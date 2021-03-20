王祖藍回無綫正式履新 帶挈周嘉洛做新劇男主角 廢青安暫別《愛回家》
文：東方新地 ｜圖：周嘉洛IG、王祖藍微博、新傳媒圖庫
上位做男主角
王祖藍日前正式上任做無綫首席創意官，協助副總經理曾志偉進行綜藝節目改革。其實祖藍年多前已經度好檔期，回巢無綫拍攝新古裝喜劇，對手是出爐視后蔡思貝。不過近日他由於要出任無綫首席創意官一職，希望專注做好管理工作，所以決定辭演，角色將改由周嘉洛頂上，間接帶挈廢青安躍升做新劇男主角。據知周嘉洛將於4月尾暫別《愛‧回家》，預計最快7月才會以廢青安身份再跟大家見面。對於將要暫別《愛·回家》及上位做男主角一事，周嘉洛接受訪問表示暫時未收到確實通知，並說：「我隨心隨緣啦，一切聽從公司指示。」
網上晒十指緊扣相 轉頭上同性友人車
25歲仔周嘉洛曾在兩年前的生日在社交網上載神秘十指緊扣相……唔好咁緊張，其實周嘉洛名草未有主，拖實隻手仔係周媽媽嚟！未有拖拍，出街玩都可以有好兄弟陪嘅，早前喺電視台開完工，周嘉洛匆匆忙忙講住電話，之後出去電視城左望右望，似等人，然後見佢上咗個同性友人的貨Van。
好兄弟做司機 陪shooping兼送返工
原來男性好友好神心去到電視城門口接埋嘉洛仔一齊走，然後去九龍灣megabox行街、買衫、逛完Ikea再喺Ikea醫埋肚都係兩支公拍住上，買完食飽hea夠，友人又車嘉洛仔返回電視城繼續開工，原來男友人係陪嘉洛攝一攝個空檔，認真唔話得喎！
無綫力棒做馬國明第二 25歲「廢青安」大起底
馬國明外形唔差形象健康，有觀眾緣入晒屋，仲係最佳男友，人又孝順，在無綫小生中馬國明認第二，冇人敢認第一，不過馬明有接班人喇！25歲的周嘉洛在「萬千星輝頒獎禮2019」奪得「最佳男配角」，憑《愛．回家之開心速 遞》「金城安」一角爆冷奪獎，人氣急升行運行到落腳趾尾，雖然劇中角色是典型廢青，現實中的周嘉 洛卻是個有理想的正氣暖男，似足馬明純品正直，同樣實而不華愛母至上，唔同嘅係周嘉洛冇天然呆兼且為人鬼馬多一分調皮，社交人際亦比馬明活躍。被無綫力捧成為馬明第二，真係飲得杯 落，不過千祈唔好似馬明要等足廿年先攞視帝！
周嘉洛棄讀大學做TVB小生
周嘉洛自小已對演戲有興趣，學生時期已在香港學校戲劇節得過三次「傑出演員 獎」的他，中三之後曾到澳洲升學，後來選擇回港棄讀大學，15年加入第28期藝員訓練班，畢業後首個正式角色便是《愛·回家之八時入席》的余日潼，不過開始為人認識是在《愛·回家之開心速遞》中飾演的金城安，貼地又搞笑的演繹吸納不少粉絲。金城安「安仔」一角，本來已是劇中金叵羅萬千寵愛，現在戲份被加重日日拍到無停手，劇集一星期播足七日，周嘉洛曝光率高企，成為當旺小生。
高層點名要力捧 被讚乖仔似馬明
劇中的周嘉洛被定型是家中的裙腳仔、廢青，與他現實生活中的性格大不同，有指周嘉洛似足初出道的馬明，為人正面樸實，與台前幕後都保持非常好的關係，難怪被劇中阿媽滕麗名、公公劉丹及兩個阿姨（呂慧儀及蘇韻姿）錫到燶，鏡頭前後都似足一家人，雖然有指周嘉洛攞獎後被批評未夠資格，但他早已被高層點名是可造之材要力捧。知情者透露：「當家小生買少見少，個個紅咗彈起就有離心，嘉洛個底夠乾淨，似足馬明，一入行就簽無綫，咁快畀獎佢除咗因為套劇受歡迎之外，公司都要捧新血上位，揀都揀啲聽教聽話有潛質，嘉洛形象正面，仲被指有星爺影子，觀眾一定受落，佢同馬明一樣唔係行靚仔路線，有演技同入屋就得啦！」