祖藍帶隊北上，成員包括王浩信、張振朗以及高海寧，齊齊體驗內地工作和生活，早前真人騷《開播！情景喜劇》開播，其中一集就找來他們四位再加長駐內地的李子雄埋班，組隊名為「無限訓練班」。日前微博突然瘋傳一段節目花絮片段，驚現吳啟華作客，他與王祖藍更在鏡頭面前好坦白地揭TVB拍劇秘密！